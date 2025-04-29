«Райо Вальекано» – «Хетафе»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Райо Вальекано» – «Хетафе», который состоится 2 мая 2025 года

«Райо Вальекано»

Не так давно «Райо Вальекано» даже был претендентом на зону еврокубков по результатам чемпионата, но сейчас такие возможности практически исчерпаны из-за плохих результатов в последних поединках. На данный момент коллектив занимает 11 место 41 баллом и лишь на два пункта опережает «Хетафе», поэтому проигрывать бы сопернику на своем поле не хотелось.

24 апреля «Райо Вальекано» крупно проиграл на выезде «Атлетико» (0:3), а 19 числа поделил очки с «Валенсией» (1:1).

«Хетафе»

«Хетафе» проиграл большинство последних матчей, но уверенно себя чувствует в середине таблицы Ла Лиги и даже имеет шансы обойти нынешнего соперника в случае победы. Команда набрала 39 баллов, поэтому если наберет три очка, то подвинет «Райо Вальекано» и выйдет на 11 место, чего ждут болельщики от любимых футболистов.

23 апреля «Хетафе» проиграл на своем поле мадридскому «Реалу» (0:1), а ранее 18 числа на выезде уступил «Эспаньолу» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Райо Вальекано» – 2.35

Ничья – 2.95

Победит «Хетафе» – 3.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.7

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.47

Статистика

«Хетафе» проиграл четыре из пяти последних матчей в чемпионате Испании

«Райо Вальекано» не может победить на своем поле уже пять встреч подряд

Шесть последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал меньше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.47. Предполагаем, что команды не изменят своей статистике последних личных встреч и большого количества забитых мячей снова не предвидится.