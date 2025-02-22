«Тоттенхэм» попросил называть клуб «Тоттенхэм Хотспур»

«Тоттенхэм» обратился к вещателям АПЛ в электронном письме с требованием называть клуб «Тоттенхэм Хотспур».
В случае сокращения лондонский клуб настаивает на использовании прозвища «шпоры», но не «Тоттенхэм».
В клубе подчеркнули, что «Тоттенхэм» — это название района Лондона, но не команды. Данная мысль высказывалась с 2011 года.
В феврале соответствующее сообщение было отправлено телевещателям чемпионата Англии по всему миру, сайт АПЛ также проинформирован, хотя он использует рекомендованное название.
Челси и Фулхэм - это тоже районы Лондона, что вовсе не мешает командам с одноименными названиями играть, и находиться выше в турнирной таблице чем Тоттенхэм. Ой, простите Тоттенхэм Хотспур.
Челси и Фулхэм - это тоже районы Лондона, что вовсе не мешает командам с одноименными названиями играть, и находиться выше в турнирной таблице чем Тоттенхэм. Ой, простите Тоттенхэм Хотспур.
Джек Воробей? Капитан Джек Воробей!
Тоттенхэм? Тоттенхэм Хотспур!!!
Джек Воробей? Капитан Джек Воробей!
Тоттенхэм? Тоттенхэм Хотспур!!!
Местные вещатели после назначения на матч увольняются и переезжают куда подальше.
Местные вещатели после назначения на матч увольняются и переезжают куда подальше.