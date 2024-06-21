Хорватия — Италия: прогноз и доступные ставки от БК Pinnacle (24.06.2024)

Хорватия
"Пламенные” занимают 10-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Вспомним последнюю пару игр с их участием, чтобы узнать какой может быть исход в предстоящем матче с итальянцами. 15-го числа "Шашечные” играли с испанцами, итоговый результат матча был 3:0 в пользу вторых.
19-го июня национальная команда сыграла вничью с Албанией (2:2).
Италия
Сборная на данный момент стоит на 9-м месте в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последние из произошедших встреч.15-го июня итальянцы выиграли национальную команду Албании с разницей 2:1.
20-го числа "Лазурная команда” получила первое поражение за последние пять матчей. Встреча была с Испанцами и закончилась она со счетом 0:1.
Котировки БК Pinnacle
- Победа "Шашечных” — 3.23
- Ничья — 3.39
- Победа Италии — 2.44
- Победа Италии с форой -1.5 — 1.08
- ТБ 3.5 — 3.15
- ТМ 3.5 — 1.31
Статистика
- Хорваты выиграли три матча из пяти последних.
- У Италии за тот же период три победы из пяти.
- Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
Игроки обеих команд показывают примерно равную по силе игру. Рекомендуем сделать ставку на ничью в БК Pinnacle с коэффициентом 3.39.