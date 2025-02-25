«Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Ипсвич», который состоится 26 февраля 2025 года
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» никак не наладят свою игру и к сожалению, опускаются все ниже по турнирной таблице. Перед стартом очередного тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» занимает только 15 место с 30 баллами и отстает на один пункт от «Эвертона». В домашней встрече с аутсайдером АПЛ потеря очков будет неприятным событием.
22 февраля «Манчестер Юнайтед» на выезде сыграл вничью с «Эвертоном» (2:2), а 16 февраля проиграл на выезде «Тоттенхэму» (0:1).
«Ипсвич»
«Ипсвич» изо всех сил старается набирать очки, однако не это не всегда удается делать, судя по положению команды в турнирной таблице АПЛ. «Ипсвич» располагается на 18 месте с 17 баллами и отстает от ближайшего «Вулверхэмптона» на пять очков. Только стабильная игра в последующих встречах может изменить ситуацию для гостей.
22 февраля «Ипсвич» крупно проиграл на своем стадионе (1:4), а 15 числа сыграл вничью с «Астон Виллой» (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.55
- Ничья – 4.6
- Победит «Ипсвич» – 5.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- Четыре из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- Четыре последних матча «Ипсвича» на выезде закончились исходом «обе забьют»
- «Ипсвич» проиграл пять из четырех последних матчей «Манчестер Юнайтед»
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.55. Предполагаем, что хозяева найдут в себе силы одержать победу над аутсайдером и немного поправить свое турнирное положение.