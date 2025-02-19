«ПСЖ» — «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 20:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов « ПСЖ » — «Брест», который состоится 19 февраля 2025 года

« ПСЖ »

Парижский клуб добился большого преимущества в первой игре, и ответная встреча может считаться простой формальностью. Тем не менее, « ПСЖ » наверняка отнесется серьезно и ко второй встрече, ведь в чемпионате у чемпиона Франции все в порядке, а рисковать в ответной игре Луис Энрике точно не захочет. Ожидается интересный поединок, хоть и практически не имеющий турнирного смысла.

15 февраля « ПСЖ » выиграл в чемпионате на выезде у «Тулузы» (1:0), а 11 числа в Лиге чемпионов одолел «Брест» (3:0).

«Брест»

«Брест» получил три безответных мяча в первой игре на своем поле и теперь вынужден рисковать и стараться атаковать с самого начала поединка в Париже. Практически никто не верит в способность «Бреста» вернуться в борьбу, однако в глубине души у гостей определенно есть такие планы. Команде важно открыть счет и тогда соперник может занервничать, но даже такой сценарий выглядит маловероятно.

14 февраля «Брест» сыграл вничью с «Осером» (2:2), а седьмого февраля команда обыграла на выезде «Нант» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит « ПСЖ » – 1.22

» – 1.22 Ничья – 8

Победит «Брест» – 13

Тотал больше 2.5 мячей – 1.38

Тотал меньше 2.5 мячей – 3.05

Статистика

« ПСЖ » выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах

» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах «Брест» одержал четыре выездные победы в пяти последних матчах во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз