АФК назвала даты перенесённых матчей 1/8 финала азиатской Лиги чемпионов

1774430533

сегодня, 12:22

Азиатская конфедерация футбола (АФК) сообщила, что все оставшиеся матчи плей-офф клубных соревнований в Западном регионе теперь будут проводиться в формате одной игры на определённых стадионах.

Встречи 1/8 финала Лиги чемпионов АФК пройдут 13 и 14 апреля на стадионах имени Короля Абдаллы и принца Абдуллы аль-Файсала в Джидде в Саудовской Аравии. Финальный этап турнира запланирован на 16-25 апреля.

В связи с сокращённым календарём одноматчевые четвертьфиналы и полуфиналы Лиги чемпионов АФК сезона 2025/26 и нынешнего розыгрыша Лиги вызова АФК состоятся 19 и 22 апреля, а места проведения будут объявлены позже.