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УЕФА объявил о новой процедуре жеребьёвки в еврокубках с сезона 2024/2025

31 июля 2024, 14:27

В УЕФА рассказали об изменениях в жеребьёвке еврокубков с сезона 2024/2025, которая пройдёт в Монте-Карло 29 и 30 августа.

В сезоне 2024/25 36 клубов примут участие в новом этапе Лиги чемпионов УЕФА (бывший групповой этап), что даст возможность ещё четырём командам принять участие в главном клубном турнире Европы. Согласно новому формату, команды будут играть восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя командами дважды, как это было раньше. Новый формат обеспечит болельщикам более конкурентные и сбалансированные матчи на всех уровнях на протяжении всего этапа лиги.

Чтобы определить восемь соперников, команды будут распределены по четырём группам в соответствии с их индивидуальным клубным коэффициентом в начале сезона (единственное исключение — обладатель титула Лиги чемпионов УЕФА, всегда занимающий первое место в группе). Каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой группы, один из которых будет играть дома, а другой — на выезде. То же самое касается и Лиги Европы УЕФА, а в Лиге конференции УЕФА каждая команда встретится только с шестью соперниками.

На этапе лиги команды не могут встречаться с соперниками из своей страны и могут получить в соперники максимум две команды из одной страны.

Новый формат требует новой концепции жеребьёвки. На самом деле, если применить старую концепцию жеребьёвки группового этапа к новому формату этапа лиги, то потребуется около 1000 шаров, при этом на сцене будет не менее 36 шаров, что приведёт к невыносимо долгой жеребьёвке.

Все 36 команд будут разыграны вручную с использованием физических шаров. Для каждой команды, выбранной вручную, специальная автоматизированная программа случайным образом определит восемь соперников в четырёх кегельбанах, которые будут показаны на экране в зале жеребьёвки и по телевидению. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома, а какие — на выезде.

Жеребьёвка начнётся с первого банка, в котором все девять команд по очереди получат по восемь соперников, и продолжится в остальных банках в порядке убывания, пока все команды не получат по восемь соперников. Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьёвки, предусмотренных регламентом (например, защита по странам и не более двух соперников из одной страны), а также гарантирует, что жеребьёвка может быть завершена для всех команд и не приведёт ни к одной тупиковой ситуации.

Несмотря на то, что команды будут знать всех своих соперников к концу жеребьёвки, список матчей с датами и временем начала будет составлен позже и объявлен в субботу 31 августа, чтобы исключить календарные столкновения с командами Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, играющими в тех же городах.

Программное обеспечение для проведения жеребьевки предоставлено компанией AE Live. С момента своего назначения в сентябре 2023 года партнёром УЕФА по проведению всех жеребьевок они разработали и протестировали программное обеспечение, интегрировав различные внутренние и внешние механизмы для проверки и подтверждения результатов.

Все разработки по проведению жеребьёвки были проверены внешним аудитором, компанией Ernst & Young, с особым вниманием к случайности и соответствию правилам жеребьёвки. Ernst & Young также обеспечит проверку и контроль ручных и цифровых операций по розыгрышу на месте.

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Все комментарии
d7k6qsrhbgr6
d7k6qsrhbgr6 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
31 июля в 21:35
Так это же с подвохом, там в Европе любят такое))👨🏿‍🦰 Я тоже сначала не въехал, но с командами из своей группы тоже ведь надо поиграть.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
31 июля в 19:07, ред.
Есть кто трезвый ? Если да, тогда объясните мне, как стыкуется ЭТО:
"Согласно новому формату, команды будут играть восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя командами дважды, как это было раньше."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385333 31.07.2024
И ЭТО:
"Каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой группы, один из которых будет играть дома, а другой — на выезде."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385333 31.07.2024


P.S. Короч. Срочно с Кипра надо вызывать Кокорина, дать ему в руки табурет..., и записать его на личный приём к Чеферу... Думаю там наш СаЖка своему тёзке четко сформулирует злободневные темы дней минувших...
Incredulous
Incredulous
31 июля в 17:15
Можно даже не углубляться во все детали этого нового механизма Еврокубков.
Тут вполне достаточно одной фразы: "Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьёвки"
После этого все становиться предельно ясно, и дальнейшего объяснения не требует.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
31 июля в 16:36
Новая... старая; какая разница, если нас это не касается. Даже читать не стал.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
31 июля в 16:11
Привет Мурыжик!)

Мона мну неверно понял, но греть шары это в прошлом..., а сейчас все 36 команд будут разыграны вручную с использованием физических шаров, далее всё отдается искусственному интеллекту, (тобишь программе разработанной фирмухой AE Live, честность и невинность которой проверила и скрепила сургучёвыми печатями, "фирма - кореш" Ernst & Young), для каждой команды, выбранной вручную, специальная автоматизированная программа случайным образом определит восемь соперников в четырёх кегельбанах, которые будут показаны на экране в зале жеребьёвки и по телевидению. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома, а какие — на выезде.
Далее, более), все описания типа "жеребьёвка начнётся с первого банка,...)
это уже дело техники, формальность и не стоит выеденного яйца, а вот дальнейшая процедура это продолжение "инновационного эксклюзива жеребьёвки":

" Несмотря на то, что команды будут знать всех своих соперников к концу жеребьёвки, список матчей с датами и временем начала будет составлен позже и объявлен в субботу 31 августа, чтобы исключить календарные столкновения с командами Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, играющими в тех же городах...."
Если мну правильно понимает, "супер - пупер" программное обеспечение может, гарантированно, обеспечить жеребьевку команд (облегчить участь аж 1000 шаров), а учесть несколько десятков игр команд Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА НЕ может?)
Невольно закрадывается грешная мысль:
_ А не дают ли организаторы всего этого действа, возможность "отжеребившимся" командам высказать свои пожелания о "датах и времени" проведения, а исходя и из возникших препятствий очередность "дома - на выезде" исходя из толщины кошелька клуба?

Вывод:
Увеличение команд с 32 до 36 влечёт за собою автоматизированную жеребьёвку, что в свою очередь дает широкие возможности для составления "программным обеспечением" нужных вариантов проведения игр...
Есть стойкое ощущение, что качество игр зависит от их количества и уменьшается по мере увеличения числа команд. Где то это мы уже недавно видели.
Надеюсь ошибаюсь, и за всем этим не стоят сверхприбыли...)
29081985
29081985
31 июля в 15:48
Короче без пол литра не разобраться)
Garrincha58
Garrincha58
31 июля в 15:19
да пофиг пусть жеребятся как им нравится нам до них нет дела нас там нет но может что и посмотрим на ОККО один два матча в неделю
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
31 июля в 15:13
Главный вопрос - как будут греть шары?))
Grizly88
Grizly88
31 июля в 14:59
Я играл в игре там была эта система мне не понравился
lotsman
lotsman
31 июля в 14:46
Вроде бы интересно будет. Посмотрим как получится.)
sihafazatron
sihafazatron
31 июля в 14:33
Посмотрим что из этого получится... Скорее бы уже еврокубки)
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