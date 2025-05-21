Футбольный мир научили не любить «Тоттенхэм». Жёсткие насмешки не всегда по адресу

Впереди великий вечер для «шпор».
«Тоттенхэм» устал от участи неудачников
Для «Севильи» финал Лиги Европы это очередная среда, а для «Тоттенхэма» – шанс выиграть первый за 17 лет трофей. Атакующему хавбеку Одоберту было три года, когда его клуб выиграл Кубок лиги у «Челси». Кроме того успеха, у «Тоттенхэма» в новом столетии три поражения в финалах разных турниров. Финал против «Челси» тоже был сложным. Сначала забил Дрогба, но Бербатов сравнял счет с пенальти. В овертайме отличился центральный защитник Вудгейт, бывший игрок «Реала».
Через лондонский клуб прошло много классных футболистов, но у многих судьба Кейна. Харри лишь в составе «Баварии» выиграл первый трофей в карьере. По его радости видно, насколько салатница важна форварду. Модрич в «Тоттенхэме» стал бы угрюмым ворчуном, а Бэйл мог бросить футбол раньше, ведь «шпоры» умеют убить мотивацию вечными поражениями. Многократные победители Лиги чемпионов в составе «Реала» пережили бы много обидных поражений со «шпорами».
Но есть одна особенность в оценках «Тоттенхэма», на которую важно обратить внимание. Социальные сети заставили унижать «шпор» без причины. Существуют сотни смешных шуток о клубе, однако юмор и ненависть без аргументов – разные вещи. Перед финалом Лиги Европы репортер в Лондоне проводил уличный опрос. Предлагал отдать победу в Лиге Европы «Тоттенхэму» или МЮ фанатам «Челси», «Арсенала», «Кристал Пэлас» и других столичных клубов. Почти все предпочли клуб Аморима.
Ключевая проблема клуба – руководители
У клубов из Манчестера есть невоспитанные персонажи с плохой спортивной дисциплиной. Разумеется, аргентинский защитник Ромеро не такой улыбчивый плюшевый мишка, как Сон Хын-Мин. Но разница в темпераменте не значит, что чемпион мира Ромеро не заслужил уважения. У «Тоттенхэма» расхристанный и атакующий футбол. В провальном в АПЛ сезоне «шпоры» забили 63 гола, как «Челси». У них всего на четыре мяча меньше, чем у «Арсенала». «Шпоры» часто играют задорно.
Также фанаты «Тоттенхэма» не копируют выходки ультрас «Миллуолла», чтобы вызывать отторжение. После переезда на скучный новый стадион «шпор» атмосфера стала хуже, как говорят фанаты клуба, но у фанатов «Тоттенхэма» нет ужасной репутации. Отдельные поклонники «Челси» вели себя намного хуже, чем соседи. Болеть за «Тоттенхэм» может только человек, который готов к ударам судьбы. Поддержка таких команд в центре насмешек друзей и всегда требует определенной смелости.
Это не ставка на «Реал» или «Барселону», которые постоянно возвращаются с победами после неудач любого масштаба. За «Тоттенхэм» болеют люди, умеющие страдать. Футболисты у них тоже неплохие, через клуб прошли выдающиеся мастера. В составе Постекоглу тоже полно классных игроков, хоть и выдали слабые выступления в АПЛ. Зато в Лиге Европы у «Тоттенхэма» только два поражения. Причем неудача против «Галатасарая» в Стамбуле не была смертельной, как и осечка против АЗ.
Так почему «Тоттенхэм» настолько не любят? Ответ из двух слов – Дэниел Леви. Совладелец «шпор» хотел бы оказаться героем фильма Гая Ричи о мафиози в дорогом костюме, но вместе с давним партнером по бизнесу и футболу Джо Льюисом просто ушлый бизнесмен. Льюиса задержали в США, старику светит тюрьма после признания вины в суде Нью-Йорка. Дедушке 88 лет отроду не сиделось на Багамах. Льюис рассказывал друзьям, частным пилотам и любовницам корпоративные секреты.
Затем переводил им деньги для покупки акций. За инсайдерскую торговлю застрял в США. Дэниел Леви сидит в Лондоне, но ещё чаще оказывался в печенках фанатов «шпор». Все знают о неумении владельца доверять тренерам. Ещё были глупые отказы от своевременных продаж игроков, чтобы нашлись деньги на новые ценные трансферы. Леви не умеет побеждать в футболе, но прикрывается финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Вот только «Тоттенхэм» уступил Клоппу и Салаху.
«Тоттенхэм» уничтожит поражение в финале
Рубен Аморим сказал, что даже победа в Лиге Европы не спасет сезон. Сыграли ужасно, сделают генеральные выводы. Кубок УЕФА, даже если его завоюют, не станет событием для «Манчестер Юнайтед». Моуриньо выигрывал для «красных дьяволов» этот трофей. Затем был неудачный финал против «Вильярреала». За девять сезонов МЮ третий раз в финале Лиги Европы. Им нужен переход на иной уровень, борьба за победу в АПЛ и в Лиге чемпионов. Так что Аморим не кокетничает.
МЮ не будет устраивать буйный праздник в случае успеха. Также коллектив вряд ли уничтожит неудача в финале в Бильбао. Будет порция мемов по поводу очередного прокола «дьяволов», но потом переключатся на трансферы и начнут с чистого листа. А у «Тоттенхэма» иной случай. Ни клубу, ни команде, ни главному тренеру Постекоглу нельзя сегодня уступать. С клубом всё понятно. В начале года были разговоры о частных катарских инвесторах. Но в том сюжете есть подвох.
Леви планировали оставить председателем правления клуба с контрактом на много лет, то есть вливание нефтяных миллионов ничего бы для «Тоттенхэма» заметно не поменяло. После непростого старта миллиардера Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед», а также на фоне финансовых просчетов Боэли в «Челси» многие богачи передумали связываться с футболом. Не у всех столько свободных денег, как у шейхов из «Манчестер Сити». Никто не хочет стать объектом насмешек.
Поражение «Тоттенхэма» вызовет волну хейта разной высоты волны. Победа «шпор» отрежет часть шуток о серии без трофеев, но Постекоглу прав – до конца репутацию его клуба не исправит даже триумф в финале. Не самый крупный и богатый клуб из Лондона оказался в центре нелюбви невероятных масштабов. Легендарного Венгера не волновало много лет, что победители Лиги Европы получают путевки в главный турнир континента. А теперь потребовал устроить реформу.
Как только «Тоттенхэм» получил шанс сыграть в Лиге чемпионов – Венгер предложил забрать путевку. В УЕФА предсказуемо отказались, советник из ФИФА им не указ. Но правильно сказал Моуриньо. Сам Венгер не побеждал в еврокубках, почему француз диктует правила? Посмотрим, кто будет диктовать условия в игре «Тоттенхэма» и МЮ, ведь многие ставят на Аморима. Впереди необычный финал, ведь впервые Лигу Европу разыграют 16-й и 17-й клубы чемпионата Англии.