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«ПСЖ» — «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

сегодня, 20:47
«ПСЖ» — «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брест», который состоится 19 февраля 2025 года

«ПСЖ»

Парижский клуб добился большого преимущества в первой игре, и ответная встреча может считаться простой формальностью. Тем не менее, «ПСЖ» наверняка отнесется серьезно и ко второй встрече, ведь в чемпионате у чемпиона Франции все в порядке, а рисковать в ответной игре Луис Энрике точно не захочет. Ожидается интересный поединок, хоть и практически не имеющий турнирного смысла.

15 февраля «ПСЖ» выиграл в чемпионате на выезде у «Тулузы» (1:0), а 11 числа в Лиге чемпионов одолел «Брест» (3:0).

«Брест»

«Брест» получил три безответных мяча в первой игре на своем поле и теперь вынужден рисковать и стараться атаковать с самого начала поединка в Париже. Практически никто не верит в способность «Бреста» вернуться в борьбу, однако в глубине души у гостей определенно есть такие планы. Команде важно открыть счет и тогда соперник может занервничать, но даже такой сценарий выглядит маловероятно.

14 февраля «Брест» сыграл вничью с «Осером» (2:2), а седьмого февраля команда обыграла на выезде «Нант» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «ПСЖ» – 1.22
  • Ничья – 8
  • Победит «Брест» – 13
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.38
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 3.05

Статистика

  • «ПСЖ» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Брест» одержал четыре выездные победы в пяти последних матчах во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Предполагаем, что хозяева смогут добиться подобного преимущества над «Брестом» и во второй встрече.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.RuФото: оф. сайт ПСЖ
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 21:02
Надеюсь игроки этих команд порадуют нас голами - ведь команды хорошо изучили друг друга - ТБ(3).
Гость
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