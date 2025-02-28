«Ланс» — «Гавр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 09:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Франции «Ланс» — «Гавр», который состоится 1 марта 2025 года

«Ланс»

«Ланс» проиграл несколько последних матчей, что повлияло на его место в турнирной таблице. Команда опустилась на восьмое место с 33 баллами и на три пункта отстает от шестой позиции, дающей место в еврокубках. В случае победы над одним из аутсайдеров чемпионата, у хозяев будет шанс подняться выше на одну ступеньку.

23 февраля «Ланс» на выезде проиграл «Нанту» (1:3), а 16 числа на своем поле уступил «Стра»буру» (0:2).

«Гавр»

«Гавр» выиграл лишь одну встречу из пяти последних в чемпионате и такие результаты не могут радовать болельщиков. Команда располагается на 17 месте с 17 баллами и от ближайшего соперника отстает на два пункта. Чтобы изменить ситуацию, гостям надо чаще побеждать, начиная с предстоящего поединка.

23 февраля «Гавр» на своем поле крупно уступил «Тулузе» (1:4), а 16 числа проиграл и «Ницце» (1:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 1.37

Ничья – 4.9

Победит «Гавр» – 8.5

Тотал больше 2.5 мячей – 1.68

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.15

Статистика

Четыре последних матча «Гавра» завершились исходом «обе забьют»

«Ланс» проиграл три последних матча подряд

Четыре из шести последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Ланса» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.05. «Ланс» играет не так успешно в последних матчах, однако обязан обыгрывать аутсайдера на своем поле. Прогнозируем уверенную победу хозяев.