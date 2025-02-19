Бельгия на ЧМ-30: три игрока и три тренера клуба «Брюгге». Жерар Дельбек — самый возрастной футболист из Европы, сыгравший на ЧМ-30

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сегодня, 20:14

Продолжаем разговор о бельгийцах на ЧМ -30. На этот раз преимущественно о представителях клуба Брюгге.

На первый чемпионат мира сборную Бельгии в качестве тренера привёз Эктор Гётинк, легенда клуба Брюгге. Более четверти века он играл только за Брюгге, с 1901 по 1928 годы. Основная часть информации о нём была в предыдущей статье.

Но накопилось ещё масса сведений и фото. Ими и хотел бы поделиться.

В книге о 100 знаменитых футболистах Бельгии сказано, что в молодости Гётинк увлекался не только футболом. Он пробовал свои силы в плавании, катании на коньках, велоспорте и легкой атлетике. Легкая атлетика была одним из его любимых занятий.

Приводится любопытный факт: он и его партнёры выиграли легкоатлетическую эстафету у итальянских и американских команд на международной встрече армейских сборных в Милане. Между прочим, этап был 800 метров. На других армейских соревнованиях Гётинк становился победителем и в спринте, на 100 и 200 метров. Быстроногий и выносливый был спортсмен.

Гётинк и сам самостоятельно тренировался на песке, на пляже и на дюнах приморского городка Хейст-ан-Зее. Там его в 1901 году и заприметил один из боссов клуба Брюгге. С тех пор Гётинк играл сначала в молодёжной команде (в 3-м, потом во 2-м дивизионах), потом в резервной команде основного состава. Кстати, играл поначалу на правом краю. А когда в основе освободилось место на левом краю — его прочно занял Гётинк. На целых десять лет занял.

В 1906, когда Гётинку исполнилось 20 лет, он был призван на 39 месяцев на военную службу. Служил он в 3-м Уланском полку. И в те годы футбольная команда полка дважды подряд становилась чемпионом Бельгии среди военных команд. Обыгрывали также военные команды Нидерландов и Франции.

Несколько фото из того времени с участием Эктора Гётинка.

Сезон 1907-08, уланы 3-го полка, цифра 3 на груди:

Эктор Гётинк в нижнем ряду крайний справа по фото.

Это его индивидуальное фото:

На памятном фото он в форме улана, ему 20-22 года (1906-1909). На мотоцикле — это уже во время Первой мировой войны, когда он служил связистом.

Есть групповое фото перед самой отправкой на фронт, ну, или по местам несения службы:

Мы видим, что на стекле нанесена фамилия Гётинк — фото сделано перед тем самым Café des Sports в Хейсте. Гётинк со старшей, по всей видимости, дочкой Мариетт на руках, в центре. В дверях видна и его жена.

Все служивые с некими пакетами, вероятно, с предписаниями по месту службы.

Также ранее говорили, что во время той мировой войны Гётинк входил в состав сборной Front Wanderers, которая играла матчи в других странах. Сборы от тех матчей шли для помощи беженцам, коих было немало и в самой Бельгии, и в соседних с ней странах.

Вот фото той военной сборной на матче в Италии в 1917 году:

На этом фото Эктор Гётинк в нижнем ряду крайний слева. Есть и другие знакомые лица, будущие олимпийские чемпионы 1920 года, как, например, защитник Арманд Свартенброекс (стоит крайний справа) или полузащитник Эмиль Хансе (стоит в центре).

Гётинк долгое время был капитаном в клубе Брюгге. Догадайтесь, кто на следующем фото капитан, а кто арбитр:

Жилетка с цепочкой и шорты с гетрами — это пре-лест-но!

В 1920 году клуб Брюгге впервые завоевал чемпионство в чемпионате страны, а сборная Бельгии была провозглашена олимпийским чемпионом по футболу. Олимпиада проводилась в бельгийском Антверпене. Футбольный турнир проходил по весьма экзотической системе, дававшей шансы проигравшим ещё раз померяться силами между собой. В общем, там была сложная система, одна команда снялась уже по ходу турнира, а в финале команда покинула поле досрочно из-за несогласия с решениями арбитра. Погуглите, весьма интересный и своеобразный турнир.

Именно в связи с организационным бардаком в футбольном турнире 1920 года, ФИФА и брала на себя проведение футбольных турниров двух следующих Олимпиад 1924 и 1928 годов. И именно поэтому уругвайцы считают те выигранные ими две Олимпиады фактически чемпионатами мира. Именно поэтому у Уругвая на футболках 4 звезды, а не 2.

Гётинк входил в состав сборной Бельгии, которая должна была сыграть на Олимпиаде 1912 года в Стокгольме. Но за несколько дней до жеребьёвки бельгийцы отказались от участия в турнире. А вот в составе сборной Бельгии на Олимпиаде 1920 года Гётинка уже не было.

Но чемпион, клуб Брюгге, был приглашён во Францию в Реймс, где и сфотографировались бельгийские чемпионы, в цивильных костюмах:

Гётинк в нижнем ряду, присел.

