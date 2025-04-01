Аномальное столкновение в Кубке Испании. «Атлетико» весело играет с фаворитом Ла Лиги

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сегодня, 19:17

Крупные счета в двух последних играх – намёк на серьёзные разборки.

Амбициозные планы молодой команды

У «Барселоны» амбициозные планы на этот сезон – символично, что озвучивает их 17-летний воспитанник Ламин Ямаль:

Думаю, Лига чемпионов – это самый важный трофей для любого игрока «Барсы» прямо сейчас, но наша цель – требл. Но если бы мне пришлось выбирать, то я выбрал бы Лигу чемпионов.

У Флика прекрасное взаимодействие с командой, да и костяк сформировался отличный. Юные воспитанники успели набраться опыта и теперь становятся лидерами «сине-гранатовых». Тот же Ямаль – уже один из ведущих игроков «Барсы» в атаке. Эксперты опасаются, что статус звезды уже вредит тинейджеру, но Ламин остаётся ярким и самобытным футболистом, что клубу только в плюс. Группу молодых футболистов дополняют Педри, Бальде, Форт, плюс есть качественные возрастные игроки.

Конечно, возраст коллектива сказывался на результатах – была пара отрезков, когда «блауграна» проседала. При этом с последнего поражения команды прошло уже три месяца. За это время каталонцы успели вернуть себе лидерство в Ла Лиге, финишировали вторыми в таблице общего этапа Лиги чемпионов, выбили «Бенфику» в 1/8 финала турнира. Учитывая ударную статистику, слова Ямаля кажутся реалистичными.

Теневой герой на подъёме

Опять же, важно, что лидеры «Барсы» на ходу. И понятно, что в первую очередь каталонцы сейчас ассоциируются с Ямалем, Левандовским, Рафиньей, но в их тени остаётся ещё один важный для Флика футболист. Ферран Торрес не так результативен, у вингера проблемы с завершением, а учитывая условия его трансфера, у болельщиков сложилось неоднозначное отношение к игроку.

Но Ферран всегда отлично дополнял «Барселону». Он замечательно понимает принципы позиционного футбола, плюс это командный футболист, универсал – для тренеров «Барсы» Торрес был джокером. Теперь джокер и сам начинает забивать чаще. Во второй половине марта вингер успел забить важные два мяча против «Атлетико» в чемпионате (4:2), а в двух недавних играх Ла Лиги положил по голу «Осасуне» и «Жироне». На дистанции сезона девять голов в турнире – так себе статистика, но на коротком отрезке Ферран в огне.

Возрастной форвард – в бомбардирской гонке

Текущий сезон можно назвать особенным и для Роберта Левандовского. Форвард проводит последние сезоны на топ-уровне. Ему уже 36 лет, предыдущая кампания показала, что он подвержен спадам. Да и в текущей поляк выдаёт крайне нестабильные отрезки – когда вся команда летела в космос в первых играх, он отметился 14 голами за первые 11 туров, при этом после этого голевое чутьё до конца года как отрезало.

За Робертом закрепляется слава, что стопроцентные моменты он транжирит, но может положить дубль из ничего. Сейчас этого хватает, чтобы бороться за звание лучшего бомбардира Ла Лиги. И поляку важно в этой гонке победить. Неизвестно, останется ли он в «Барселоне» – каталонцы планируют продлить контракт с нападающим, в то же время в клубе хотят приобрести ещё одного страйкера, а на поляка и так охотятся шейхи.

Плюс текущая гонка бомбардиров очень символична. Конкурент Роберта – один из главных форвардов нового поколения Килиан Мбаппе, который только перебрался в «Реал».

Тотальный спад

Для «матрасников» дела с момента их последней победы над «Барсой» обстоят куда хуже, чем у самих каталонцев. Команда посыпалась. Начиная с февраля, мадридцы забрали только три победы за 10 матчей. На этом отрезке поражение «Атлетико» наносил не только «Реал» или «Барса», но и скромный «Хетафе». Даже «Эспаньол» и «Сельта» вырвали у мадридцев ничью.

Если к началу 2025 года команда Диего Симеоне действительно боролась за чемпионство с «Реалом» и «Барселоной», то теперь безнадёжно отстала от конкурентов – у «сине-гранатовых» уже девять очков форы. Вдобавок много сил потратили на противостояние с «Реалом» в 1/8 финала. По последним играм казалось, что Симеоне взломал «сливочных». Только в этом сезоне «матрасники» дважды отнимали очки у принципиального соперника, а за семь игр с февраля 2023-го «Реал» только раз брал победу в дерби. И двухматчевое противостояние получилось равным – по одной победе, серия пенальти. Но на то «Реал» и «королевский клуб», что такие моменты склоняет в свою пользу.

К этому моменту банда Симеоне не может продолжать борьбу за титул и покинула ЛЧ . Клубу остаётся бороться разве что за Кубок Испании.

Аномально весёлые матчи

За мадридцами давно закрепился статус занозы. Команда не балует яркой игрой, выстраивает массированную оборону и своё берёт прежде всего характером. Но вот с «Барселоной» игры складываются совсем не по привычному сценарию. Мадридцы летят в атаку, забивают, пропускают сами – делают всё для валидольной концовки. Два недавних матча завершились с хоккейным счётом: 4:4 в Кубке и 4:2 в чемпионате. В первом случае «Атлетико» повёл 2:0 уже к шестой минуте, потом сам пропустил четырежды и отыгрался в самой концовке.

Зеркальным получился матч в Ла Лиге менее чем через месяц. Только на этот раз каталонцы затянули с камбэком – вернулись к 2:2 на 78-й минуте, а решающий удар нанесли на второй и восьмой компенсированных минутах (4:2).