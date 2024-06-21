Албания — Испания: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (24.06.2024)

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21 июня 2024, 17:37

Албания

"Красные и черные” стоят на 66-м месте в международном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти результаты последних двух матчей, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с итальянцами. 15-го июня албанцы проиграли Италии со счетом 2:1.

19-го числа "Орлы” закончили матч с хорватами вничью (2:2).

Испания

Испанцы занимают 8-е место в международном рейтинге ФИФА . Вспомним результаты некоторых матчей с участием "Красных фурий”. 15-го июня сборная выиграла Хорватию с разницей в три мяча (3:0).

20-го июня Испания получила очередную победу, уже четвертую подряд. Игра была с итальянцами и закончилась она со счетом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

Победа албанцев — 7.65

Ничья — 4.80

Триумф испанцев — 1.48

Победа Испании с форой -1.5 — 1.01

ТБ 3.5 — 2.77

3.5 — 2.77 ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

Албания выиграла два последних матча из пяти.

Испания за тот же период получила четыре победы.

В последней очной встречи победили испанцы со счетом 2:1.

Прогноз

Албания еще ни разу не выиграла сборную Испании при междусобойчике. Рекомендуем сделать ставку на победу Испании в БК Pinnacle с коэффициентом 1.48.