«ПСЖ» — «Брест»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Брест», который состоится 19 февраля 2025 года
«ПСЖ»
Парижский клуб добился большого преимущества в первой игре, и ответная встреча может считаться простой формальностью. Тем не менее, «ПСЖ» наверняка отнесется серьезно и ко второй встрече, ведь в чемпионате у чемпиона Франции все в порядке, а рисковать в ответной игре Луис Энрике точно не захочет. Ожидается интересный поединок, хоть и практически не имеющий турнирного смысла.
15 февраля «ПСЖ» выиграл в чемпионате на выезде у «Тулузы» (1:0), а 11 числа в Лиге чемпионов одолел «Брест» (3:0).
«Брест»
«Брест» получил три безответных мяча в первой игре на своем поле и теперь вынужден рисковать и стараться атаковать с самого начала поединка в Париже. Практически никто не верит в способность «Бреста» вернуться в борьбу, однако в глубине души у гостей определенно есть такие планы. Команде важно открыть счет и тогда соперник может занервничать, но даже такой сценарий выглядит маловероятно.
14 февраля «Брест» сыграл вничью с «Осером» (2:2), а седьмого февраля команда обыграла на выезде «Нант» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «ПСЖ» – 1.22
- Ничья – 8
- Победит «Брест» – 13
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.38
- Тотал меньше 2.5 мячей – 3.05
Статистика
- «ПСЖ» выиграл девять из десяти последних матчей во всех турнирах
- «Брест» одержал четыре выездные победы в пяти последних матчах во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «ПСЖ» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.82. Предполагаем, что хозяева смогут добиться подобного преимущества над «Брестом» и во второй встрече.