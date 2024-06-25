Швейцария — Италия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:14

Швейцария

"Нати” занимают 19-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА . Освежим в памяти последнюю пару сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей игры с итальянцами. 19-го июня поединок против Шотландии завершился вничью со счетом 1:1.

Результатом поединка сыгранного с Германий 23-го числа стала ничья (1:1).

Италия

"Лазурная команда” стоит на 9-м месте в международном рейтинге ФИФА . Вспомним результаты некоторых матчей с ее участием. 20-го июня в поединке против испанцев итальянская национальная команда получила поражение с разницей в один мяч (1:0).

24-го числа встреча с хорватами закончилась вничью с результатом 1:1.

Котировки БК Pinnacle

· Победа Швейцарии — 3.39

· Ничья — 3.07

· Победа Италии — 2.54

· Победа Италии с форой -1.5 — 1.06

· ТБ 3.5 — 4.65

· ТМ 3.5 — 1.16

Статистика

· Швейцария выиграла два последних матча из пяти.

· У Италии за тот же период времени такое же количество побед.

· Последняя очная встреча закончилась вничью.

Прогноз

Италия доказала профессионализм своих игроков. Рекомендуем заключить пари на победу Италии в БК Pinnacle с коэффициентом 2.54.