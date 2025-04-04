Детище Лички на грани вылета из РПЛ. Осознали ошибку с новым тренером, за полгода одна победа

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сегодня, 19:18

«Оренбург» готовится к вылету.

Изначально сомнительное назначение

Назначение Деограсии должно было сработать как временное – испанец знал внутреннее устройство клуба, поэтому потребовалось бы меньше времени на адаптацию. Но испанец не подходил «Оренбургу» как тренер на постоянной основе. Южноуральцы затянули с увольнением – а потом совершили очередную ошибку, выбрав заменой Владимира Слишковича.

Босниец абсолютно не подходил клубу. Прежде всего, ввиду задач. Часть сезона без Слишковича уже показала, что предстоит борьба за выживание. И под эту задачу нужен опытный тренер – пусть даже неименитый, но такой, который сможет держать раздевалку в узде. Слишкович как главный тренер успел поработать лишь в «Спартаке». И работа эта сводилась к тому, что босниец откатился к наиболее удобным для команды настройкам и раскрепостил футболистов. Показал хороший результат – при этом важно отметить и соответствующий класс игроков. Кризис-менеджер в клубе-андердога – совсем другой разговор. Отсюда и сомнения.

Проблем добавляла и разница в стиле. Игра южноуральцев уже имела мало общего с тем, чем был «Оренбург» Лички. Но именно чешский тренер заложил базис, на котором клуб докатился до нынешнего сезона. Руководство старалось сохранить этот вектор, но назначением Слишковича только добило команду.

«Оренбург» окончательно потерял свою идентичность

Даже когда команду возглавлял Деограсия, это был «Оренбург» Лички. Состав подобран под атакующую игру, вертикальный футбол, быстрые атаки. Давид, исполняя обязанности главного тренера, не стал ничего ломать. И старался придерживаться этого стиля, возглавив клуб на полноценной основе. Всё же это не сработало – Личка более плотно взаимодействовал с игроками, создавал семейную атмосферу в раздевалке, а Деограсия, по слухам, этому аспекту уделял намного меньше влияния. Что бывает, когда российскому клубу пытаются привить европейский менеджмент, показал пример «Динамо» при Йокановиче.

Под руководством Слишковича южноуральцы лишились последних намёков на прежний стиль. Забивать стали куда реже – после пяти голов в первых трёх встречах последовала отрезок из шести игр, в которых коллектив забил только один мяч. И ведь проблема не только в этом. Победа над «Спартаком» так и оставалась для «Оренбурга» единственной в чемпионате – а ведь то был первый тур. Вторую победу удалось одержать только в середине марта – 1:0 c «Факелом». А между ними – четыре ничьи и 14 поражений. Провал в том числе в том, что в оптимальной форме команда могла бы обыгрывать и «Ахмат» образца сентября-2024, и тех же воронежцев в первом круге, и кризисные «Крылья» – тогда бы шёл совсем другой разговор.

Тренер открыто говорит о чуде

Все расклады говорят о неизбежном вылете «Оренбурга» из РПЛ . Вспомнить хотя бы прошлогодний «Сочи». Южане сделали в разы больше, чтобы реанимировать команду и остаться в Премьер-Лиге: пригласили европейского менеджера с топовым резюме, привезли игроков, отвечающих его требованиям. Сочинцы стали играть в презентабельный атакующий футбол – и даже так не смогли спастись.

И сравнить это с ситуацией в «Оренбурге». Нет никаких движений с намёком на борьбу. В клубе будто бы уже смирились с вылетом. Под борьбу за РПЛ зимой подписали двух игроков из Первой лиги: Максима Савельева из «Енисея» и Алексея Татаева из «Алании». Сразу после паузы предстояли игры со «Спартаком» на выезде с «Ростовом» дома. Ни там, ни там нельзя рассчитывать даже на ничью. Сейчас даже с «Махачкалой», «Крыльями» и «Химками» не получится навязать равную борьбу, хотя это конкуренты в подвале таблицы. Отставание даже от зоны стыков – восемь очков. Кажется, мало – но их ещё пойди набери, да ещё так, чтобы конкуренты не сохранили отрыв.

В такой ситуации главный тренер «Оренбурга» оптимистичен:

Нет такого слова – «невозможно». Возможно. Мы работаем и стараемся. Я это повторяю ребятам. Это не первая игра, в которой мы не показали, что умеем. Я продолжаю работать. У меня есть хорошие игроки, с которыми нужно работать. Свои моменты нужно забивать, повторю это. Любая команда накажет тебя. Хочу, чтобы я и ребята верили до конца. Чудеса в футболе бывают. Можно попробовать, это бесплатно, мы ничего не теряем.

Но это, конечно, сказочный сценарий.

Южноуральцы готовят тренерскую рокировку под борьбу за возвращение

Опять же, южноуральцы зимой не поддержали наставника трансферами. Это можно считать ошибкой и одной из первопричин потенциального вылета. С другой стороны, и это поддаётся логике. Команда – с отрывом последняя, вообще не факт, что затраты принесут результат – тем более с неопытным специалистом у руля. Возможно, руководство потеряло доверие к Слишковичу, поэтому не стало под него усиливаться.

У Владимира есть время на исправление ситуации. При этом, по последним данным, в случае вылета в Первую лигу боснийского менеджера отправят в отставку. Вполне похоже, что южноуральцы приняли для себя сценарий с понижением в классе и готовятся к борьбе за возвращение. Поэтому не стали подписывать игроков – лучше сохранить деньги и устроить трансферную кампанию, когда появится определённость с главным тренером. Сообщается, что в клубе присматриваются к Ильдару Ахметзянову, который работает в КАМАЗе.