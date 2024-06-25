Швейцария — Италия: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Швейцария
"Нати” занимают 19-е место в международном футбольном рейтинге ФИФА. Освежим в памяти последнюю пару сыгранных матчей, чтобы спрогнозировать наиболее вероятный исход предстоящей игры с итальянцами. 19-го июня поединок против Шотландии завершился вничью со счетом 1:1.
Результатом поединка сыгранного с Германий 23-го числа стала ничья (1:1).
Италия
"Лазурная команда” стоит на 9-м месте в международном рейтинге ФИФА. Вспомним результаты некоторых матчей с ее участием. 20-го июня в поединке против испанцев итальянская национальная команда получила поражение с разницей в один мяч (1:0).
24-го числа встреча с хорватами закончилась вничью с результатом 1:1.
Котировки БК Pinnacle
· Победа Швейцарии — 3.39
· Ничья — 3.07
· Победа Италии — 2.54
· Победа Италии с форой -1.5 — 1.06
· ТБ 3.5 — 4.65
· ТМ 3.5 — 1.16
Статистика
· Швейцария выиграла два последних матча из пяти.
· У Италии за тот же период времени такое же количество побед.
· Последняя очная встреча закончилась вничью.
Прогноз
Италия доказала профессионализм своих игроков. Рекомендуем заключить пари на победу Италии в БК Pinnacle с коэффициентом 2.54.