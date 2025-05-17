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«Балтика» стала чемпионом Первой лиги

вчера, 19:24
БалтикаЛоготип футбольный клуб Балтика (Калининград)0 : 0Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)ЕнисейМатч завершен

«Балтика» и «Енисей» сыграли вничью в матче 33-го тура Первой лиги.

Команды голов не забили.

Калинградская команда набрала 68 очков и за тур до окончания сезона опережает московское «Торпедо» на четыре очка. «Енисей» идет на 9-й строчке (46 баллов).

«Балтика» второй раз в своей истории стала чемпионом Первой лиги, первая победа была достигнута в 1995 году.

«Балтика» стала чемпионом Первой лиги

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Все комментарии
shabl11
shabl11 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 04:23
Воровать с другого сайта не делает чести. Мягко говоря!
ABir
ABir
вчера в 20:45
В Калиниграде любят футбол, и команда не подвела, вернула футбол в город.
NYJ
NYJ
вчера в 20:39
С возвращением Калининград, поздравляю
протон
протон
вчера в 20:20
Кто бы что не говорил, Балтика с каждым разом делает шаги вперёд. Кто была Балтика условно 10 лет назад, когда там был Юран, и кто сейчас. Выросли во всём: инфраструктура, футбол, реклама, медиа составляющая, культура боления, стабильность результатов.
Последние два сезона вообще стреляют: играют в финале, выигрывают чемпионат ФНЛ. Какой никакой это всё равно приличный уровень! Знаю, раньше в Калининград брезгали приезжать работать. Тренерами были в основном малоизвестные люди. Но с эпохи Юрана, пожалуй, всё и пошло... Черевченко, Ледяхов, Калешин, Игнашевич, Талалаев. Каждый по своему внёс свой вклад! И это только начало. Калининград на этом не остановится. Можно не сомневаться. Пример тот же жен. волейбол: за 7 лет 6 раз играли в финале выиграли три раза чемпионат, кубок, суперкубок и создали самую мощную культуру боления во всём российском волейболе. Лучше чем там не болеют нигде.
Вот так нужно развивать спорт в маленьком регионе !!!!
j9u42zucvcen
j9u42zucvcen
вчера в 20:06
Работа Игнашевича осталась...!
nubom
nubom
вчера в 19:59
Всегда приятно видеть добрых соседей!
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:56
Ура, ждём в рпл.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 19:43
с победой в лучшей лиге мира!
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:26, ред.
С чем Балтику от души и поздравляю!!!
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