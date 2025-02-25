«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 20:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич», который состоится 26 февраля 2025 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» никак не наладят свою игру и к сожалению, опускаются все ниже по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает только 15 место с 30 баллами и отстает на один пункт от «Эвертона». В домашней встрече с аутсайдером АПЛ потеря очков будет неприятным событием.

22 февраля «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2), а 16 февраля проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:1).

«Ипсвич»

«Ипсвич» изо всех сил старается набирать очки, однако не это не всегда удается делать, судя по положению команды в турнирной таблице АПЛ . «Ипсвич» располагается на 18 месте с 17 баллами и отстает от ближайшего «Вулверхэмптона» на пять очков. Только стабильная игра в последующих встречах может изменить ситуацию для гостей.

22 февраля «Ипсвич» крупно проиграл на своем стадионе (1:4), а 15 числа сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.55

Ничья – 4.6

Победит «Ипсвич» – 5.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Четыре из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Четыре последних матча «Ипсвича» на выезде закончились исходом «обе забьют»

«Ипсвич» проиграл пять из четырех последних матчей «Манчестер Юнайтед»

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева найдут в себе силы одержать победу над аутсайдером и немного поправить свое турнирное положение.