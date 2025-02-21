Soccer.ru
ГлавнаяБлогиМодный разговорВокруг футбола

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

сегодня, 19:00
Марсело
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Мбаппе Килиан
Мбаппе Килиан
Нападающий
Ибрагимович Златан
Ибрагимович Златан
Нападающий

Собрали для вас самые интересные посты из соцсетей футболистов.

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе встретился с легендарным Луишем Фигу.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Милота дня. Иван Ракитич со своим верным фанатом.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Патрис Эвра уверенно себя чувствует на пенсии.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Тьяго Алькантара прокатил свою семью на канатной дороге.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Марсело — супергерой для своей семьи.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Эммануэль Адебайор выбрал вот такой способ передвижения.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

В нашей рубрике Стиляга дня сегодня большая конкуренция — выберем лучшего в опросе в конце поста.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Футболисты МЮ прошлись по улице, напомнив известное фото из прошлого.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Ивоби решил научиться верховой езде.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Легенды «Челси» встретились в самолете. Всех узнали?

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Напоминаем, что Зе Роберто 50 лет.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Сын Гарначо не особо рад встрече с Микки Маусом. Наверное, он прочитал нашу статью про неудачи МЮ.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Вот так Фёдор Чалов проводит вечера в Греции.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Лионель Месси сделал командное фото.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Аналогичным образом поступил и Диего Форлан.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Серхио Рамос обменялся футболками с Винисиусом.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

На этом наш выпуск завершен. Проводите больше времени со своей семьей, друзья! Берите пример с Эдинсона Кавани.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

А также с Рафаэля ван дер Ваарта.

Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

Зделар попрощался с болельщиками ЦСКА
Сегодня, 13:20
Игрок «Атлетико» спел песню британского музыканта Ширана
Сегодня, 12:50
Лапорта отправился в Дубай в поисках новых инвесторов
Сегодня, 11:26 Фото
Отец Холанда обнялся с отцом Мбаппе во время матча на «Сантьяго Бернабеу»
Сегодня, 02:37 Фото
Экс-чемпион мира по боксу Тайсон Фьюри позавтракал с Алексом Фергюсоном
Сегодня, 02:13 Фото
После матча клуба «Интер Майами» Месси подарил арбитру футболку
Вчера, 23:54
Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 19:18
Увидев футболистов МЮ на улице, сразу вспомнился фильм "Евротур" и Винни Джонс)) Кто видел, тот поймёт)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 