«Нью-Йорк Ред Буллс» – «Шарлотт»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (30.05.2024)

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС регулярного чемпионата США «Нью-Йорк» – «Шарлотт», который состоится 30 мая 2024 года
«Нью-Йорк Ред Буллс»
«Красные быки» на сегодняшний день в турнирной таблице Восточной конференции находятся на пятой строчке. Рассмотрим недавние матчи с участием «Красных», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей игры с «Шарлоттом». С разницей в три гола «Нью-Йорк Ред Буллс» выиграл на выезде у команды «Ди Си Юнайтед» (4:1).
19 мая со счётом 2:1 «Нью-Йорк Сити» дома взял верх над «Красными быками».
«Шарлотт»
«Корона» на данный момент в турнирной таблице Восточной конференции занимает седьмое место. Вспомним несколько футбольных поединков с участием «Шарлотты» за последнее время. В позапрошлом туре «Монетный двор» на своём поле раскатал ничью с командой «Лос-Анджелес Галакси».
На прошлых выходных с таким же счётом «Корона» сыграла вничью с клубом «Филадельфия Юнион».
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Нью-Йорк Ред Буллс» – 1.60
- Ничья – 4.20
- Победит «Шарлотт» – 5.60
- Победит «Нью-Йорк Ред Буллс» с форой -1.5 гола – 2.50
- Тотал голов больше 2.5 – 1.81
- Тотал голов меньше 2.5 – 1.99
Статистика
- Две победы одержали «Красные быки» в пяти крайних матчах
- За такой же период «Шарлотт» выиграл своих соперников в трёх встречах
- Три очные встречи команд из пяти последних завершились исходом тотал меньше 2.5 мячей за игру.
Прогноз
В будущей встрече компания Pinnacle ставку предлагает сделать на победу «Нью-Йорк Ред Буллс» с коэффициентом 1.60. Не без труда, но «Красные быки» возьмут верх над «Короной» в предстоящем матче.