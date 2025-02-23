«Манчестер Сити» повторяет путь «Реала» и «Барселоны». Истории краха великолепных команд

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сегодня, 15:13

«Милан» и МЮ тоже в списке.

«Горожане» проиграли совершенству

Гвардиола часто вспоминает 100 очков за сезон в АПЛ . Словно мужчина вспоминает женщину, которая его бросила. У Хосепа так и случилось, жена подала на развод. Не выдержала измен с футболом. Во время романа с игрой Хосеп создал почти совершенного победителя Лиги чемпионов. Много лет «Манчестер Сити» был примерной богатой командой. Удачные трансферы, много трофеев и сильный футбол. Надлом случился ещё год назад, но тогда «горожане» собрались. А сейчас видим крах. Нельзя исключать, что опытный Гвардиола построит новую прекрасную команду. Зато уже говорят о массовой продаже ветеранов. Город Манчестер могут покинуть восемь именитых ветеранов. Начинается новая глава в истории клуба. Причем в этот раз у Гвардиолы нет магии Месси, чтобы проще пройти кризисный отрезок без потрясений и приключений.

Величие ускользнуло от «Барселоны»

В новом сезоне у каталонцев есть шансы на серьезные трофеи. Флик перестраивает команду. И им рано ставить себя в один ряд с величайшими составами «Барселоны». Каталонцы жестко падали после великолепных периодов. «Команда мечты» Кройфа подарила миру «тики-таку». Заносчивый Йохан отдал футболу идеи, которыми пользуются до сих пор. Но команду великого голландца уничтожила самоуверенность. Кройф говорил, что «Барселона» Стоичкова и Ромарио сильнее «Милана» Капелло с Массаро и Савичевым. Ошибся, «россонери» вынесли каталонцев 4:0 в финале Лиги чемпионов. Удар, который надломил. А финальную точку поставила потасовка Кройфа и президента клуба Гаспара. А президент Бартомеу уничтожил «Барселону» Гвардиолы. Месси плакал, когда уходил. Команда Пуйоля, Иньесты, Хави, Пике, Суареса и других звезд осталась в истории. Тренер Луис Энрике долго с заносчивыми звездами не выдержал.

«Арсенал» поздно проводил патриарха

Успешный тренер в футболе не папа римский. Нет традиции, что побеждают только старики. Арсену Венгеру стоило уйти из «Арсенала» намного раньше. Понятно, что руководство сыграло свою роль в превращении «канониров» в клуб без сезонов в Лиге чемпионов и побед в АПЛ . Зато откат мог пройти мягче, если бы Арсен прочувствовал момент и сам ушел на пенсию. Ситуация ведь не такая, как у МЮ . Вместо великой команды, единственной в истории с сезоном АПЛ без поражений, получили «Арсенал», где не умеют играть стабильно. Сейчас они как Аршавин. «Арсенал» был прекрасен, а теперь новый сложный период. И ключевая разница в характере. Кэмпбелл, Коул, Туре, Жилберту Силва, Виейра и Анри были футболистами с волей. Раньше у «Арсенала» надеждой в атаке являлся чемпион мира и Европы Анри. А теперь ставят хавбека Мерино, ведь потеряли из-за травмы неоднозначных Хаверца и Жезуса.

«Галактикос» распались по глупости

В этом случае пауза в 12 лет без победы в Лиге чемпионов не связана с финансовыми проблемами. И не связана с качеством футболистов. Команды, игравшие после Дель Боске и до прихода Анчелотти, нередко побеждали. Но «Галактикос» Зидана, Фигу, Карлоса, Рауля и юного Касильяса распались, поскольку Перес совершил одну из главных ошибок в футбольной жизни. Великих лентяев прикрывал опорник Макелеле. Флорентино выгнал своего Родри, когда агент и футболист потребовали уважения, соразмерного с важностью. Также было проявлено неуважение к тренеру Дель Боске, будущему чемпиону мира со сборной Испании. «Реал» недосчитался многих трофеев, когда Перес подумал, что он важнее футболистов и наставника. Лишь когда совпали звезды, форма Роналду, Ди Марии и приход Анчелотти, получилось вымучить историческую победу над «Атлетико» в финале. Теперь соседи снова сыграют в плей-офф.

«Манчестер Юнайтед» всем надоел

Даже собственным фанатам. Нельзя столько раз ошибаться. Идут против законов математики и футбола. МЮ не повезло с руководством. Глейзеры как пиявки, сосут из клуба деньги. А новый миллиардер Рэтклифф оказался не шибко умным. Экономит на шурупах, скотче и конвертах. Унизительно для клуба, где глупых трансферов было столько, что учет конвертов не поможет. При сэре Алексе Фергюсоне МЮ был великим. Падение ускорилось без тренера, хотя тот не мог остаться. Подошел к черте, когда влияло здоровье. Плохо, что времена, когда «Манчестер Юнайтед» был командой уровня финала Лиги чемпионов с Руни, Роналду, Видичем, Скоулзом и ван дер Саром, в далеком прошлом. Ушли звезды, не помогла школа. Системные ошибки директора Вудворда отбросили великий клуб. Хотя без него тоже не справились. А пригласили толкового менеджера Эшуорта – быстро уволили.

«Милан» пострадал без Берлускони

В футбольном смысле дон Сильвио был аналогом Мефистофеля. Часть той силы, что вечно хочет зла и совершает благо. Благо только для своего кармана и «Милана». Уже больше, чем у мерзавцев без хобби. Берлускони был неоднозначным человеком с тысячей грехов и судов. Зато помог талантливым людям создать великий «Милан». Падали в 90-х после ухода тренера Сакки. Скатывались в 21 веке без Анчелотти и его великой банды с Мальдини, Пирло и Шевченко. Без денег Сильвио находились средства. Но владельцы фондов, которые выкупали «Милан», не любят футбол и город. Поставили главным Ибрагимовича. Златан лидер, но вряд ли мудрый руководитель. Будут новые конфликты. Величия нет очень давно. Даже когда итальянский футбол получит новое великое поколение футболистов, то пойдут играть за «Интер» и другие клубы. А «Милан» надеется на легионеров, которые их подводят.

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