«Балтика» стала чемпионом Первой лиги

«Балтика» и «Енисей» сыграли вничью в матче 33-го тура Первой лиги.
Команды голов не забили.
Калинградская команда набрала 68 очков и за тур до окончания сезона опережает московское «Торпедо» на четыре очка. «Енисей» идет на 9-й строчке (46 баллов).
«Балтика» второй раз в своей истории стала чемпионом Первой лиги, первая победа была достигнута в 1995 году.
Последние два сезона вообще стреляют: играют в финале, выигрывают чемпионат ФНЛ. Какой никакой это всё равно приличный уровень! Знаю, раньше в Калининград брезгали приезжать работать. Тренерами были в основном малоизвестные люди. Но с эпохи Юрана, пожалуй, всё и пошло... Черевченко, Ледяхов, Калешин, Игнашевич, Талалаев. Каждый по своему внёс свой вклад! И это только начало. Калининград на этом не остановится. Можно не сомневаться. Пример тот же жен. волейбол: за 7 лет 6 раз играли в финале выиграли три раза чемпионат, кубок, суперкубок и создали самую мощную культуру боления во всём российском волейболе. Лучше чем там не болеют нигде.
Вот так нужно развивать спорт в маленьком регионе !!!!
Последние два сезона вообще стреляют: играют в финале, выигрывают чемпионат ФНЛ. Какой никакой это всё равно приличный уровень! Знаю, раньше в Калининград брезгали приезжать работать. Тренерами были в основном малоизвестные люди. Но с эпохи Юрана, пожалуй, всё и пошло... Черевченко, Ледяхов, Калешин, Игнашевич, Талалаев. Каждый по своему внёс свой вклад! И это только начало. Калининград на этом не остановится. Можно не сомневаться. Пример тот же жен. волейбол: за 7 лет 6 раз играли в финале выиграли три раза чемпионат, кубок, суперкубок и создали самую мощную культуру боления во всём российском волейболе. Лучше чем там не болеют нигде.
Вот так нужно развивать спорт в маленьком регионе !!!!