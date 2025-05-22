«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы. «Манчестер Юнайтед» снова ни с чем

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сегодня, 01:10

Первый трофей «шпор» за 17 лет.

Приходил Маурисио Почеттино, приходил Жозе Моуриньо, приходил и Антонио Конте. Тянули они вместе, тянули – не вытянули трофей для «Тоттенхэма». А Анге Постекоглу – смог. Причём в сезоне, когда «шпоры» стали едва ли не главными аутсайдерами чемпионата Англии. Поток неудач, казавшихся кармическими, прервался в удивительном матче в Бильбао. Он не стал результативным, не подарил сюжетных разворотов, но весь состоял из мощного напряжения, которое нарастало с каждой секундой и нашло выход в виде долгожданного трофея для «Тоттенхэма».

Матч-напряжение

Первая половина встречи проходила в достаточно ожидаемом режиме. Вряд ли стоило уповать на россыпь голов и голевых моментов. Так бывает, когда в решающем поединке сходятся команды, имеющие массу проблем, а также хорошо знающие друг друга. В финалах еврокубков подобные истории редко совпадают. Тут же всё сошлось. И «Манчестер» с «Тоттенхэмом» вместо обмена ударами наотмашь, принялись душить друг друга в режиме, когда ощущалось, что даже неловкий взмах или вздох может всё порушить или создать прорыв. Кому-то такой футбол с отсутствием явных голевых моментов может не нравиться, кого-то может раздражать обилие борьбы и прессинга, несмотря на общую динамику. Но отказать в напряженности и в том, что даже при таком футболе он смотрится на одном дыхании – нельзя.

Было бы, конечно, более обидно, завершись всё это нарастание напряжения без голов совсем. Тогда осадок остался бы. Но всё же главная футбольная точка поставлена была – это гол. И случился он в самый подходящий момент для развития драмы. В конце первого тайма мяч вполне мог влететь и в другие ворота. Это ведь поначалу «Тоттенхэм» имел отрезок давления, потом – МЮ . Всё решил как раз тот самый неловкий взмах, немного курьёзный гол. Навес Папа Сарра с левого фланга на ближнюю штангу и рывок Бреннана Джонсона из-за спин Харри Магуайра и Люка Шоу. Удар у валлийца не вышел, но после рикошета от Шоу удалось затолкать мяч под штангу.

Символично, что это сделал именно Джонсон, который демонстрировал наилучшую форму на фоне общего упадка у «Тоттенхэма». Кстати, в противовес ему на аналогичном фланге у «Манчестера» тоже мог оказаться главный герой, но Амаду Диалло не везло с удачным завершением прорывов. Либо он много на себя брал в ответственные моменты, как будто не доверяя Расмусу Хёйлунду и Мейсону Маунту. Возможно, в этом есть справедливое зерно, потому что оба ничего не показали. А как будто замены Рубена Аморима на 71-й минуте продемонстрировали, каким должно было стать оптимальное сочетание в атаке. Вместо упомянутых двух ребят вышли Джошуа Зиркзее и Алехандро Гарначо. И если невыход первого в стартовом составе можно объяснить его недавней травмой, то ускоривший игру аргентинец, кажется, зря просидел больше 70 минут на скамейке. Снова ошибка португальского тренера, ставшая роковой? Он наверняка об этом будет думать ещё не раз.

Один за всех…

А вот у «Тоттенхэма» с доверием было всё в порядке. Несмотря на кризис, в нужный момент Постекоглу заставил своих подопечных довериться друг другу. Потому что «шпоры», играющие строго от обороны в столь ответственном поединке целый тайм – это нонсенс. Они и в лучшие-то годы не умели так делать. Поэтому ставка на глухую защиту во второй половине игры выглядела безумием. Но Постекоглу доверился, а ребята – поверили.

Конечно, вряд ли Анге думал о том, что его команде удастся безошибочно провести под мощным натиском целый тайм. Ставка была на помощь и поддержку внутри команды, на большую выкладку. Причём эта энергетика ощущалась даже до стартового свистка и потом на протяжении всего матча – удивительная синергия с болельщиками. Как будто «Тоттенхэм» играл дома. Песни фанатов «шпор» заглушали кричалки сторонников МЮ , стадион раз за разом окунался в атмосферу лондонской арены «Тоттенхэма». Да даже перед стартовым свистком традиционное настраивание в кругу команда проводила не формально на своей половине поля или в центре, а специально пошла на противоположную половину, потому что за теми воротами находились их фанаты. Мелочь. Но отразившая ту детальку, тот оттенок, который сделал матч для «Тоттенхэма» триумфальным. Он выходил на решающий бой без сомнений и с полной верой в себя и каждого.

От МЮ ничем таким не веяло. И да, те самые ошибки, без которых «шпоры» не могут обороняться в принципе, были. Но они чистились партнёрами. Конечно, блестяще сыграл Гильельмо Викарио в воротах. А когда и он допустил редкую, но грубую промашку, уже Мики ван де Вен совершил сейв, который войдёт в историю, выбив в отчаянном прыжке мяч с линии пустых ворот. Нынешний «Тоттенхэм», который оброс проблемами и осечками, только так может добиваться успеха – творя что-то чудесное и невообразимое, а не выстраивая строгую тактику и чёткую схему. Это всё вы увидите в финале Лиги чемпионов. А Лига Европы – она для двух топовых аутсайдеров чемпионата Англии.

Исторический момент

Конечно, этот исход можно ещё долго описывать в цифрах. Страшно сказать, но МЮ до сего момента был единственной командой в текущем сезоне, которая не проигрывала в еврокубках: 9 побед и 5 ничьих. А для «Тоттенхэма» этот трофей стал первым за 17 лет – с 2008 года, когда взяли Кубок Лиги. Это первый еврокубок «шпор» за 41 год – с 1984-го! Удивительные серии прерываются, конечно.