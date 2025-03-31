Хуже играть невозможно. За футбольное выживание в РПЛ дерутся команды уровня низшей лиги

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сегодня, 19:28

Загнали себя в угол.

«Факел», «Пари НН» и «Оренбург» – команды из ФНЛ

Нет ничего оскорбительного в игре в низших дивизионах. Тоже профессиональный спорт. Футбольная национальная лига объединяет Первую и Вторую лиги. Вылетевшая из РПЛ «Балтика» сейчас лидирует и планирует вернуться в элиту. У этой команды хотя бы есть характер. Ещё с тренером Игнашевичем пробрались в финал Кубка страны, где уступили «Зениту». А вот у троих коллективов из РПЛ нет воли на длительном отрезке сезона. У «Факела» пять поражений и одна ничья. У «Пари НН» победа над «Акроном» и пять поражений. А «Оренбург» обыграл в сложном матче «Факел» с разницей в один мяч, но всё могло сложиться иначе.

У «Оренбурга» и «Факела» за весь чемпионат по две победы. И по двадцать в разной мере неудачных поединков. А у «Пари НН» тринадцать поражений, невзирая на большее количество побед. Именно эта тройка замыкает таблицу по результатам матчей в родных стенах. Даже «Акрон», хотя не играет в Тольятти, в Самаре может в итоге набрать больше очков, чем три команды в плохом состоянии. В гостях неожиданно лучше смотрится клуб из Нижнего Новгорода. И набрали слишком мало пунктов, чтобы спокойно доигрывать сезон под руководством бывшего тренера ЦСКА и «Краснодара» Виктора Ганчаренко. «Пари НН» тонет.

Даже опытный наставник не помог команде, которая пыталась усилить атаку зимой. Выписали Грулёва у «Динамо» и Кокшарова у «Краснодара». Молодые нападающие проявили себя в поединке против «Акрона». Забили с передач друг друга. А после этого пропали. У «Пари НН» и «Оренбурга» не самые слабые составы. А «Факел» раньше играл лучше, не имея больше ресурсов. Поэтому с прискорбием констатируем ужасную форму некогда упрямых середняков. Вернее, даже команд, способных на сюрпризы. «Оренбург» в прошлом с тренерами Федотовым, Личкой и Деограсией умел подставить подножку разным фаворитам.

Команду выручали подсказки опытных скаутов. Брали недорогих и крутых иностранцев. А теперь аргентинский защитник Перес улетел в Парагвай. Без него оборона разваливается ещё чаще и очевиднее. Защита «Факела» тоже трещит по швам. «Краснодар» без Кордобы разобрал оборону соперника после выхода на поле Олусегуна, Смолова и Сперцяна. С тренерами троим аутсайдерам с плохими результатами тоже не повезло. Для «Факела» менять наставников – клубная традиция. Раньше спасались после таких перестановок. Теперь Пятибратов ушел и нет уверенности в завтра. Воронежцы могут вылететь из высшей лиги.

А к «Оренбургу» и «Пари НН» ещё больше вопросов. На базе их составов проще создать команды уровня РПЛ . «Акрон» не сильнее по набору игроков. Но команда с форвардом Дзюбой и хавбеком Лончаром создала себе задел на будущее. Часто проигрывают и в половине случаев на отрезке в шесть туров победили. Набирают очки, поднимаются над пропастью. На поле ржи заблудились многие. На указанном отрезке сезона у «Зенита» всего 7 пунктов. Чемпионы на десятой строчке в таблице по итогам шести туров. «Локомотив» набрал шесть очков, они ещё ниже. Но фаворитам намного проще вернуться к победным сериям.

Клубы из Самары, Махачкалы и Грозного пробуют выплыть

По итогам 22-х туров к тройке аутсайдеров можно добавить «Крылья Советов», «Динамо» из Махачкалы и «Ахмат». Эти команды проигрывали чаще, чем следовало. А «Химки» частично оправдывает сложная ситуация в клубе. Могут утонуть финансово, даже если по результатам сохранят прописку в элите. Тогда выиграет один из самых слабых участников сезона. Ещё будут стыковые матчи. Учитывая нестабильную игру «Пари НН», команда точно может вылететь после встречи с коллективом из второй по счету лиги. А вот «Ахмат» пытается чаще набирать очки. Старого футбола нет близко, зато пошли упрямые поединки.

Команда Ташуева цепляется за результат, отрезками пробивается знакомый стиль. «Крылья Советов» и «Динамо» из Махачкалы тоже радовали публику в отдельных матчах. Самарцы неожиданно для всех и себя разбили «Локомотив» в пятницу. Москвичи подарили самарцам праздник. А за тур до этого «Крылья Советов» проиграли 4:0 «Динамо» из Махачкалы. Именно поэтому не заносим команду с большим количеством осечек в группу главных разочарований весны. Скромное «Динамо», невзирая на ошибки в защите, время от времени показывает футбол уровня последних спасительных позиций в высшей лиге.

Два опытных середняка – «Крылья Советов» и «Ахмат», а также новички из Махачкалы могут выжить в РПЛ . Хватит нынешнего максимума. У самарцев объективно много приличных игроков. Таких мастеров нет даже у «Ахмата». Хотя у Ташуева состав сильнее, чем у клубов из Нижнего Новгорода и Воронежа. А вот «Оренбург» разделен как команда. У них на поле одновременно перспективный голкипер Москвичев, сильный аргентинец Мансилья, а рядом футболисты, которым пока не место в высшей лиге. Это если не слушать Кокорина и стараться создавать дивизион с приличным средним уровнем игры. Ведь это важно.

Испанский футбол так успешен на международном уровне, поскольку середняки обычно намного слабее «Реала» и «Барселоны», но сильны сами по себе. В РПЛ нет таких гегемонов. Зато есть фавориты, оторванные от всех по финансовым возможностям. С бюджетом «Динамо» из Махачкалы не создать ещё один «Краснодар». Но и бросать играть качественно новичку нельзя. «Оренбург» и «Факел» тонут быстрее других. Но между «Химками» и зоной стыковых матчей четыре пункта. Будут матчи аутсайдеров между собой. И поджидают новые сенсации. «Крыльям Советов» помог неожиданный разгром «Локомотива».