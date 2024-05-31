«Нью-Йорк Сити» – «Сан-Хосе Эртквейкс»: прогноз и ставки от БК Pinnacle (1.06.2024)

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вчера, 23:18

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС чемпионата США «Нью-Йорк Сити» – «Сан-Хосе Эртквейкс», который состоится 1 июня 2024 года

«Нью-Йорк Сити»

«Голуби» на сегодняшний день в турнирной таблице Восточной конференции находятся на третьем месте. Вспомним недавние матчи с участием «Горожан», чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с командой из Сан-Хосе. 19-го числа текущего месяца с разницей в один мяч «Нью-Йорк Сити» выиграл у «Красных быков» (2:1).

На прошлых выходных с минимальным счётом на выезде «Парни в голубом» выиграли у клуба «Нью-Инглэнд Революшн».

«Сан-Хосе Эртквейкс»

На данный момент «Балбесы» в турнирной таблице Западной конференции занимают предпоследнее место. Предлагаем рассмотреть несколько футбольных поединков с участием «Сан-Хосе» за последнее время. После дополнительного времени «Балбесы» уступили команде «Сакраменто Репаблик» в 1/8 Кубка США Оупен (3:4).

26 мая со счётом 1:1 вничью сыграл «Сан-Хосе» с командой «Остин».

Котировки БК Pinnacle

Победит «Нью-Йорк Сити» – 1.61

Ничья – 4.40

Победит «Сан-Хосе Эртквейкс» – 5.20

Победит «Нью-Йорк Сити» с форой -1.5 гола – 2.43

Тотал голов больше 3.5 – 2.28

Тотал голов меньше 3.5 – 1.58

Статистика

Семь побед одержали «Горожане» в десяти крайних матчах

За аналогичный период «Балбесы» выиграли своих соперников в трёх встречах

Две крайние очные встречи команд завершились вничью.

Прогноз

В предстоящем футбольном поединке компания Pinnacle предлагает сделать ставку на победу команды «Нью-Йорк Сити» с коэффициентом 1.61. На данном этапе «Голуби» объективно сильнее «Балбесов» из Сан-Хосе.