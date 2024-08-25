«Кальяри» — «Комо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Комо», который состоится 26 августа 2024 года
«Кальяри»
Команда в прошлом сезоне после возвращения с нижнего дивизиона пыталась закрепиться и это получилось у нее довольно неплохо. Сейчас «Кальяри» намерен стать крепким середняком чемпионата, который даже может отбирать очки у грандов и не зависит от зоны вылета каждый тур. В домашней игре с «Комо» у хозяев будет отличная возможность набрать три очка и придерживаться своей стратегии дальше.
18 августа «Кальяри» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» (0:0), а 12 числа в кубке Италии прошел «Каррарезе» (3:1).
«Комо»
«Комо» только вышел в Серию А и естественно команде нужно время, чтобы привыкнуть к новому уровню игры. Под руководством Сеска Фабрегаса команда пополняется опытными но возрастными игроками, которые должны направить и научить более молодое поколение, чтобы оно смогло конкурировать в элитном дивизионе. На данный момент для гостей любой результат кроме поражения в чемпионате Италии идет на пользу.
19 августа «Комо» крупно проиграл «Ювентусу» (0:3), а 11 числа вылетел из кубка Италии «Сампдории» (1:2, по пенальти).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Кальяри»– 2.15
- Ничья – 3.45
- Победит «Комо» – 3.55
- Тотал больше 2.5 мячей – 2
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.8
Статистика
- «Комо» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах
- «Кальяри» проиграл только два домашних матча из десяти последних
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Хозяева выглядят более надежно и сплоченно, поэтому на своем поле команда должна одержать победу и набрать важнейшие три очка.