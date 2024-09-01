«Локомотив» – «Краснодар»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 сентября 2024, 00:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Локомотив» – «Краснодар», который состоится 1 сентября 2024 года

«Локомотив»

«Железнодорожники» проводят очень хороший сезон и на данный момент даже является лидером РПЛ по потерянным очкам. «Локомотив» пропустил вперед на два пункта «Зенит», но в случае победы над «Краснодаром», не только оторвется от «быков» на шесть пунктов, но и вернет лидерскую позицию в турнирной таблице. Матч будет интересным и привлекает внимание множества болельщиков по всей стране.

28 августа «Локомотив» разгромил на своем поле «Химки» в кубке России (4:0), а ранее добился победы с «Ростовом» (3:2).

«Краснодар»

После пробуксовки на старте сезона «Краснодар» также вышел на серию побед и радует болельщиков замечательными результатами. Коллектив поднялся уже на пятое место с 12 баллами и от лидера отстает на пять пунктов, имея игру в запасе. Гостей ждет сложный матч и тяжело представить, как он сложится, но ничейный результат также бы не стал поводом для разочарования.

28 августа «Краснодар» обыграл на выезде «Пари НН» в кубке страны (1:0), а ранее 25 числа одолел «Динамо» Москва в чемпионате России (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Локомотив» – 2.25

Ничья – 3.7

Победит «Краснодар» – 3.1

Тотал больше 2.5 мячей – 1.77

Тотал больше 2.5 мячей – 2.07

Статистика

«Локомотив» выиграл семь последних матчей подряд во всех турнирах

«Краснодар» не проигрывает уже девять поединков подряд

Три из пяти последних матчей между клубами в основное время завершились ничьими

Прогноз

Поставить на победу «Локомотива», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Матч двух успешных команд ожидает примерно равный, но мы предполагаем, что хозяева окажутся чуть успешнее и найдут свой момент у ворот «Краснодара».