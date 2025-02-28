«Ланс» — «Гавр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Франции «Ланс» — «Гавр», который состоится 1 марта 2025 года
«Ланс»
«Ланс» проиграл несколько последних матчей, что повлияло на его место в турнирной таблице. Команда опустилась на восьмое место с 33 баллами и на три пункта отстает от шестой позиции, дающей место в еврокубках. В случае победы над одним из аутсайдеров чемпионата, у хозяев будет шанс подняться выше на одну ступеньку.
23 февраля «Ланс» на выезде проиграл «Нанту» (1:3), а 16 числа на своем поле уступил «Стра»буру» (0:2).
«Гавр»
«Гавр» выиграл лишь одну встречу из пяти последних в чемпионате и такие результаты не могут радовать болельщиков. Команда располагается на 17 месте с 17 баллами и от ближайшего соперника отстает на два пункта. Чтобы изменить ситуацию, гостям надо чаще побеждать, начиная с предстоящего поединка.
23 февраля «Гавр» на своем поле крупно уступил «Тулузе» (1:4), а 16 числа проиграл и «Ницце» (1:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс» – 1.37
- Ничья – 4.9
- Победит «Гавр» – 8.5
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.68
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15
Статистика
- Четыре последних матча «Гавра» завершились исходом «обе забьют»
- «Ланс» проиграл три последних матча подряд
- Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Ланса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Ланс» играет не так успешно в последних матчах, однако обязан обыгрывать аутсайдера на своем поле. Прогнозируем уверенную победу хозяев.