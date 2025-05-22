Бэйл — о «Тоттенхэме»: «Они избавились от клейма неудачников»

Бывший игрок «Тоттенхэма» высказался о лондонской команде после победы в финале Лиги Европы.

Теперь клуб избавился от клейма неудачников. Надеюсь, у них получится развить этот успех. Это очень здорово для клуба, мы ждали этого очень долго. Анге Постекоглу войдет в историю как легендарный тренер, выигравший европейский трофей. Теперь, когда они наконец-то сбросили этот груз, хочется верить, что это станет отправной точкой. Благодаря выходу в Лигу чемпионов у них появятся дополнительные средства, они смогут усилить состав и развиваться дальше.