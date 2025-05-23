У противоречивого тренера – топ-сезон. Пересобрал «Боруссию» и вернул в Лигу чемпионов

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вчера, 18:49

Прошли по лезвию.

По итогам сезона Бундеслиги путёвки в Лигу чемпионов отошли «Баварии», «Байеру», «Айнтрахту» и – внезапно – «Боруссии». Фундаментально дортмундцы – претендент на титул и конкурент мюнхенцев, но в последние годы ситуация резко ухудшилась. В текущей кампании напрашивался провал кризисного коллектива – но одна перемена помогла вернуться в топ.

Пришёл исправлять ошибки Нури Шахина

Летом «чёрно-жёлтые» решились на большие перемены и попрощались с Эдином Терзичем, который руководил командой два сезона – боролся с ней за титул и играл в финале Лиги чемпионов. При этом ставка на своего бывшего футболиста Нури Шахина с треском провалилась. Турецкому специалисту катастрофически не хватало опыта самостоятельной работы в топ-чемпионате. Это особенно прослеживалось в топ-матчах. Против «Реала» «Боруссия» выдала ударное начало и заработала преимущество в два мяча к перерыву. Собственными руками Шахин отдал преимущество сопернику – ошибся с заменами, «сливочные» перехватили инициативу и отыгрались. В итоге – 2:5.

Другие примеры – 1:5 от «Штутгарта», кошмарная игра с «Байером» (2:3). И, пожалуй, самое неприятное – 1:2 от «Болоньи» в седьмом туре ЛЧ . Без тех трёх очков немецкий гранд не попал в топ-8 и начал плей-офф со стыкового раунда. У Нико Ковача всё же гораздо больше опыта, он успел сформировать свою философию. При Шахине же «Боруссию» бросало из жара в холод даже в отдельно взятом матче, руководству надоело наблюдать за этим – отсюда ставка на прагматичного специалиста. В момент, когда хорват приходил в клуб, дортмундцы выпали даже из первой десятки чемпионата.

Новая схема помогла преобразиться

Понятное дело – Ковачу потребовалось время, чтобы приучить игроков к своим требованиям. В первом же матче тренера «Боруссия» встречалась со «Штутгартом», который на тот момент вёл борьбу за ЛЧ . Самим «шмелям» параллельно предстояли первые матчи в плей-офф главного еврокубка. В Бундеслиге первые игры не заладились – два поражения к ряду. Зато в стыковом раунде немцы выбили «Спортинг». Случались локальные успехи – «сухие» победы над «Унионом» и «Санкт-Паули», проход в четвертьфинал ЛЧ . При этом глобально ничего не изменилось – «чёрно-жёлтые» в Бундеслиге остались на той же 11-й строчке.

Положение резко начало меняться, когда «Боруссия» наиграла новую схему – начиная с 27-го тура, дортмундцы играли в три центральных защитника. Это сразу принесло победы над «Майнцем» и «Фрайбургом», отобрать балл у «Баварии». Домашнюю победу над «Барсой» в ЛЧ добыли, всё так же играя по схеме «3-4-2-1». В итоге «Боруссия» за восемь туров на финише только раз потеряла очки (как раз в матче с «Баварией»). В ключевых матчах против «Фрайбурга», «Майнца» и «Байера» удалось одержать победу. И в самый последний момент топ-клуб запрыгнул в зону Лиги чемпионов. За тур до финиша коллектив на один балл отставал от идущего четвёртым «Фрайбурга». При этом последним предстояло сыграть с «Айнтрахтом», идущим в топ-3. А вот у дортмундцев – матч с «Хольфштайн Килем» из зоны вылета. Ожидаемо «Фрайбург» уступил, а «чёрно-жёлтым» три очка на финише позволили ворваться на четвёртое место.

Взбодрил лидеров, вернул голевое чутьё основному форварду

Перемены пошли на пользу лидерам дортмундцев – особенно Серу Гирасси. Гвинеец должен был стать заменой Никласу Фюллькругу, которого отпустили в «Вест Хэм». Но первая часть сезона для нападающего сложилась не очень. До прихода Ковача он в 17 матчах чемпионата отметился только девятью мячами, причём два из них забил уже после отставки Шахина. Под руководством хорвата Серу: оформил покер с «Унионом», забил победный мяч с «Санкт-Паули», забивал в шести из семи последних матчей Бундеслиги-24/25 (в том числе «Фрайбургу», «Байеру», оформил дубль с «Вольфсбургом»).

Так же топовую концовку выдали Юлиан Барндт и Карим Адейеми. Правый вингер на финишной прямой забил «Санкт-Паули» и «Байеру», положил дубль «Вольфсбургу», а центрхав раскрыл в себе диспетчера – четыре голевые в трёх заключительных турах, плюс голы «фармацевтам» и «Хоффенхайму».

Хороший сигнал для дортмундцев – но есть вопросы

«Боруссия» быстро нашла качественную альтернативу и перекрыла неудачу с Шахином. Ковач хоть и провалился в «Баварии», плюс был неубедителен с «Монако», хорошо знаком с реалиями чемпионата Германии. Вдобавок хорватский менеджер предпочитает вертикальный футбол, не требует от игроков проводить позиционные атаки – а состав «шмелей» как раз заточен под хлёсткие выпады.

Проблема в другом. По факту дортмундцы вернулись к тому, от чего старались отказаться. Тот же Эдин Терзич ставил вертикальный футбол – и рисунок игры руководство не устраивал. По этой причине случилась рокировка, когда подвернулся повод. И теперь, когда попытка перестройки с Шахином не удалась, с Ковачем клуб откатился на прежние позиции.

Сейчас всё хорошо, клуб после кризиса сразу вернулся в главный еврокубок – и на следующий сезон есть определённые надежды. В то же время, учитывая нестабильность и качество состава, проблемы просто неминуемы. Не вернутся ли боссы к прежней риторике при первых же неудачах?