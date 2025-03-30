«Валенсия» – «Мальорка»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» – «Мальорка», который состоится 30 марта 2025 года
«Валенсия»
«Валенсия» стала меньше проигрывать и команде удалось временно покинуть зону вылета. Сейчас коллектив идет на 17 месте с 28 баллами и всего на один пункт опережает красную черту в таблице Ла Лиги. Хозяевам очень важно набрать очки с «Мальоркой», которая уже второй сезон выглядит очень сложным и неприятным соперником для любой команды Ла Лиги. Тем не менее, поражение не входит в планы «Валенсии».
15 марта «Валенсия» на выезде добилась ничейного результата с «Жироной» (1:1), а восьмого числа на своем поле обыграла «Вальядолид» (2:1).
«Мальорка»
«Мальорка» не проигрывает уже несколько поединков подряд и стремится к зоне еврокубков, но эта задача не будет простой. Клуб занимает восьмое место с 40 баллами и на четыре пункта отстает от шестой позиции, на которую претендуют слишком много конкурентов. Выездная победа над «Валенсией» очень помогла бы «Мальорке» стать ближе к решению своей задачи в этом сезоне.
15 марта «Мальорка» на своем поле одолела «Эспаньол» (2:1), а девятого числа смогла добыть ничью на выезде с «Атлетик» Бильбао (1:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Валенсия» – 2.12
- Ничья – 3.15
- Победит «Мальорка» – 4
- Тотал больше 2.5 мячей – 2.55
- Тотал меньше 2.5 мячей – 1.5
Статистика
- «Мальорка» не проигрывает уже шесть поединков подряд
- «Валенсия» выиграла четыре из шести последних домашних поединков
- «Мальорка» выиграла у «Валенсии» три из пяти последних поединков при двух ничьих
Прогноз
Поставить на победу «Валенсии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Хозяева очень мотивированы и заряжены на этот поединок и с большой вероятностью смогу сломить серию без побед над «Мальоркой».