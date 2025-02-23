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Куртуа хочет вернуться в сборную Бельгии

вчера, 11:22

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа заявил о желании вернуться в сборную Бельгии. Ранее футболист не выступал за национальную команду из-за конфликта с бывшим тренером коллектива Доменико Тедеско.

Я скучал по матчам за сборную Бельгии. Прошло полтора года, я готов вернуться.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:28
всё спокойно, возвращайся !
shur
shur ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 15:21
...сейчас парижский модник услышал и обиделся!!!
shur
shur ответ 69Haya96 (раскрыть)
вчера в 15:18
...да чего вокруг до около ходить, кипер-пол команды по значимости,
а иногда и за всех оттувается и тем самым приносит победу,при наличии хотя бы одного гола в ворота противника...!!!
Alex_67
Alex_67
вчера в 13:42
А надо ли это сборной?
dsxmvkm6mrp3
dsxmvkm6mrp3
вчера в 13:06
Тедеско развалил сборную Бельгии, теперь нужно восстанавливать ее силу.
69Haya96
69Haya96
вчера в 12:42
Куртуа — великолепный вратарь, и победы «Реала» в Лиге чемпионов — это заслуга не только нападающих, но и его.

32 года — это не возраст для вратаря. После травмы он, конечно, не показывает былую форму, но играет достойно и сможет помочь сборной Бельгии. Вероятно, он чувствует, что уже готов к нагрузкам, но ему нужно проконсультироваться по этому поводу с врачами.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:33
Это наврядли
zepmtmf5kx4j
zepmtmf5kx4j
вчера в 12:23
Такими вратарями как Куртуа нельзя разбрасываться,он должен играть в сборной своей страны
sv_1969
sv_1969
вчера в 12:22
Мастерство есть , главное чтобы здоровье не подвело
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:19
а Куртуа на пенсию.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Максим Горелов (раскрыть)
вчера в 12:18
А Лунев в сборную России?
Вещий
Вещий
вчера в 12:18
Желание хорошее, но потянет ли он и непонятно какая у него сейчас форма.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 12:18
бельгийцам не упустит момент, и начать плавной смены главной команды.
а у них есть молодые игроки, готовые разрывать здесь и сейчас.
вратари Вандервоордт и Ламменс, защитники Дебаст, Ванхейсден и Де Куйпер.
атакующие игроки Шарль де Кетеларе, Жереми Доку и Лавия из МанСити.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 11:50
А Щесны не хочет вернуться в сборную Польши?
Гость
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