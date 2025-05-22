Голевой триумф Салаха и неожиданные герои из провинции. Лучшие футболисты АПЛ 2024/25

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вчера, 21:00

И открытия, и чемпионы в одной сборной.

По одному клубу из Лондона и Манчестера на дне таблицы. Тренер Гвардиола без титула, а лучшим снайпером сезона стал не Холанд. Сезон в АПЛ завершится на выходных, но мы уже сейчас знаем всех главных героев на разных позициях. Предлагаем заявку из 11 футболистов, хотя понятно, что героев в двух десятках клубов было намного больше. Всех не уместить, а к отдельным альтернативным кандидатам легко продраться. Но в конце сезона важно отметить и похвалить лучших, самых продуктивных и эффективных игроков. После стольких эмоциональных поединков, побед и поражений в АПЛ хочется выделить не только очевидного героя Салаха из «Ливерпуля», но и футболистов, которые тоже держали марку и запомнились с положительной стороны.

Вратарь

Матс Зельс («Ноттингем Форест»)

В первой части сезона было несколько кандидатов, а в итоге два героя. Выбор сделать непросто, каждый по-своему заслужил место в основе. Но остановимся на кандидатуре 33-летнего бельгийца Матца Зельса. В последнем туре «лесникам» нужна победа над «Челси», чтобы надеяться на попадание в Лигу чемпионов. Но геройский статус Зельца один матч не изменит. Как и комплименты в адрес Кепы – голкипер «Борнмута» вытащил 75 % ударов. У Зельса 74.2 % и 118 сейвов.

Альтернатива: Кепа Аррисабалага («Борнмут»).

Защитники

Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»)

Хотя фанаты «Ливерпуля» жгли футболки с двойной фамилией и не любят вспоминать об уходе Трента, у нас практичный подход. Англичанин на прощание стал чемпионом Англии во второй раз в карьере. У Александер-Арнольда 9 результативных действий в АПЛ , второе место в команде по передачам под удар, а на первой строчке его напарник по правому флангу Мохамед Салах. Трент заслужил приглашение в «Реал». Обороняться англичанин не умеет, но атакует великолепно.

Альтернатива: Даниэль Муньос («Кристал Пэлас»).

Габриэль Магальяэс («Арсенал»)

Невзирая на травму, которая выбила бразильца, Габриэль остается однозначным героем сезона. Выбрали его в основу сборной героев в конце календарного года и можем смело повторить действие в конце весны. Магальяэс стал лидером «Арсенала», представляет самую успешную команду АПЛ по обороне, «канониры» пропустили лишь 33 мяча. Также бразилец частенько удачно ходил на стандарты – забил 3 мяча и сделал 1 ассист. Защитник редко огорчал Артету.

Альтернатива: Мурильо («Ноттингем Форест»).

Вирджил Ван Дейк («Ливерпуль»)

Здесь вряд ли могут быть споры. «Ливерпуль» пропустил всего 40 мячей, причем многие ошибки защита совершает уже после досрочного завоевания чемпионства. Без Ван Дейка сложно представить команду Слота. Ветеран правильно сделал, что продлил контракт. Хотя физическое старение скажется на игре Вирджила, голландец поздно раскрылся по меркам великих центральных защитников. Возможно, его футбольный век будет долгим, как у Мальдини.

Альтернатива: Вильям Салиба («Арсенал»).

Милош Керкеж («Борнмут»)

Неожиданный герой. У юных центральных защитников «Борнмута» не было шансов сместить монстров из «Арсенала» и «Ливерпуля», а вот Керкеж был героем в первой части сезона и остался заметным после нового года. Милошу всего 21 год, а им уже интересуются большие клубы. Многие ждут переход Керкежа в «Ливерпуль», ведь Робертсон не всегда радовал Слота. А вот главного тренера «Борнмута» Ираолу его защитник порадовал. У Милоша 7 результативных действий.

Альтернатива: Энтони Робинсон («Фулхэм»).

Полузащитники

Деклан Райс («Арсенал»)

У Райса были трудности до нового года. Деклан умеет играть лучше, что доказал весной. Дело не только в подвигах против «Реала», здесь они значения не имеют. В АПЛ у центрального хавбека «Арсенала» есть важные голы и результативные передачи. Также Райс сверкал и грамотно работал в самых ярких поединках «канониров» в чемпионате, например, в день разгрома «Манчестер Сити» со счетом 5:1. Персонально Деклан очень крут.

Альтернатива: Юри Тилеманс («Астон Вилла»).

Райан Гравенберх («Ливерпуль»)

Гравенберх изменил игру «Ливерпуля», стабилизировал работу в центре поля и заслужил чемпионский титул. Раньше Клопп искал звезд – предлагал контракт Кайседо, Беллингему и Энцо Фернандесу. Но оказалось, что органичным и важным для «Ливерпуля» окажется голландец, списанный «Баварией». Гравенберх стал новым Фабиньо, важность опорника сразу очевидна в матчах, где молодого игрока закрывали.

Альтернатива: Карлос Балеба («Брайтон»).

Алексис МакАллистер («Ливерпуль»)

Чемпион мира подтвердил высокий уровень мастерства. У Алексиса 10 голевых действий, он бракует всего 13 % передач, хотя играл высоко, выбирая рискованные решения. МакАллистер был прекрасен в дни, когда «Ливерпулю» нужны были футболисты с характером. Иногда рациональный футбол Слота влиял на статистику Алексиса, но аргентинец по сумме всех туров АПЛ однозначно входит в число главных героев.

Альтернатива: Миккел Дамсгорд («Брентфорд»).

Нападающие

Мохамед Салах («Ливерпуль»)

Салах принял участие в 46 голевых атаках «Ливерпуля» из 85 в качестве ассистента или автора голевых ударов. Осталось понять, сможет ли Мохамед забить против «Кристал Пэлас» в последнем туре? Салаха не сильно интересовал рекорд результативности Холанда по голам за сезон в АПЛ , египтянину хватило 28 мячей для победы в гонке снайперов. Мохамед – лучший игрок сезона в АПЛ , поэтому решил остаться в «Ливерпуле».

Альтернатива: Коул Палмер («Челси»).

Крис Вуд («Ноттингем Форест»)

33-летний Крис сыграл так, словно всегда сражался за путевку в еврокубки. У новозеландского ветерана 20 голов и 3 ассиста в АПЛ . Прекрасная статистика, да и футбол Вуда порадовал. Рослый форвард помог команде Эшпириту Санту стать открытием сезона. Обидно, что «лесники» в концовке теряют позиции в таблице и могут остаться без Лиги чемпионов, но Крис Вуд – однозначный герой Премьер-Лиги.

Альтернатива: Матеус Кунья («Вулверхэмптон»).

Александер Исак («Ньюкасл»)

Забил чуть больше, чем Холанд. Играл чаще, чем Сака. По классу выше, чем бразилец Кунья. Исак не сразу вышел на максимальные обороты, но шведский форвард, который поиграл в Германии и Испании, теперь выбирает себе новую крутую команду. Нападающий забил 23 гола и сделал 6 ассистов. Помог «Ньюкаслу» перед последним туром и матчем против «Эвертона» сохранить шансы на попадание в Лигу чемпионов.

Альтернатива: Брайан Мбеумо («Брентфорд»).