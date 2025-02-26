«Хайденхайм» — «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle

1740579676

вчера, 17:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Хайденхайм» — «Боруссия» М, который состоится 1 марта 2025 года

«Хайденхайм»

Команда не радует хорошими результатами своих болельщиков и никак не может покинуть зону вылета Бундеслиги. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 15 очками и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов. Хозяева вынуждены играть только на победу и рисковать, иначе ситуация может стать критичнее.

23 февраля «Хайденхайм» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а 20 числа команда проиграла в дополнительное время «Копенгагену» (1:3) в Лиге Конференций.

«Боруссия» М

«Боруссия» М уже несколько сезонов обходится без еврокубков и в этот раз может остаться без них, если не начнет побеждать прямых конкурентов. Сейчас коллектив располагается на девятом месте с 34 баллами и на четыре пункта отстает от топ-6 Бундеслиги. В случае победы на выезде над аутсайдером, у гостей будет отличная возможность сократить расстояние.

22 февраля «Боруссия» М проиграла на своем поле «Аугсбургу» (0:3), а 15 числа на выезде обыграла «Унион» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хайденхайм» – 3

Ничья – 3.6

Победит «Боруссия» М – 2.25

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Хайденхайм» проиграл четыре последних матча на своем поле

«Боруссия» М выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» М, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости смогут добиться преимущества, которое потом превратят в победный результат.