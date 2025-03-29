Семь лет без побед дома. «Наполи» отдал первое место «Интеру» и сыграет с неудобным соперником

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сегодня, 13:18

Ужасная статистика и огромная мотивация.

Последние матчи – провал

У неаполитанцев сезон делится на несколько отрезков – суперудачный старт, спад ближе к зиме, очередной подъём с середины декабря и до конца января. В таком графике коллектив даже умудрялся лидировать в чемпионате Италии. Но изначально было понятно, что клубу придётся прыгнуть выше головы, в гонке за титул сошлись с «Интером». Миланцы превратились в полноценного гранда, метят в гегемоны. «Нерадзурри» могут неудачно стартовать, но высочайшей стабильностью на дистанции сезона компенсируют просадку. В итоге Индзаги просто дождался, пока неокрепший «Наполи» запнётся.

Сейчас – как раз такой этап. После домашней победы над «Ювентусом» банда Антонио Конте в пяти матчах кряду оставалась без викторий: делили очки с «Ромой», «Удинезе», «Лацио», «Интером», а с «Комо» сенсационно потерпели поражение. Какой бы чемпионской магией ни обладал Конте, этого неаполитанцам не хватает. Коллектив уже уступил лидерство «Интеру» и отпустил конкурента на три очка. От «Аталанты» такой же отрыв, да и рано было замахиваться на чемпионскую гонку после кризиса – но такой резкий спад оставляет недосказанность.

Соблазнительный вариант для Конте

Конте – из тех, кто такие спады переживает особенно тяжело. Амбициозному тренеру важно, чтобы у команды были соответствующие ориентиры, чтобы игроки тоже стремились доставать из себя максимум. И особенно опасно для «Наполи» то, что спад пришёлся именно на этот период. Скандал с «Тоттенхэмом» снова показал тяжёлый упёртый характер Антонио, сейчас есть риск повторения истории.

Вдобавок на стороне появляется вариант с проектом, к которому менеджер не равнодушен. Речь о «Ювентусе». Команда тяжело расставалась с Тиаго Моттой. В экс-коуче «Болоньи» видели специалиста, который откроет новую эпоху для клуба. На деле перестройка оказалась слишком трудоёмкой, вдобавок посыпались поражения. Вылет из Лиги чемпионов и Кубка Италии сопровождался итальянскими страстями – спортивный директор туринцев Джунтоли после поражения от «Фиорентины» в присутствии гендиректора клуба сказал Мотте: «Мне стыдно, что я выбрал тебя». Параллельно «бьянконери» присматривались к альтернативным вариантам на тренерский мостик и даже хотели вернуть Конте. Между футболом Антонио и Аллегри разница меньше, чем между Массимилиано и Моттой, плюс Конте сделал «Юве» гегемоном Серии А.

Теперь «Ювентус» распрощался с Моттой, Игор Тудор – скорее временная замена. Контракт со специалистом, по последним данным, рассчитан до окончания сезона, есть опция продления – плюс сообщается, что клуб может расторгнуть соглашение до 30 июня в одностороннем порядке. Очень похоже на то, что туринцы оставляют пространство для назначения Антонио. И с каждым матчем «Наполи» у Конте всё больше резона согласиться.

«Милан» – среди клубов, которые рассматривают тренерскую рокировку

Помимо «Юве» есть ещё один клуб, который сомневается в своём тренере – это «Милан». «Россонери» уже оказали Сержиу Консейсау доверие: когда у португальца обострились отношения с лидерами, боссы встали на сторону тренера. Альваро Мората и Давиде Калабрия в аренде.

Но с тех пор Сержиу не показал, что руководство сделало верный выбор. Начиная с февраля, «Милан» вылетел из Лиги чемпионов, в чемпионате проиграл три из последних пяти встреч – даже с «Комо» и «Лечче» возникли серьёзные проблемы (оба раза приходилось отыгрываться).

Сейчас миланцы обдумывают своё будущее. Клуб уже прогадал с назначением Фонсеки. Есть опасения, что Консейсау – ещё одна такая ошибка.

Не хватает харизматичного лидера и дисциплины

О «Милане» давно говорят, что команде не хватает характера и стабильности. О чём речь, если среди лидеров «россонери» – Рафаэл Леау. Вингер – футболист эпизода, может выдать шикарный матч, но, если день не задался, он станет проблемой для коллектива, который на него надеется. Очень ненадёжный исполнитель. И так можно сказать о команде в целом. Недовольство лидеров жёсткими методами работы тренера как раз хорошо дополняют эту характеристику.

Очень не хватает команде и харизматичного лидера. В этом сезоне её на своих плечах тащит Кристиан Пулишич. Хавбек получает постоянную игровую практику, на него рассчитывают. Но это не колоритный футболист, который объединит вокруг себя всю команду. Для «Милана» наступил сложный период, в который необходим как раз такой игрок.

«Наполи» ужасен с «россонери» дома

В конце октября неаполитанцы на «Сан-Сиро» не испытали проблем с «Миланом» – гол на пятой минуте, 2:0 к перерыву. Но вот статистика домашних матчей просто ужасна: «Наполи» за 2023 год на своём поле дважды сыграл с «Миланом» вничью и получил 0:4. В сумме накапливается уже почти семь лет без побед. Конте срочно необходимо переломить и эту полосу, и неудачный отрезок в текущем чемпионате.

Прогноз Soccer.ru: пока что неаполитанцы остаются в чемпионской гонке. Понятно, что отыграть даже три очка у такого соперника, как «Интер», неимоверно тяжело (тем более уже сыграли оба раза). Но Конте не даст своим игрокам так просто отпустить эту ситуацию. Запредельная мотивация, плюс спортивная злость после неудачного отрезка – отличная основа для итоговой победы над «Миланом».