Главный матч сезона для «Милана». Эталонно настраиваются на дерби, остался последний доступный трофей

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сегодня, 09:00

«Нерадзурри» лучше переключиться на чемпионат и ЛЧ .

Чёрная полоса «Милана» продолжается

После поражения от «Наполи» главный тренер миланцев Сержиу Консейсау отмечал:

С тех пор как я здесь, я никогда не искал оправданий, но сегодня случилось все, что только возможно. Я проснулся – Лофтус-Чик плохо себя чувствует, потом Тиава стошнило. Мы в первой же атаке пропустили гол. Первые 20 минут мы сыграли совсем не так, как хотели. Я не хочу списывать все на невезение, но это был просто черный день. У команды есть потенциал, но ей нужно найти баланс между фазами прессинга и моментами, когда мы остаемся в обороне.

Для «россонери» чёрная полоса длится намного дольше одного дня. На дистанции всего сезона не хватает стабильности. В феврале команда выдала серию с одной победой в шести матчах. На этом отрезке подопечные Сержиу Консейсау даже вылетели из Лиги чемпионов от «Фейеноорда», плюс в чемпионате уступили «Торино» и «Болонье». Теперь – поражение от «Наполи», когда «Милан» проснулся лишь во втором тайме при 0:2. ЛЧ нет, в Серии А не на что надеяться – остаётся только бороться за Кубок Италии.

Большие вопросы к лидерам «россонери»

В такие моменты важно иметь опытного лидера в составе, который бы смог сплотить раздевалку. Таким, например, был Златан Ибрагимович. В последнее время команде не хватает футболистов с характером. Копятся вопросы к игрокам из группы атаки. Марку держит разве что Кристиан Пулишич. Американский вингер успел оформить дубль в ворота «Эльче» и сравнял счёт в игре с «Комо» (миланцы в итоге победили – 2:1). При этом, по мнению экспертов Кристиану не хватает лидерских качеств. Вот что отмечает Тьерри Анри:

Кристиан Пулишич – отличный игрок, и впервые в карьере он играет каждую неделю и показывает результат в хорошем европейском клубе. Но пора уже прекратить этот нарратив о том, что он якобы должен быть тем самым лидером. У него есть сильные стороны, но, возможно, лидерские качества у него немного иного рода, и это нормально, правда? Перестаньте делать из него того, кем он не является, потому что в этом случае вы будете подчеркивать его слабости.

Проблема в том, что сейчас больше никто не может потащить за собой команду. Рафаэл Леау до сих пор остаётся игроком настроения, он слишком нестабилен, чтобы считаться лидером. Хименес после двух мячей в двух первых играх за «Милан» не отметился ничем. Абрахам и тем более Феликс не тянут на статус вожака. Это сильно бьёт по перспективам «россонери».

Последний шаг к титулу

Де-факто в чемпионской гонке Серии А уже сейчас наступает развязка. Пока напрашивается предсказуемый финал. «Аталанта» и «Наполи» хорошенько взбодрили чемпионат – лидер таблицы менялся несколько раз. Неаполитанцы отлично начали и позже вернули себе первую строчку, бергамаски неожиданно вырвались вперёд ближе к зиме. Но ни тем, ни другим не хватило стабильности на длительном отрезке.

«Аталанта» развалилась, как только Гасперини заговорил о цели взять требл. До этого коллектив уже начал терять высоту в чемпионате, а после вылетел из Лиги чемпионов от «Брюгге». Теперь бергамаски отстают от лидера уже на девять очков. Что касается «Наполи», команда Конте всё ещё дышат в спину «Интеру». При этом за семь предыдущих туров только раз одержали победу – это всё, что нужно знать о состоянии неаполитанцев.

«Нерадзурри» просто сохраняли стабильность и ждали осечек соперников. Это и есть чемпионский класс – сейчас в этом компоненте «Интеру» нет равных в Серии А.

Конкуренты «Интера» сдали очень вовремя

Команде Индзаги на руку, что конкуренты по чемпионату переживают спад именно сейчас. Прежде всего, это означает, что «нерадзурри» лучше готовы к борьбе на дистанции, а это – 90 процентов успеха. Кроме того, «Интеру» надоело выбирать между несколькими турнирами. В сезоне-22/23 рванули в ЛЧ и дошли до финала, на следующий год рано вылетели, зато взяли титул.

«Интеру» хватает опыта, чтобы теперь замахнуться на борьбу за оба трофея. Другие итальянские клубы уже покинули розыгрыш, плюс вылетели «Ман Сити», «Ливерпуль», «Атлетико» – прямых конкурентов и неудобных соперников стало меньше. В таких условиях хорошо, что градус напряжения в Серии А снизился. Можно переключиться на еврокубок – и не бояться падения в чемпионате.

Несмотря на спад, «Милан» хорош в дерби

Можно сколько угодно говорить о кризисе «Милана», но чего у них не отнять – для команды дерби остаётся дерби. Коллектив эталонно настраивается на матчи с «Интером», в текущем сезоне в матчах с «нерадзурри» не проиграли ни разу. Фонсека с самого начала никого не убеждал – но именно победа над «Интером» в первом круге позволила сохранить работу на ближайшие месяцы. Для Консейсау работа в «Милане» началась с Суперкубка – и в финале турнира снова играли с соседями. Опять победа. В феврале (23-й тур) – ничья.