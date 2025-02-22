«Тоттенхэм» попросил называть клуб «Тоттенхэм Хотспур»

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сегодня, 00:51

«Тоттенхэм» обратился к вещателям АПЛ в электронном письме с требованием называть клуб «Тоттенхэм Хотспур».

В случае сокращения лондонский клуб настаивает на использовании прозвища «шпоры», но не «Тоттенхэм».

В клубе подчеркнули, что «Тоттенхэм» — это название района Лондона, но не команды. Данная мысль высказывалась с 2011 года.