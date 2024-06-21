Хорватия — Италия: прогноз и доступные ставки от БК Pinnacle (24.06.2024)

1718999264

21 июня 2024, 22:47

Хорватия

"Пламенные” занимают 10-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Вспомним последнюю пару игр с их участием, чтобы узнать какой может быть исход в предстоящем матче с итальянцами. 15-го числа "Шашечные” играли с испанцами, итоговый результат матча был 3:0 в пользу вторых.

19-го июня национальная команда сыграла вничью с Албанией (2:2).

Италия

Сборная на данный момент стоит на 9-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последние из произошедших встреч.15-го июня итальянцы выиграли национальную команду Албании с разницей 2:1.

20-го числа "Лазурная команда” получила первое поражение за последние пять матчей. Встреча была с Испанцами и закончилась она со счетом 0:1.

Котировки БК Pinnacle

Победа "Шашечных” — 3.23

Ничья — 3.39

Победа Италии — 2.44

Победа Италии с форой -1.5 — 1.08

ТБ 3.5 — 3.15

3.5 — 3.15 ТМ 3.5 — 1.31

Статистика

Хорваты выиграли три матча из пяти последних.

У Италии за тот же период три победы из пяти.

Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Игроки обеих команд показывают примерно равную по силе игру. Рекомендуем сделать ставку на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 3.39.