Куртуа хочет вернуться в сборную Бельгии

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа заявил о желании вернуться в сборную Бельгии. Ранее футболист не выступал за национальную команду из-за конфликта с бывшим тренером коллектива Доменико Тедеско.
Я скучал по матчам за сборную Бельгии. Прошло полтора года, я готов вернуться.
а иногда и за всех оттувается и тем самым приносит победу,при наличии хотя бы одного гола в ворота противника...!!!
а иногда и за всех оттувается и тем самым приносит победу,при наличии хотя бы одного гола в ворота противника...!!!
32 года — это не возраст для вратаря. После травмы он, конечно, не показывает былую форму, но играет достойно и сможет помочь сборной Бельгии. Вероятно, он чувствует, что уже готов к нагрузкам, но ему нужно проконсультироваться по этому поводу с врачами.
32 года — это не возраст для вратаря. После травмы он, конечно, не показывает былую форму, но играет достойно и сможет помочь сборной Бельгии. Вероятно, он чувствует, что уже готов к нагрузкам, но ему нужно проконсультироваться по этому поводу с врачами.
а у них есть молодые игроки, готовые разрывать здесь и сейчас.
вратари Вандервоордт и Ламменс, защитники Дебаст, Ванхейсден и Де Куйпер.
атакующие игроки Шарль де Кетеларе, Жереми Доку и Лавия из МанСити.
а у них есть молодые игроки, готовые разрывать здесь и сейчас.
вратари Вандервоордт и Ламменс, защитники Дебаст, Ванхейсден и Де Куйпер.
атакующие игроки Шарль де Кетеларе, Жереми Доку и Лавия из МанСити.