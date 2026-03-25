АФК назвала даты перенесённых матчей 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

Азиатская конфедерация футбола (АФК) сообщила, что все оставшиеся матчи плей-офф клубных соревнований в Западном регионе теперь будут проводиться в формате одной игры на определённых стадионах.
Встречи 1/8 финала Лиги чемпионов АФК пройдут 13 и 14 апреля на стадионах имени Короля Абдаллы и принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде в Саудовской Аравии. Финальный этап турнира запланирован на 16-25 апреля.
В связи с сокращённым календарём одноматчевые четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов АФК сезона 2025/26 и нынешнего розыгрыша Лиги вызова АФК состоятся 19 и 22 апреля, а места проведения будут объявлены позже.
Напомним, матчи 1/8 финала азиатской ЛЧ изначально должны были пройти в начале марта, но были перенесены из-за военного конфликта на Ближнем Востоке.