6 апреля 1924 г. Эктор Тортен Гётинк широко отметил своё многолетнее пребывание в системе клуба Брюгге. Газеты писали, что решили отметить 25-летие капитана команды в системе клуба Брюгге. Но как-то не совсем понятно, от какой даты вели отсчёт, в 1899 Гётинк был ещё школьником.

В тот день 6 апреля 1924 г. был выставочный матч с Расингом из Гента. Потом всяческие приёмы и банкет. На праздновании ему подарили набор из 100 столовых приборов, а также бесчисленные букеты цветов. Будучи игроком с большим сердцем, Эктор Гётинк отдал дань памяти на могиле Доминика Баеса, бывшего игрока и команды Front (он есть на фото 1917 г.), и клуба Брюгге. Баес погиб на фронте 25 августа 1918 года.

С 1923 года в клубе Брюгге стал играть нападающий Жерар Дельбек. Его имя почему-то у нас принято писать на французский манер. Но ведь в Бельгии официальным языком является вовсе не французский, а голландский. Пардон, ныне его надо называть нидерландским. Так вот на этом самом нидерландском, согласно переводчику Google, имя звучит как Хирард. Но не будем вдаваться, Жерар так Жерар.

На сегодня ещё много источников в интернете (особенно наших), в которых утверждается, что Жерар Дельбек родился в сентябре 1903 года. Но это, как говорится, далеко не так!

Сайт eu-football_info достаточно серьёзно подходит в биографическим данным всех, о ком они пишут. Поэтому полное имя футболиста Gérardus Antonius Arthur Maria Delbeke. И родился он 1 августа 1898 года. И на это есть архивный документ, на голландском языке разумеется:

Запись произведена 2 августа 1898г. в 10 утра мэром города Ruysselede о том, что у жителей этого города 39-летнего Иларио Дельбек и 38-летней Элизы Буке 1 августа 1898 родился сын, которого и нарекли Жерар Дельбек. Оба родителя родом из городка Rousselaere, что в 20 километрах от Ruysselede.

Это был не первый, и не последний ребёнок в семье. Город Рюзеледе находится километрах в 20 от Брюгге. Семья во время Первой мировой оказалась в Брюгге. А затем и вовсе они стали беженцами и их приютили в соседней стране. Дело в том, что Нидерланды в той войне соблюдали нейтралитет, на их территории не было войны. Поэтому масса бельгийских беженцев перебирались на север, в Нидерланды.

Семья Дельбеков оказалась в голландском городе Аарденбурге (километров 16 между ним и Брюгге). Сохранился документ о беженцах от октября 1914 года:

Первым из этой семьи перечислен Жерар, дата рождения 1 августа 1898, родившийся в Рюзеледе, прибывший из Брюгге. Мать Элиза 1860 г. рождения и два брата (Роберт и Мишель), плюс сестра Жюльетт. Отца в списке нет. О его судьбе ничего не знаю.

Вот такое прилично обработанное, надо думать при помощи искусственного интеллекта, фото, Жерар Дельбек:

Очень много однофамильцев и тезок у Жерара в интернете в разных архивах. На одном из ресурсов прямо указано, что Жерар был футболистом клуба Брюгге, имена родителей те же, как и в приведённом выше документе о рождении.

Занятная история случилась с нынешними бельгийцами.

В сети я наткнулся на вот такой портрет Жерара Дельбека:

Это редкое периодическое издание клуба Даринг, от 1 апреля 1929 года. Размещен этот материал был на сайте некоего аукциона, в описании лота сказано, что в издании этом 18 страниц, дана краткая биография Жерара Дельбека.

Так как дата рождения всё-таки ещё не совсем была к тому времени ясна, да и тот ли это Жерар Дельбек вообще в архивных документах, хотелось, конечно прочитать статью в этой газете о Дельбеке.

В соцсети f есть закрытая группа Истории бельгийского футбола. Одним из администраторов группы (как оказалось) был бельгиец, с которым я и до этого переписывался, Питер его зовут, но сейчас он живёт в Таиланде. Я его попросил разместить в группе эту обложку с портретом и спросить, может у кого есть это издание.

Практически сразу же написал один бельгиец, что такая газета есть у него в шкафу. Попросили его (я и Питер) выложить сканы статей — там был ещё материал о завершении карьеры Гётинка.

Дело было неделю назад. Дня 3-4 назад бельгиец выложил ту же самую обложку с тем же портретом — и всё, дальше тишина. Ладно, я новичок в той группе, они пишут только по-голландски. Но админ попросил дать сканы — и ничего. Может пока.

Но я уже полностью уверен, что 1 августа 1898 г. родился именно футболист ФК Брюгге Жерар Дельбек. На сайте Бельгийской ассоциации также указана теперь именно эта дата.

