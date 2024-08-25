«Кальяри» — «Комо» : прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 августа 2024, 19:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Кальяри» — «Комо», который состоится 26 августа 2024 года

«Кальяри»

Команда в прошлом сезоне после возвращения с нижнего дивизиона пыталась закрепиться и это получилось у нее довольно неплохо. Сейчас «Кальяри» намерен стать крепким середняком чемпионата, который даже может отбирать очки у грандов и не зависит от зоны вылета каждый тур. В домашней игре с «Комо» у хозяев будет отличная возможность набрать три очка и придерживаться своей стратегии дальше.

18 августа «Кальяри» на своем поле сыграл вничью с «Ромой» (0:0), а 12 числа в кубке Италии прошел «Каррарезе» (3:1).

«Комо»

«Комо» только вышел в Серию А и естественно команде нужно время, чтобы привыкнуть к новому уровню игры. Под руководством Сеска Фабрегаса команда пополняется опытными но возрастными игроками, которые должны направить и научить более молодое поколение, чтобы оно смогло конкурировать в элитном дивизионе. На данный момент для гостей любой результат кроме поражения в чемпионате Италии идет на пользу.

19 августа «Комо» крупно проиграл «Ювентусу» (0:3), а 11 числа вылетел из кубка Италии «Сампдории» (1:2, по пенальти).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кальяри»– 2.15

Ничья – 3.45

Победит «Комо» – 3.55

Тотал больше 2.5 мячей – 2

Тотал больше 2.5 мячей – 1.8

Статистика

«Комо» выиграл три матча из десяти последних во всех турнирах

«Кальяри» проиграл только два домашних матча из десяти последних

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Кальяри», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.15. Хозяева выглядят более надежно и сплоченно, поэтому на своем поле команда должна одержать победу и набрать важнейшие три очка.