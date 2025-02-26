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«Хайденхайм» — «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 17:21
«Хайденхайм» — «Боруссия» М: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Хайденхайм» — «Боруссия» М, который состоится 1 марта 2025 года

«Хайденхайм»

Команда не радует хорошими результатами своих болельщиков и никак не может покинуть зону вылета Бундеслиги. На данный момент коллектив располагается на 16 месте с 15 очками и отстает от ближайшего соперника на семь пунктов. Хозяева вынуждены играть только на победу и рисковать, иначе ситуация может стать критичнее.

23 февраля «Хайденхайм» сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (2:2), а 20 числа команда проиграла в дополнительное время «Копенгагену» (1:3) в Лиге Конференций.

«Боруссия» М

«Боруссия» М уже несколько сезонов обходится без еврокубков и в этот раз может остаться без них, если не начнет побеждать прямых конкурентов. Сейчас коллектив располагается на девятом месте с 34 баллами и на четыре пункта отстает от топ-6 Бундеслиги. В случае победы на выезде над аутсайдером, у гостей будет отличная возможность сократить расстояние.

22 февраля «Боруссия» М проиграла на своем поле «Аугсбургу» (0:3), а 15 числа на выезде обыграла «Унион» (2:1).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Хайденхайм» – 3
  • Ничья – 3.6
  • Победит «Боруссия» М – 2.25
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.67
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

  • «Хайденхайм» проиграл четыре последних матча на своем поле
  • «Боруссия» М выиграла четыре из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре последних матча между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Боруссии» М, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.25. Предполагаем, что гости смогут добиться преимущества, которое потом превратят в победный результат.

Все комментарии
Вещий
Вещий
вчера в 17:28
Думаю что хозяева на один гол точно наиграют.
Гость
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