«Балтика» стала чемпионом Первой лиги

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вчера, 19:24

«Балтика» и «Енисей» сыграли вничью в матче 33-го тура Первой лиги.

Команды голов не забили.

Калинградская команда набрала 68 очков и за тур до окончания сезона опережает московское «Торпедо» на четыре очка. «Енисей» идет на 9-й строчке (46 баллов).

«Балтика» второй раз в своей истории стала чемпионом Первой лиги, первая победа была достигнута в 1995 году.