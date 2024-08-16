ЧМ-30: аргентинский след в истории с голами сборной США на том мундиале

1723811233

сегодня, 15:27

В предыдущей статье о первых хет-триках на ЧМ -30 рассматривали протокол матча США — Парагвай, который судил аргентинский арбитр Хосе БартоломЕ МасИас (José Bartolomé Macías).

Напомню, что рефери перепутал двух нападающих сборной США — Берта Патенода (центрфорвард) и Барта МакГи (левый крайний), и вместо Патенода внёс в протокол два раза фамилию МакГи, причём в сокращённом виде, Ги (Ghee).

Перепутать Патенода и МакГи немудрено, на лицо — как братья, с угловатыми подбородками и одинаковой причёской:

На групповом этапе ЧМ -30 сборная США была в группе из 3 команд, поэтому сыграла на этом этапе только 2 матча.

Первый матч США против Бельгии судил также аргентинец Хосе Масиас. Кстати, он единственный из арбитров, кто реферировал на первом этапе два матча подряд одной и той же команды.

Сохранился протокол и матча США — Бельгия на ЧМ -30:

Вновь видим автограф капитана команды США Томаса Флори и его рукой написанный состав. Вновь подписал протокол мистер Вильфред Каммингс, на сей раз без личного оттиска.

Бельгиец Пьер Брейн записал своих партнёров в протокол и расписался в качестве капитана.

От лайнсменов присутствует автограф только чилийского судьи Альберто Варнкена. Уругвайский его коллега Гуальберто Алонсо автограф не оставил.

Кстати, есть и вариант этого протокола, заполненный не на бланке уругвайской ассоциации, а на бланке ассоциации США .

Вот этот протокол:

Фамилии рефери и чилийского лайнсмена немного исказили. Зато есть оттиск Каммингса. Подпись, правда, не его. Да и «автограф» рефери Масиаса не очень похож на оригинал. Скорее всего это заполнялось уже позже, по прибытию в США . И как документ — ничтожен с юридической точки зрения.

Мы видим, что в уругвайском протоколе первый гол в ворота Бельгии забил МакГи (сокращённо Ghee). А вот третий гол отдан Джеймсу Брауну.

Так что аргентинец Хосе Бартоломе Масиас НИ РАЗУ не вписал в протокол фамилию Берта Патенода за два матча сборной США . А Берт-то забил аж 4 гола из 6 в этих двух матчах. Ай да Масиас!

Нет, реф, конечно, не стоял в центре поля и не контролировал события издали. Вот где был Масиас при подаче очередного углового в матче США против Парагвая:

В центре событий был арбитр! Сейчас так не судят, разумеется.

Самое забавное, что эта ошибка рефери с Джеймсом Брауном в протоколе опять же перекочевала в официальный отчёт о ЧМ -30, в так называемый Альбом (см. предыдущую статью).

В описании матча США — Бельгия в текстовке ясно и понятно, что третий гол забил Патенод, а тут же ниже в сводке забивших повторяют те 3 фамилии, которые фигурируют в протоколе, записанные аргентинцем.

В общем, как-то механически переносились данные из протоколов в эти сводки, не читая, что написано в тексте абзацем выше.

Вот так это выглядит на примере матча США — Бельгия:

Второй гол в этом отчёте отдан МакГи, в списке же забивших фигурирует Флори. На самом деле гол и вправду забил Флори.

Хотя на сайте rsssf до сих пор первые два гола в том матче числятся за МакГи.

На сайте ФИФА идут МакГи, потом Флори, потом Патенод. Только вот у ФИФА какая-то своя версия с минутами забития этих трёх голов. У ФИФА 23-я, 45-я и 69-я. В газете Critica (Буэнос-Айрес) и в других источниках (тот же сайт rsssf) указаны несколько другие минуты. Первый гол был забит на 40-41-й минуте. Через несколько минут (пишут, что через минуту) американцы забивают второй. А за 2 минуты до финального свистка Патенод головой забил третий гол. Странно всё это, я про ФИФА .

Однако, следует отметить, что в аргентинской газете Critica вновь всё было правильно написано репортёрами. Первый гол на 41 мин забил МакГи, вогнав мяч, отскочивший от перекладины. Второй гол перед перерывом ударом метров с 15 забил Флори. Третий, как и говорили, головой забил Патенод в концовке. Репортёрам почёт и уважение.

А вот редакторы аргентинской газеты Critica всё путали и путались. На 3-й полосе выпуска от 13 июля — на той же самой полосе, где и расписаны все три гола американцев — так вот на той же полосе дано фото бельгийца (!!!) Воорхофа, с подписью, что это ФЛОРИ, автор первого гола янки на мундиале. То ли не дочитали до конца абзац в этой же колонке с описанием первого гола, то ли ещё какие-то отвлекающие моменты имели место. Казус да и только.

Сами же пишут, что первый гол забил МакГи (после сильного удара Флори в перекладину), а выше коверкают и перевирают всё что можно с фото. Кстати, по отчёту в Альбоме удар в перекладину нанёс Гонсалвес.

Ну, а то, как редакторы аргентинской Critica насмешили американцев (если те это видели), представляя стартовый состав сборной США перед полуфиналом — это стоит видеть.

