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Албания — Испания: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (24.06.2024)

21 июня 2024, 17:37
Албания — Испания: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (24.06.2024)

Албания

"Красные и черные” стоят на 66-м месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с итальянцами. 15-го июня албанцы проиграли Италии со счетом 2:1.

19-го числа "Орлы” закончили матч с хорватами вничью (2:2).

Испания

Испанцы занимают 8-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним результаты некоторых матчей с участием "Красных фурий”. 15-го июня сборная выиграла Хорватию с разницей в три мяча (3:0).

20-го июня Испания получила очередную победу, уже четвертую подряд. Игра была с итальянцами и закончилась она со счетом 1:0.

Котировки БК Pinnacle

  • Победа албанцев — 7.65

  • Ничья — 4.80

  • Триумф испанцев — 1.48
  • Победа Испании с форой -1.5 — 1.01
  • ТБ 3.5 — 2.77
  • ТМ 3.5 — 1.39

Статистика

  • Албания выиграла два последних матча из пяти.
  • Испания за тот же период получила четыре победы.
  • В последней очной встречи победили испанцы со счетом 2:1.

Прогноз

Албания еще ни разу не выиграла сборную Испании при междусобойчике. Рекомендуем сделать ставку на победу Испании в БК Pinnacle с коэффициентом 1.48.

Все комментарии
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21 июня в 18:30
Испания находится в более выигрышном положении и имеет больше шансов на победу. Однако Албания также показала хорошую игру и может преподнести сюрприз в матче против Испании.
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