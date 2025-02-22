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«Тоттенхэм» попросил называть клуб «Тоттенхэм Хотспур»

сегодня, 00:51

«Тоттенхэм» обратился к вещателям АПЛ в электронном письме с требованием называть клуб «Тоттенхэм Хотспур».

В случае сокращения лондонский клуб настаивает на использовании прозвища «шпоры», но не «Тоттенхэм».

В клубе подчеркнули, что «Тоттенхэм» — это название района Лондона, но не команды. Данная мысль высказывалась с 2011 года.

В феврале соответствующее сообщение было отправлено телевещателям чемпионата Англии по всему миру, сайт АПЛ также проинформирован, хотя он использует рекомендованное название.

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Тоттенхэм
Перевод с nytimes.com
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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
сегодня в 13:35
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ
    сегодня в 12:09
    Английская медийка щас оторвётся по полной, сделая приставку "Великий " Тоттенхем.
    Rafael Benitez
    Rafael Benitez ответ 112910415 (раскрыть)
    сегодня в 11:03
    Потом потребуют болельщиков надевать ковбойские шпоры на стадионе )
    Ilya Seedyakin
    Ilya Seedyakin
    сегодня в 10:24, ред.
    Хороший клуб, нравится мне очень, не вульгарен своим поведением, громкие игроки лояльны очень, например Сон. Но, такое впечатление, что Леви решил очередной фигней позаниматься, да комментаторов и обозревателей в медиа возможно принудят, на чем те постараются ставить английский юморной акцент) Ну... и всё!!! Глорики в пабе не станут друг другу лица бить из-за Тоттенэма, кстати именно так правильно произносить название клуба, так же как Джейсон он не Стэтхэм - он Стэйтем, одни и те же фонетические правила языка, так что давайте здесь на форуме писать правильно! а то Леви и до нас дотянется
    Incredulous
    Incredulous
    сегодня в 09:11
    Нашли проблему. И что такого, что это название района Лондона? Это что, как-то влияет на игру команды?
    Челси и Фулхэм - это тоже районы Лондона, что вовсе не мешает командам с одноименными названиями играть, и находиться выше в турнирной таблице чем Тоттенхэм. Ой, простите Тоттенхэм Хотспур.
    ABir
    ABir
    сегодня в 07:42
    А то что?
    qh8c59qrspdc
    qh8c59qrspdc
    сегодня в 07:27
    Какая хрень разница,как называть себя,играть нужно, а не пешком по полю ходить
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 07:24
    Дурью маются. Может, их курицами будут называть вместо шпор. Если не хуже...
    drug01
    drug01
    сегодня в 07:23
    От от названия игра ведь не улучшится
    Вещий
    Вещий
    сегодня в 07:12
    Ну все теперь комментаторы будут ошибаться и сами себя исправлять...:)))
    112910415
    112910415
    сегодня в 07:01
    когда в таблицу смотреть больно, самое время заняться уточнением названия клуба ! )
    adekvat
    adekvat
    сегодня в 06:34
    Надо было в Ахмат переименовать, все бы новое название выучили.
    Варвар7
    Варвар7
    сегодня в 05:45
    А , чего спрашивать - называй и цокай (шпорами).)
    Baggio R.
    Baggio R.
    сегодня в 05:18
    Тогда пусть и переименовываются в "Хотспур" Лондон.
    us9c9qpwwxv4
    us9c9qpwwxv4
    сегодня в 04:35, ред.
    Бонд. Джеймс Бонд.
    Джек Воробей? Капитан Джек Воробей!
    Тоттенхэм? Тоттенхэм Хотспур!!!
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    сегодня в 04:34
      vt4g7py885wm
      vt4g7py885wm
      сегодня в 04:23
      Как людям привычней, так и называют.
      n9pstgt4akz4
      n9pstgt4akz4
      сегодня в 03:55
      Владелцы валийского футбольного клуба «Лланвайрпуллгуингиллгогерихуирндробуллллантисилиогогогох» тоже требуют с вещателей полного произношения.
      Местные вещатели после назначения на матч увольняются и переезжают куда подальше.
      8qd7fcrv3yjm
      8qd7fcrv3yjm
      сегодня в 01:20
      Тоттенхэм привычнее и короче
      Гость
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