Выпуск газеты Critica от 24 июля 1930, 9-я полоса:

Только вратаря редакторы распознали правильно и подписали правильно. Ну, даже не предположу по какому признаку они его правильно вычислили : )

Но, как вы помните из предыдущей статьи — репортёры Critica назвали Берта Патенода автором трёх голов в матче 17 июля против Парагвая. Но к голосу именно этой аргентинской газеты тогда никто не прислушался.

А вот к публикации другой аргентинской газеты La Prensa очень даже прислушивались, и даже приглядывались. Ведь именно в этой аргентинской газете были опубликованы три схемы всех трёх голов Патенода в ворота Парагвая.

Вот фрагмент полосы выпуска La Prensa от 18 июля:

Как видите, тут также есть 11 фото игроков США . Грязноватый скан. Но Мурхауса, Патенода и Флори можно узнать: Мурхауса по скошенной причёске, Патенода по выемке в причёске, а Флори — он всегда рядом с Патенодом : )

И главное — все подписаны верно. Так что доверять аргентинским источникам можно, но что-то надо и перепроверять.

«Герой» двух матчей сборной США на ЧМ -30 — аргентинец Бартоло Масиас. Надо ж так «насолить» лучшему бомбардиру сборной США на турнире. Да что там «на турнире» — и по сей день никто из американцев не забивал на одном мундиале 4 или более голов. Только в 2010 Лэндон Донован смог забить 5-й свой гол на мундиалях, обойдя Патенода по общему количеству голов в Кубке мира. Да в 2014 Клинт Демпси довёл свой лицевой счёт на мундиалях до 4 голов. Но забивал их он на трёх ЧМ , а Донован на двух.

****

Чтобы не отходить от аргентинской темы далеко, предлагаю несколько дополнений и уточнений к статье о делегации Аргентины на ЧМ -30.

Тогда я утверждал, что нет ни одного фото, на котором были бы все 22 аргентинских футболиста и оба тренера.

Статья опубликована пару недель назад, но никто из читателей тоже не заметил, что я ошибался в своих предположениях.

Было в той статье фото широкоформатное всей делегации, с чиновниками, с массажистом Мануэлем Сола и неизвестным человеком, оставшимся до сих пор безымянным. И с бело-зелёными «клавишами» для фамилий.

Да вот это фото, повторим:

Как я это упустил — понять трудно, глаз, наверное, замылился. Крайний слева высокого роста (по сравнению со Стабиле) стоит никто иной как Франсиско Оласар. Его-то я и не брал во внимание, считая, что на снимке этом только Хуан Хосе Трамутола (под одной из букв U в слове Уругвай сверху).

Так что это и есть то самое — единственное — фото, где все-все-все присутствуют.

Кстати, в архиве АФА (аргентинской ассоциации) я нашёл это фото в лучшем качестве. И там под чиновниками легко прочитал, что снимок сделан в Монтевидео, а не в Буэнос-Айресе как я предполагал ранее. Да и флажки Аргентины в руках у всех — лишнее доказательство. На родине и так все знали, что это сборная Аргентины.

Вот левый фланг этого широкого строя, во главе с тренером Франсиско Оласаром:

Вот центр композиции:

Справа и один из тренеров (Трамутола), и отмеченный сегодня не злым тихим словом арбитр Масиас, и массажист по прозвищу Чичило, и неизвестный — куда ж без него…

На двух последних фрагментах видите импровизированный круг солнца. Я думаю, что это именно золотистый круг солнца, как на флаге Аргентины.

И ещё одно фото я отыскал, в предыдущий раз я его давал в газетном варианте. Делегация Аргентины посетила стадион Сентенарио, у Башни Чести их и сфотографировали широкой компанией:

На фото мальчуган рядом с Черро — это так называемый маскот, были такие у каждой делегации, эти парнишки и на фото вместе с командой иногда попадаются перед матчами.

Обратили ли вы внимание, что в зелёных подписях к повторенному выше широкому фото, где вся делегация — после фамилии каждого из тренеров в скобках указано DT. Это общеизвестное сокращение, означающее director técnico, технический директор дословно, по факту главный тренер.

Сами аргентинские специалисты и другие коллеги утверждают даже, что DT может быть только один. Подпись, кстати, на этих бело-зелёных «клавишах» делал также аргентинский спец. Были в истории дуэты тренеров, это тоже факт.

В годовом отчёте аргентинской ассоциации за 1930 г. в разделе о чемпионате мира приведён список делегации, и вот как тогда трактовались обязанности в штабе сборной:

На 37 странице чётко сказано, что Франсиско Оласар — seleccionador, Хуан Хосе Трамутола — entrenador, а Manu(e)l Sola — masajista.

Появилось в моей коллекции и ещё одно совместное фото игроков Аргентины на базе близ Монтевидео. Но тут не все игроки, но, кажется, оба тренера присутствуют:

И вновь про неизвестного. Он «засветился» и ещё на одном фото перед финальным матчем. Игроки обеих команд приветствовали зрителей, и наш неизвестный массажист был в центре кадра:

Аккурат одной ногой на аргентинской половине, другой на уругвайской стоит наш неизвестный, на центральной линии поля, между аргентинцами и уругвайцами. Может он и впрямь не аргентинец? : ))