Марсело взял в руки щит капитана Америки, Ракитич завёл щенка. Как футболисты провели эту неделю

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Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев женился на гимнастке Ангелине Шкатовой.

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Вот так Фёдор Чалов проводит вечера в Греции.

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На этом наш выпуск завершен. Проводите больше времени со своей семьей, друзья! Берите пример с Эдинсона Кавани.

А также с Рафаэля ван дер Ваарта.