УЕФА объявил о новой процедуре жеребьёвки в еврокубках с сезона 2024/2025

В УЕФА рассказали об изменениях в жеребьёвке еврокубков с сезона 2024/2025, которая пройдёт в Монте-Карло 29 и 30 августа.

В сезоне 2024/25 36 клубов примут участие в новом этапе Лиги чемпионов УЕФА (бывший групповой этап), что даст возможность ещё четырём командам принять участие в главном клубном турнире Европы. Согласно новому формату, команды будут играть восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя командами дважды, как это было раньше. Новый формат обеспечит болельщикам более конкурентные и сбалансированные матчи на всех уровнях на протяжении всего этапа лиги.

Чтобы определить восемь соперников, команды будут распределены по четырём группам в соответствии с их индивидуальным клубным коэффициентом в начале сезона (единственное исключение — обладатель титула Лиги чемпионов УЕФА , всегда занимающий первое место в группе). Каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой группы, один из которых будет играть дома, а другой — на выезде. То же самое касается и Лиги Европы УЕФА , а в Лиге конференции УЕФА каждая команда встретится только с шестью соперниками.

На этапе лиги команды не могут встречаться с соперниками из своей страны и могут получить в соперники максимум две команды из одной страны.

Новый формат требует новой концепции жеребьёвки. На самом деле, если применить старую концепцию жеребьёвки группового этапа к новому формату этапа лиги, то потребуется около 1000 шаров, при этом на сцене будет не менее 36 шаров, что приведёт к невыносимо долгой жеребьёвке.

Все 36 команд будут разыграны вручную с использованием физических шаров. Для каждой команды, выбранной вручную, специальная автоматизированная программа случайным образом определит восемь соперников в четырёх кегельбанах, которые будут показаны на экране в зале жеребьёвки и по телевидению. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома, а какие — на выезде.

Жеребьёвка начнётся с первого банка, в котором все девять команд по очереди получат по восемь соперников, и продолжится в остальных банках в порядке убывания, пока все команды не получат по восемь соперников. Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьёвки, предусмотренных регламентом (например, защита по странам и не более двух соперников из одной страны), а также гарантирует, что жеребьёвка может быть завершена для всех команд и не приведёт ни к одной тупиковой ситуации.

Несмотря на то, что команды будут знать всех своих соперников к концу жеребьёвки, список матчей с датами и временем начала будет составлен позже и объявлен в субботу 31 августа, чтобы исключить календарные столкновения с командами Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА , играющими в тех же городах.

Программное обеспечение для проведения жеребьевки предоставлено компанией AE Live. С момента своего назначения в сентябре 2023 года партнёром УЕФА по проведению всех жеребьевок они разработали и протестировали программное обеспечение, интегрировав различные внутренние и внешние механизмы для проверки и подтверждения результатов.

Все разработки по проведению жеребьёвки были проверены внешним аудитором, компанией Ernst & Young, с особым вниманием к случайности и соответствию правилам жеребьёвки. Ernst & Young также обеспечит проверку и контроль ручных и цифровых операций по розыгрышу на месте.