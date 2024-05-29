«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Шарлотт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

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вчера, 13:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Нью-Йорк» – «Шарлотт», который состоится 30 мая 2024 года

«Нью-Йорк Ред Буллс»

«Красные быки» на сегодняшний день в турнирной таблице Восточной конференции находятся на пятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Красных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Шарлоттом». С разницей в три гола «Нью-Йорк Ред Буллс» выиграл на выезде у команды «Ди Си Юнайтед» (4:1).

19 мая со счётом 2:1 «Нью-Йорк Сити» дома взял верх над «Красными быками».

«Шарлотт»

«Корона» на данный момент в турнирной таблице Восточной конференции занимает седьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Шарлотты» за последнее время. В позапрошлом туре «Монетный двор» на своём поле раскатал ничью с командой «Лос-Анджелес Галакси».

На прошлых выходных с таким же счётом «Корона» сыграла вничью с клубом «Филадельфия Юнион».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нью-Йорк Ред Буллс» – 1.60

Ничья – 4.20

Победит «Шарлотт» – 5.60

Победит «Нью-Йорк Ред Буллс» с форой -1.5 гола – 2.50

Тотал голов больше 2.5 – 1.81

Тотал голов меньше 2.5 – 1.99

Статистика

Две победы одержали «Красные быки» в пяти крайних матчах

За такой же период «Шарлотт» выиграл своих соперников в трёх встречах

Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.

Прогноз

В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Нью-Йорк Ред Буллс» с коэффициентом 1.60. Не без труда, но «Красные быки» возьмут верх над «Короной» в предстоящем матче.