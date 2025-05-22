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Бэйл — о «Тоттенхэме»: «Они избавились от клейма неудачников»

вчера, 19:12

Бывший игрок «Тоттенхэма» Гарет Бэйл высказался о лондонской команде после победы в финале Лиги Европы.

Теперь клуб избавился от клейма неудачников. Надеюсь, у них получится развить этот успех. Это очень здорово для клуба, мы ждали этого очень долго. Анге Постекоглу войдет в историю как легендарный тренер, выигравший европейский трофей. Теперь, когда они наконец-то сбросили этот груз, хочется верить, что это станет отправной точкой. Благодаря выходу в Лигу чемпионов у них появятся дополнительные средства, они смогут усилить состав и развиваться дальше.

«Тоттенхэм» победил «Манчестер Юнайтед» в финальном матче Лиги Европы со счётом 1:0.

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STADIÓN ČSSR
STADIÓN ČSSR
вчера в 20:25
по сравнению с Бенфикой не такие уж неудачники
n8r46jvs824s
n8r46jvs824s
вчера в 20:11
Конечно избавились, только ещё лет на тридцать или больше
Incredulous
Incredulous
вчера в 19:31
С той игрой, которую они показывают на протяжении сезона, они ещё больше загнали себя в этот статус неудачников. А завоёванный трофей кубка ЛЕ - это скорее вопреки, чем благодаря. Удачное стечение обстоятельств, ввиду ослабленной ЛЕ, и хорошее везение. Этот кубок больше из разряда - раз в году и палка стреляет. А вот следующий сезон, включая выступления в ЛЧ и покажет, как говорил один советский деятель, кто есть ху.
Гость
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