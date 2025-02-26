«Айнтрахт» — «Байер»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 17:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Германии «Айнтрахт» — «Байер», который состоится 1 марта 2025 года

«Айнтрахт»

Результаты последних матчей «Айнтрахта» заметно ухудшились, но коллектив все еще удерживает третье место. В активе клуба 42 балла, а отставание от второго места составляет восемь пунктов. Только победа хозяев сможет сократить до пяти баллов отставание от «Байера», а поражение и вовсе перечеркнет все шансы клуба из Франкфурта подняться выше.

23 февраля «Айнтрахт» проиграл на выезде «Баварии» (0:4), а 16 числа на своем поле справился с «Хольштайн» (3:1).

«Байер»

«Байер» пытается догнать «Баварию» в гонке за чемпионство, но пока получается не лучшим образом. «Фармацевты» идут на втором месте и отстают на восемь пунктов от «Баварии», поэтому у гостей нет права на ошибку. Поединок пройдет во Франкфурте и будет предельно сложным, поэтому гостям придется показать свое мастерство и характер, чтобы получить нужный результат.

22 февраля «Байер» обыграл на выезде «Хольштайн» (2:0), а 15 числа не смог на своем поле дожать «Баварию» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Айнтрахт» – 4.6

Ничья – 3.9

Победит «Байер» – 1.72

Тотал больше 2.5 мячей – 1.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.17

Статистика

«Байер» проиграл всего одну игру из десяти последних во всех турнирах

«Айнтрахт» выиграл семь из десяти последних домашних поединков

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Байера», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.72. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но гости смогут одержать минимальную победу, которая для них так важна.