«Спарта» Прага – «Мальме»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 августа 2024, 17:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Спарта» Прага – «Мальме», который состоится 27 августа 2024 года

«Спарта» Прага

Чешский клуб добился уверенной победы в Швеции, чем сделал большой задел для общего успеха в противостоянии. В чемпионате Чехии «Спарта» также показывает неплохие результаты, поэтому предпосылок провалить ответный поединок с «Мальме» не просматривается. Тем не менее, матч не до конца лишен интриги и обещает быть интересным.

24 августа «Спарта» Прага сыграла вничью со «Словацко» (2:2), а ранее на выезде в Лиге чемпионов одолела «Мальме» (2:0).

«Мальме»

«Мальме» результатом первой встречи поставил себя в максимально затруднительное положение и теперь два мяча придется отыгрывать в Чехии, что на данный момент времени выглядит маловероятным событием. Тем не менее, если шведский клуб сможет открыть счет во второй встрече, то станет гораздо ближе к возвращению в борьбу.

24 августа «Мальме» сыграл вничью с «Кальмаром» (2:2), а 17 числа обыграл на своем стадионе «Норрчепинг» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спарта» Прага – 1.97

Ничья – 3.7

Победит «Мальме» – 3.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.62

Тотал больше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Спарта» не проигрывает уже 12 матчей подряд

Пять из шести последних выездных матчей «Мальме» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спарта» выиграла три из пяти последних матчей с «Мальме»

Прогноз

Поставить на победу «Спарты», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.97. Предполагаем, что гости будут играть более открыто, чем в первом матче, но хозяева сумеют дожать соперника и пройдут в групповой этап Лиги чемпионов.