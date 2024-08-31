«Спартак» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» – «Рубин», который состоится 31 августа 2024 года
«Спартак»
«Спартак» старается выступать стабильно и у команды это выходит лучше, чем на старте прошлых сезонов. Перед стартом очередного тура «народная команда» занимает пятое место с 11 баллами и всего на четыре пункта отстает от лидера «Локомотива». В поединке с «Рубином» на своем поле «Спартак» является фаворитом и постарается доказать силу на своем стадионе.
27 августа «Спартак» проиграл «Динамо» Махачкала в кубке России (0:1), а 24 числа сыграл на выезде вничью с «Зенитом» (0:0).
«Рубин»
Казанский клуб выиграл несколько матчей подряд и находится в хорошем настроении. «Рубину» важно закрепиться среди лидеров РПЛ, но сейчас располагается на седьмом месте с 10 баллами и отстает от нынешнего соперника на один пункт. В случае победы над «Спартаком», гости смогут обойти конкурента на два очка вперед.
27 августа «Рубин» в кубке России обыграл на выезде «Факел» (2:0), а 23 числа в чемпионате справился на своем поле с «Динамо» Махачкала (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Спартак» – 1.58
- Ничья – 4.4
- Победит «Рубин» – 6.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.75
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.1
Статистика
- Семь последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Рубин» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде
- «Спартак» выиграл три из пяти последних поединков у клуба из Казани
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.4. «Спартак» умеет допускать ошибки в матчах, в которых он выглядит фаворитом. Предполагаем, что это именно тот случай, когда клубы не смогут выявить победителя