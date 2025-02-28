«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 00:39

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов», который состоится 1 марта 2025 года

«Краснодар»

«Быки» ушли на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ с 39 баллами, несмотря на то, что команда делит первое место с «Зенитом», но имеет лучшую статистику. Хозяевам нужно без раскачки продолжать набирать баллы и в домашней игре с нынешними «Крыльями Советов» это не должно составить больших проблем, если «Краснодар» не придумает сам себе неприятности.

21 февраля «Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Динамо» Москва (2:1), а 17 числа минимально одолел «Астану» (1:0).

«Крылья Советов»

Самарский клуб провалил начало сезона и лишь к его середине стал добиваться результата. «Крылья Советов» на данный момент идут на 10 месте с 18 баллами и четыре пункта уступают ближайшему сопернику по таблице. В игре на выезде с «Краснодаром» трудно рассчитывать на победу, но если хозяева будут ошибаться, самарские футболисты готовы этим воспользоваться.

22 февраля «Крылья Советов» в товарищеском матче сыграли вничью с «Челябинском» (0:0) и в тот же день уступили ЦСКА (2:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Краснодар» – 1.4

Ничья – 4.8

Победит «Крылья Советов» – 7.3

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2

Статистика

«Краснодар» одержал пять побед подряд в товарищеских поединках

«Крылья Советов» выиграли лишь один выездной поединок из десяти последних

«Краснодар» выиграл три из пяти последних поединков с «Крыльями Советов»

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команды соскучились по футболу и мы предполагаем, что хозяева быстро откроют счет и выиграют первую половину встречи.