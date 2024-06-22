ЕВРО-2024: Доннарумма — капитан без права вести разговоры с арбитром

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вчера, 19:26

Вот и аукаются новые правила общения с арбитром на текущем ЕВРО. О нюансах этого правила совсем недавно говорили в предыдущей статье.

Матч Италия — Испания. На исходе 14-й минуты матча при очередной атаке испанцев метрах в 30 от ворот Доннаруммы защитник Ди Лоренцо №2 (Италия) неудачно ткнулся носом в ключицу Нико Уильямса №17. Это запоминающийся испанец с ананасной причёской. Ди Лоренцо получил болезненный ушиб и лежал на спине, закрывая лицо своими ладонями.

Судья не сразу остановил игру, а только после удара Мараты практически с линии штрафной площади, с 17 метров. Удар был заблокирован.

Рефери подошёл к лежавшему Ди Лоренцо справиться о его самочувствии. Тут надо вспомнить, что в ситуации, когда капитаном команды является вратарь (Доннарумма), все разговоры с арбитром уполномочен вести назначенный командой спикер из числа полевых игроков. Как мы помним из репортажа о матче первого тура таковым спикером у итальянцев был как раз Ди Лоренцо, капитан в клубе Наполи.

Но Ди Лоренцо приходил в себя, лёжа на газоне. И тут Доннарумма с капитанской повязкой на руке решил вмешаться и потребовать жёлтую карточку для испанца. И прибежал к месту происшествия Доннарума, и стал активно жестикулировать, как умеют итальянцы. И говорил какие-то слова. Он же капитан! Ведь спикер-то безмолвствовал.

Но словенский рефери Славко Винчич не оценил рвение итальянского капитана и выписал горчичник самому капитану — за излишнюю говорливость.

Спикер лежал на газоне и говорить не мог — низы не могли. Капитан говорить мог и хотел, но получил взыскание — верхи хотели, но…

Революционная ситуация, но шиворот-навыворот.

Может и правда капитанскую повязку сразу спикеру вручать на время матча. И спикер тогда не нужен будет.