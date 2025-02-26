«Хайденхайм» — «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Хайденхайм» — «Боруссия» М, который состоится 1 марта 2025 года
«Хайденхайм»
Команда не радует хорошими результатами своих болельщиков и никак не может покинуть зону вылета Бундеслиги. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 15 очками и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов. Хозяева вынуждены играть только на победу и рисковать, иначе ситуация может стать критичнее.
23 февраля «Хайденхайм» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а 20 числа команда проиграла в дополнительное время «Копенгагену» (1:3) в Лиге Конференций.
«Боруссия» М
«Боруссия» М уже несколько сезонов обходится без еврокубков и в этот раз может остаться без них, если не начнет побеждать прямых конкурентов. Сейчас коллектив располагается на девятом месте с 34 баллами и на четыре пункта отстает от топ-6 Бундеслиги. В случае победы на выезде над аутсайдером, у гостей будет отличная возможность сократить расстояние.
22 февраля «Боруссия» М проиграла на своем поле «Аугсбургу» (0:3), а 15 числа на выезде обыграла «Унион» (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хайденхайм» – 3
- Ничья – 3.6
- Победит «Боруссия» М – 2.25
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.67
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Хайденхайм» проиграл четыре последних матча на своем поле
- «Боруссия» М выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Боруссии» М, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости смогут добиться преимущества, которое потом превратят в победный результат.