Московское дерби, а ещё сложные путешествия «Зенита» и «Спартака». 23-й тур РПЛ безумно интересен

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вчера, 22:23

Множество важных матчей.

«Локомотив» – «Зенит»

Подопечные Галактионова огорчили тренера в прошлую пятницу в Самаре. «Железнодорожники» пропустили пять мячей от «Крыльев Советов». После такого погрома хочется отыграться на глазах у родной публики. Но светит ещё одно поражение. «Зенит» разгромил «Рубин». Скверно начали матч, но замены Глушенкова и Соболева привели на поле более эффективных нападающих. Разнесли казанцев 4:0, перекрыли неудачи. Учитывая результат первого круга – ничья «Локомотива» в Санкт-Петербурге, этот матч выделяется. «Зениту» нельзя терять очки, а «Локомотив» с одной победой в семи последних турах. Москвичи в кризисе в защите, в опорной зоне и в атаке. Пора им сыграть на характере, иначе «Зенит» спокойно заберет три очка.

ЦСКА – «Динамо»

Тур больших поединков. ЦСКА давно не проигрывал в РПЛ , чередует ничьи и победы. А вот у «Динамо» есть неудача в дерби против «Локомотива». Нашли кому проигрывать, единственной столичной команде в футбольном кризисе. Но тот результат ещё раз напоминает, что дерби — отдельный футбольный зверь. В братских поединках ЦСКА и «Динамо» в чемпионате успешнее команда Лички. Зато Николич одержал гостевую победу в первом круге. После четырех неудачных для «армейцев» матчей обыграли «Динамо» в РПЛ . На дерби сложно оставлять прогнозы. Им ещё снова играть в Кубке. А пока учтите острую атаку «бело-голубых». И попытку «армейцев» перестроиться на четверку в обороне. Николич ставит на контроль мяча с начала года.

«Ростов» – «Спартак»

Станкович обыграл «Зенит», но получил два неприятных удара от «Рубина» и «Ахмата». «Ростов» не менее упрямая команда. После ухода тренера Карпина не пропал фирменный футбол. В понедельник в результативном матче обыграли «Акрон» 3:2. Забивали защитники Сако и Осипенко. Максим до гола не реализовал пенальти. Также отмечаем Комличенко. Нападающий дрался с разбитой головой. А у Мохеби важный гол. Как видите, «Спартаку» снова достался приличный оппонент. На выезде москвичи играют скверно, но отступать некуда. Если «Локомотив» заберет у «Зенита» 2 пункта в случае ничьей, то подопечным Станковича надо пользоваться ситуацией. «Ростов» точно сильнее «Ахмата», но результат зависит от качества игры москвичей.

«Крылья Советов» – «Рубин»

Представители двух клубов обожают подкалывать друг друга. Речь о «волжском дерби», как называют поединки между клубами из Самары и Казани. Между городами 350 километров, это не соперничество «Эвертона» и «Ливерпуля». Зато на Волге нет фаворита. «Рубин» Рахимова выше в таблице, но в атаке зависит от Даку, а в обороне потерял Грицаенко. Опытный защитник получил красную карточку против «Зенита». «Крылья Советов» едва не остались без тренера Осинькина. А затем разнесли «Локомотив». После такого наставника нельзя было уволить. Но что случится в Самаре? У хозяев хорошее настроение, а казанцы разозлились. В первом круге «Рубин» проиграл в дерби имени реки 0:2. Ещё один повод сильно разозлиться.

«Пари НН» – «Оренбург»

Пошли битвы за выживание. В пятницу тур откроют команды, которые проиграли прошлые матчи. Для «Оренбурга» Слишковича поединок против «Пари НН» Ганчаренко является последним шансом оторваться ото дна. Игру может испортить тот факт, что нижегородцам выгодно сыграть вничью. Тогда и важный пункт наберут, и «Оренбург» ближе не подпустят. Команды в плохом состоянии. Заигрывают с вылетом напрямую или через стыковые матчи. При этом наставники приличные. И в составах есть футболисты, которым должно быть стыдно так редко демонстрировать лучшие качества. У «Пари НН» есть в атаке Кокшаров и Грулёв, должны себя показать. А «Оренбург» ставит на Мансилью и скрещивает пальцы, чтобы их вратарю повезло.

«Факел» – «Ахмат»

Ещё один поединок аутсайдеров. «Факел» остался без главного тренера. Пятибратов ушел в отставку после поражения 0:5 от «Краснодара». После этого наставник дал интервью, в котором высоко оценил готовность «Факела». Осталось показать физические кондиции и тактические наработки на поле. «Факел» не проводит ужасные матчи от начала до конца. Выключаются на пару минут, чего хватает соперникам. У воронежцев прокисла игра. А вот «Ахмат» наоборот прибавил. Ташуев, бывший тренер «Факела», добился серии без поражений в шести турах РПЛ подряд. Причем вничью играли с «Динамо», «Локомотивом» и «Спартаком». Если «Ахмат» хочет беспечно завершить сезон, им нужно побеждать в Воронеже. Ресурсов у гостей намного больше.

«Динамо» Махачкала – «Химки»

У дагестанской команды закончились силы? Новичок РПЛ раньше радовал прекрасными поединками. Полагались на сейвы Волка, на выносы защитника Пальцева и ставили на успешные атаки с участием Агаларова. Теперь играют с внушительными перепадами. После разгрома «Крыльев Советов» 4:0 проиграли ЦСКА в два мяча. Лишь раз попали в створ чужих ворот. А вот «Химки» после ничьей с «Ахматом» обыграли «Пари НН». В Махачкале им будет сложнее. Футболисты «Динамо» завоевали три из четырех побед в РПЛ в домашних матчах. Если обыграют «Химки», то существенно улучшат позиции накануне развязки в борьбе за выживание. Проигрывать нельзя, ведь команда Биджиева оказалась преступно близко к зоне переходных матчей.

«Краснодар» – «Акрон»

Дзюбе нарисовали мурал в Тольятти. Эскиз, мягко говоря, выглядит слабо, как и вся композиция. А вот достижения у форварда знатные – стал лучшим снайпером в истории российского футбола. Забивает за «Акрон», вернулся на один матч в сборную страны, где тоже отличился. Но команда Дзюбы не всегда аккуратно играет в защите, хотя может огрызнуться на контратаке. «Краснодар» обыграл «Акрон» в гостях со счетом 5:2. На родной земле надо действовать ещё увереннее. Особенно после возвращения на поле Сперцяна. Эдуард вышел против «Факела» на замену и мгновенно начал организовывать голы. Даже со штрафного отличился. Подопечным Мусаева важно не терять темп после разгромной победы над «Факелом» в прошлом туре.