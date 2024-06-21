Албания — Испания: прогноз и ставки на матч от БК Pinnacle (24.06.2024)

Албания
"Красные и черные” стоят на 66-м месте в международном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти результаты последних двух матчей, чтобы спрогнозировать возможный исход будущей встречи с итальянцами. 15-го июня албанцы проиграли Италии со счетом 2:1.
19-го числа "Орлы” закончили матч с хорватами вничью (2:2).
Испания
Испанцы занимают 8-е место в международном рейтинге ФИФА. Вспомним результаты некоторых матчей с участием "Красных фурий”. 15-го июня сборная выиграла Хорватию с разницей в три мяча (3:0).
20-го июня Испания получила очередную победу, уже четвертую подряд. Игра была с итальянцами и закончилась она со счетом 1:0.
Котировки БК Pinnacle
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Победа албанцев — 7.65
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Ничья — 4.80
- Триумф испанцев — 1.48
- Победа Испании с форой -1.5 — 1.01
- ТБ 3.5 — 2.77
- ТМ 3.5 — 1.39
Статистика
- Албания выиграла два последних матча из пяти.
- Испания за тот же период получила четыре победы.
- В последней очной встречи победили испанцы со счетом 2:1.
Прогноз
Албания еще ни разу не выиграла сборную Испании при междусобойчике. Рекомендуем сделать ставку на победу Испании в БК Pinnacle с коэффициентом 1.48.