«Краснодар» — «Крылья Советов»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — «Крылья Советов», который состоится 1 марта 2025 года
«Краснодар»
«Быки» ушли на зимний перерыв в статусе лидера РПЛ с 39 баллами, несмотря на то, что команда делит первое место с «Зенитом», но имеет лучшую статистику. Хозяевам нужно без раскачки продолжать набирать баллы и в домашней игре с нынешними «Крыльями Советов» это не должно составить больших проблем, если «Краснодар» не придумает сам себе неприятности.
21 февраля «Краснодар» в товарищеском матче обыграл «Динамо» Москва (2:1), а 17 числа минимально одолел «Астану» (1:0).
«Крылья Советов»
Самарский клуб провалил начало сезона и лишь к его середине стал добиваться результата. «Крылья Советов» на данный момент идут на 10 месте с 18 баллами и четыре пункта уступают ближайшему сопернику по таблице. В игре на выезде с «Краснодаром» трудно рассчитывать на победу, но если хозяева будут ошибаться, самарские футболисты готовы этим воспользоваться.
22 февраля «Крылья Советов» в товарищеском матче сыграли вничью с «Челябинском» (0:0) и в тот же день уступили ЦСКА (2:4).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Краснодар» – 1.4
- Ничья – 4.8
- Победит «Крылья Советов» – 7.3
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.67
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.2
Статистика
- «Краснодар» одержал пять побед подряд в товарищеских поединках
- «Крылья Советов» выиграли лишь один выездной поединок из десяти последних
- «Краснодар» выиграл три из пяти последних поединков с «Крыльями Советов»
Прогноз
Поставить на победу «Краснодара» в первом тайме, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.85. Команды соскучились по футболу и мы предполагаем, что хозяева быстро откроют счет и выиграют первую половину встречи.