Кстати, есть же списки пассажиров Конте Верде, прибывших в Монтевидео 5 июля 1930 года. В том документе возраст Дельбеке указан 32 года:

Дельбек указан под номером 62. Понятно, что в подобных документах бывали и ошибки, а возраст высчитывался просто по году рождения — стукнуло человеку 32 или ещё нет — не так важно.

Странно, что долгое время — да все 90 лет с первого чемпионата мира — никто не акцентировал внимания на неверный возраст Дельбека, отсчитываемый ошибочно от 1903 года.

А ведь Жерар Дельбек — самый возрастной футболист из Европы, сыгравший на первом чемпионате мира в 1930. Сыграл он только в матче против Парагвая. И это был его единственный матч в карьере за сборную.

Вполне может оказаться, что Дельбек вообще первый европеец, сыгравший в матчах Кубка мира в возрасте более 30 лет. Но тут есть нюансы.

Глядя в список пассажиров, севших на судно Конте Верде в Барселоне (это бельгийская делегация), видим, что ещё трое бельгийцев указаны в возрасте 30 лет.

Действительно, и Пьер Брэйн, и Нико Хойдонкс родились в 1900 году, но их даты рождения хорошо известны, и приходятся на октябрь и конец декабря соответственно. Поэтому на ЧМ -30 им ещё не было 30 лет.

Сложнее, как оказалось, обстоит дело с Жаком Мушалем (Jacques Moeschal). Тоже заковыристая фамилия, и вновь по-нидерландски она читается иначе. Да и по-русски как только не пишут эту фамилию. Но отбросим условности.

Большинство источников, в том числе и сайт Бельгийской ассоциации считает, что этот игрок родился 6 сентября 1900 года. А вот пара источников на голландском языке утверждают, что дата рождения у Жака 9 марта того же года. Но — ни в одном из источников нет и намёка на какой-то архивный документ. Запросил уточнение информации в группе историков бельгийского футбола. Но пока тишина.

Даже если подтвердится рождение Мушаля в марте, то ему на ЧМ -30 было 30 лет и 4 месяца с днями, он сыграл в обоих матчах. Дельбек старше как минимум на полтора года.

Вот на фото уже после ЧМ , 14 сентября 1930 Бельгия и Нидерланды сыграли неофициальный матч, в кадре слева направо Нико Хойдонкс, Эктор Гётинк и Жак Мушаль:

Оставим 30-летних, вернёмся к Жерару Дельбеку.

Вот фото сборной Бельгии с именами игроков и штаба перед матчем с Парагваем на ЧМ -30:

В клубе Брюгге Дельбек играл с 1923 по 1933 годы. Т.е. он немало лет играл вместе с Эктором Гётинком в одном клубе.

Вот фото клуба Брюгге тех лет:

Гётинк и Дельбек рядом в нижнем ряду, Дельбека узнать очень легко на любом фото.

Вот другое фото, сезон 1927-28, ноябрь:

Дельбек, как и положено, с лысиной. Гётинка здесь нет. В том сезоне он сыграет свои последние матчи в феврале 1928 и повесит бутсы на гвоздь. Но зато на этом фото есть Луи Версип. Он нападающий, значит тоже в нижнем ряду, с острым чубом, прикусил нижнюю губу.

На ЧМ -30 Версип в основе сыграет в обоих матчах. На фото перед матчем с Парагваем на ЧМ -30 все три представителя клуба Брюгге на одном фото. Этот кадр и взят на обложку статьи.

С 1930 года клуб Брюгге будет тренировать Эктор Гётинк. В 1933 году он уйдёт со своего поста. И на его место назначат 35-летнего Жерара Дельбека.

Вот так выглядел клуб Брюгге в 1933:

Тренер Дельбек вполне узнаваем. Как и нападающий Луи Версип, на этот раз он в нижнем ряду крайний слева по фото.

Не совсем ладились дела у клуба Брюгге, то в первом дивизионе, то вылетают во второй. И тренеры не задерживались. После Дельбека на какое-то время тренером стал и Луи Версип, 1934 год:

И Гётинк, и Дельбек, и Версип некоторое время вместе играли за клуб Брюгге. И все трое становились тренерами клуба. И Дельбек, и Версип играли под руководством Гётинка не только в клубе, но и в сборной Бельгии на ЧМ -30.

Вот такая троица из клуба Брюгге.

Несколько дополнений по Эктору Гётинку.

В некоторых источниках упорно датой смерти Гётинка называют 26 июня 1943 года. Но он скончался в ночь с 24 на 25 июня. В 3 часа ночи упала авиабомба. Как уточнил правнук Гётинка — бомба попала не прямо в здание, где ночевал Гётинк, а рядом, практически в проезжую часть улицы, но здание было повреждено:

Эктора Гётинка перевозили на машине скорой помощи из приморского городка Хейста в крупный город Брюгге той же ночью, но он скончался в машине скорой помощи, от полученных осколочных ранений.

Об этом написано в некрологе, который был опубликован в бельгийских газетах 26 июня 1943 года:

Вот ещё одно фото Эктора Гётинка в зрелом возрасте: