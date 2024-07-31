В УЕФА рассказали об изменениях в жеребьёвке еврокубков с сезона 2024/2025, которая пройдёт в Монте-Карло 29 и 30 августа.
В сезоне 2024/25 36 клубов примут участие в новом этапе Лиги чемпионов УЕФА (бывший групповой этап), что даст возможность ещё четырём командам принять участие в главном клубном турнире Европы. Согласно новому формату, команды будут играть восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя командами дважды, как это было раньше. Новый формат обеспечит болельщикам более конкурентные и сбалансированные матчи на всех уровнях на протяжении всего этапа лиги.
Чтобы определить восемь соперников, команды будут распределены по четырём группам в соответствии с их индивидуальным клубным коэффициентом в начале сезона (единственное исключение — обладатель титула Лиги чемпионов УЕФА, всегда занимающий первое место в группе). Каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой группы, один из которых будет играть дома, а другой — на выезде. То же самое касается и Лиги Европы УЕФА, а в Лиге конференции УЕФА каждая команда встретится только с шестью соперниками.
На этапе лиги команды не могут встречаться с соперниками из своей страны и могут получить в соперники максимум две команды из одной страны.
Новый формат требует новой концепции жеребьёвки. На самом деле, если применить старую концепцию жеребьёвки группового этапа к новому формату этапа лиги, то потребуется около 1000 шаров, при этом на сцене будет не менее 36 шаров, что приведёт к невыносимо долгой жеребьёвке.
Все 36 команд будут разыграны вручную с использованием физических шаров. Для каждой команды, выбранной вручную, специальная автоматизированная программа случайным образом определит восемь соперников в четырёх кегельбанах, которые будут показаны на экране в зале жеребьёвки и по телевидению. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома, а какие — на выезде.
Жеребьёвка начнётся с первого банка, в котором все девять команд по очереди получат по восемь соперников, и продолжится в остальных банках в порядке убывания, пока все команды не получат по восемь соперников. Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьёвки, предусмотренных регламентом (например, защита по странам и не более двух соперников из одной страны), а также гарантирует, что жеребьёвка может быть завершена для всех команд и не приведёт ни к одной тупиковой ситуации.
Несмотря на то, что команды будут знать всех своих соперников к концу жеребьёвки, список матчей с датами и временем начала будет составлен позже и объявлен в субботу 31 августа, чтобы исключить календарные столкновения с командами Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, играющими в тех же городах.
Программное обеспечение для проведения жеребьевки предоставлено компанией AE Live. С момента своего назначения в сентябре 2023 года партнёром УЕФА по проведению всех жеребьевок они разработали и протестировали программное обеспечение, интегрировав различные внутренние и внешние механизмы для проверки и подтверждения результатов.
Все разработки по проведению жеребьёвки были проверены внешним аудитором, компанией Ernst & Young, с особым вниманием к случайности и соответствию правилам жеребьёвки. Ernst & Young также обеспечит проверку и контроль ручных и цифровых операций по розыгрышу на месте.
Мона мну неверно понял, но греть шары это в прошлом..., а сейчас все 36 команд будут разыграны вручную с использованием физических шаров, далее всё отдается искусственному интеллекту, (тобишь программе разработанной фирмухой AE Live, честность и невинность которой проверила и скрепила сургучёвыми печатями, "фирма - кореш" Ernst & Young), для каждой команды, выбранной вручную, специальная автоматизированная программа случайным образом определит восемь соперников в четырёх кегельбанах, которые будут показаны на экране в зале жеребьёвки и по телевидению. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома, а какие — на выезде.
Далее, более), все описания типа "жеребьёвка начнётся с первого банка,...)
это уже дело техники, формальность и не стоит выеденного яйца, а вот дальнейшая процедура это продолжение "инновационного эксклюзива жеребьёвки":
" Несмотря на то, что команды будут знать всех своих соперников к концу жеребьёвки, список матчей с датами и временем начала будет составлен позже и объявлен в субботу 31 августа, чтобы исключить календарные столкновения с командами Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, играющими в тех же городах...."
Если мну правильно понимает, "супер - пупер" программное обеспечение может, гарантированно, обеспечить жеребьевку команд (облегчить участь аж 1000 шаров), а учесть несколько десятков игр команд Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА НЕ может?)
Невольно закрадывается грешная мысль:
_ А не дают ли организаторы всего этого действа, возможность "отжеребившимся" командам высказать свои пожелания о "датах и времени" проведения, а исходя и из возникших препятствий очередность "дома - на выезде" исходя из толщины кошелька клуба?
Вывод:
Увеличение команд с 32 до 36 влечёт за собою автоматизированную жеребьёвку, что в свою очередь дает широкие возможности для составления "программным обеспечением" нужных вариантов проведения игр...
Есть стойкое ощущение, что качество игр зависит от их количества и уменьшается по мере увеличения числа команд. Где то это мы уже недавно видели.
Надеюсь ошибаюсь, и за всем этим не стоят сверхприбыли...)
Мона мну неверно понял, но греть шары это в прошлом..., а сейчас все 36 команд будут разыграны вручную с использованием физических шаров, далее всё отдается искусственному интеллекту, (тобишь программе разработанной фирмухой AE Live, честность и невинность которой проверила и скрепила сургучёвыми печатями, "фирма - кореш" Ernst & Young), для каждой команды, выбранной вручную, специальная автоматизированная программа случайным образом определит восемь соперников в четырёх кегельбанах, которые будут показаны на экране в зале жеребьёвки и по телевидению. Программа также определит, какие матчи будут проходить дома, а какие — на выезде.
Далее, более), все описания типа "жеребьёвка начнётся с первого банка,...)
это уже дело техники, формальность и не стоит выеденного яйца, а вот дальнейшая процедура это продолжение "инновационного эксклюзива жеребьёвки":
" Несмотря на то, что команды будут знать всех своих соперников к концу жеребьёвки, список матчей с датами и временем начала будет составлен позже и объявлен в субботу 31 августа, чтобы исключить календарные столкновения с командами Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА, играющими в тех же городах...."
Если мну правильно понимает, "супер - пупер" программное обеспечение может, гарантированно, обеспечить жеребьевку команд (облегчить участь аж 1000 шаров), а учесть несколько десятков игр команд Лиги Европы УЕФА и Лиги конференций УЕФА НЕ может?)
Невольно закрадывается грешная мысль:
_ А не дают ли организаторы всего этого действа, возможность "отжеребившимся" командам высказать свои пожелания о "датах и времени" проведения, а исходя и из возникших препятствий очередность "дома - на выезде" исходя из толщины кошелька клуба?
Вывод:
Увеличение команд с 32 до 36 влечёт за собою автоматизированную жеребьёвку, что в свою очередь дает широкие возможности для составления "программным обеспечением" нужных вариантов проведения игр...
Есть стойкое ощущение, что качество игр зависит от их количества и уменьшается по мере увеличения числа команд. Где то это мы уже недавно видели.
Надеюсь ошибаюсь, и за всем этим не стоят сверхприбыли...)
Тут вполне достаточно одной фразы: "Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьёвки"
После этого все становиться предельно ясно, и дальнейшего объяснения не требует.
Тут вполне достаточно одной фразы: "Программное обеспечение гарантирует полную случайность в рамках условий жеребьёвки"
После этого все становиться предельно ясно, и дальнейшего объяснения не требует.
"Согласно новому формату, команды будут играть восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя командами дважды, как это было раньше."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385333 31.07.2024
И ЭТО:
"Каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой группы, один из которых будет играть дома, а другой — на выезде."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385333 31.07.2024
P.S. Короч. Срочно с Кипра надо вызывать Кокорина, дать ему в руки табурет..., и записать его на личный приём к Чеферу... Думаю там наш СаЖка своему тёзке четко сформулирует злободневные темы дней минувших...
"Согласно новому формату, команды будут играть восемь матчей с восемью разными командами, а не с тремя командами дважды, как это было раньше."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385333 31.07.2024
И ЭТО:
"Каждая команда сыграет с двумя соперниками из каждой группы, один из которых будет играть дома, а другой — на выезде."
Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1385333 31.07.2024
P.S. Короч. Срочно с Кипра надо вызывать Кокорина, дать ему в руки табурет..., и записать его на личный приём к Чеферу... Думаю там наш СаЖка своему тёзке четко сформулирует злободневные темы дней минувших...