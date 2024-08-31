«Спартак» – «Рубин»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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31 августа 2024, 11:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Спартак» – «Рубин», который состоится 31 августа 2024 года

«Спартак»

«Спартак» старается выступать стабильно и у команды это выходит лучше, чем на старте прошлых сезонов. Перед стартом очередного тура «народная команда» занимает пятое место с 11 баллами и всего на четыре пункта отстает от лидера «Локомотива». В поединке с «Рубином» на своем поле «Спартак» является фаворитом и постарается доказать силу на своем стадионе.

27 августа «Спартак» проиграл «Динамо» Махачкала в кубке России (0:1), а 24 числа сыграл на выезде вничью с «Зенитом» (0:0).

«Рубин»

Казанский клуб выиграл несколько матчей подряд и находится в хорошем настроении. «Рубину» важно закрепиться среди лидеров РПЛ , но сейчас располагается на седьмом месте с 10 баллами и отстает от нынешнего соперника на один пункт. В случае победы над «Спартаком», гости смогут обойти конкурента на два очка вперед.

27 августа «Рубин» в кубке России обыграл на выезде «Факел» (2:0), а 23 числа в чемпионате справился на своем поле с «Динамо» Махачкала (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спартак» – 1.58

Ничья – 4.4

Победит «Рубин» – 6.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.75

Тотал больше 2.5 мячей – 2.1

Статистика

Семь последних матчей «Спартака» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Рубин» выиграл четыре из пяти последних матчей на выезде

«Спартак» выиграл три из пяти последних поединков у клуба из Казани

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 4.4. «Спартак» умеет допускать ошибки в матчах, в которых он выглядит фаворитом. Предполагаем, что это именно тот случай, когда клубы не смогут выявить победителя