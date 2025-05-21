Футбольный мир научили не любить «Тоттенхэм». Жёсткие насмешки не всегда по адресу

1747818538

сегодня, 12:08

Впереди великий вечер для «шпор».

«Тоттенхэм» устал от участи неудачников

Для «Севильи» финал Лиги Европы это очередная среда, а для «Тоттенхэма» – шанс выиграть первый за 17 лет трофей. Атакующему хавбеку Одоберту было три года, когда его клуб выиграл Кубок лиги у «Челси». Кроме того успеха, у «Тоттенхэма» в новом столетии три поражения в финалах разных турниров. Финал против «Челси» тоже был сложным. Сначала забил Дрогба, но Бербатов сравнял счет с пенальти. В овертайме отличился центральный защитник Вудгейт, бывший игрок «Реала».

Через лондонский клуб прошло много классных футболистов, но у многих судьба Кейна. Харри лишь в составе «Баварии» выиграл первый трофей в карьере. По его радости видно, насколько салатница важна форварду. Модрич в «Тоттенхэме» стал бы угрюмым ворчуном, а Бэйл мог бросить футбол раньше, ведь «шпоры» умеют убить мотивацию вечными поражениями. Многократные победители Лиги чемпионов в составе «Реала» пережили бы много обидных поражений со «шпорами».

Но есть одна особенность в оценках «Тоттенхэма», на которую важно обратить внимание. Социальные сети заставили унижать «шпор» без причины. Существуют сотни смешных шуток о клубе, однако юмор и ненависть без аргументов – разные вещи. Перед финалом Лиги Европы репортер в Лондоне проводил уличный опрос. Предлагал отдать победу в Лиге Европы «Тоттенхэму» или МЮ фанатам «Челси», «Арсенала», «Кристал Пэлас» и других столичных клубов. Почти все предпочли клуб Аморима.

Ключевая проблема клуба – руководители

У клубов из Манчестера есть невоспитанные персонажи с плохой спортивной дисциплиной. Разумеется, аргентинский защитник Ромеро не такой улыбчивый плюшевый мишка, как Сон Хын-Мин. Но разница в темпераменте не значит, что чемпион мира Ромеро не заслужил уважения. У «Тоттенхэма» расхристанный и атакующий футбол. В провальном в АПЛ сезоне «шпоры» забили 63 гола, как «Челси». У них всего на четыре мяча меньше, чем у «Арсенала». «Шпоры» часто играют задорно.

Также фанаты «Тоттенхэма» не копируют выходки ультрас «Миллуолла», чтобы вызывать отторжение. После переезда на скучный новый стадион «шпор» атмосфера стала хуже, как говорят фанаты клуба, но у фанатов «Тоттенхэма» нет ужасной репутации. Отдельные поклонники «Челси» вели себя намного хуже, чем соседи. Болеть за «Тоттенхэм» может только человек, который готов к ударам судьбы. Поддержка таких команд в центре насмешек друзей и всегда требует определенной смелости.

Это не ставка на «Реал» или «Барселону», которые постоянно возвращаются с победами после неудач любого масштаба. За «Тоттенхэм» болеют люди, умеющие страдать. Футболисты у них тоже неплохие, через клуб прошли выдающиеся мастера. В составе Постекоглу тоже полно классных игроков, хоть и выдали слабые выступления в АПЛ . Зато в Лиге Европы у «Тоттенхэма» только два поражения. Причем неудача против «Галатасарая» в Стамбуле не была смертельной, как и осечка против АЗ .

Так почему «Тоттенхэм» настолько не любят? Ответ из двух слов – Дэниел Леви. Совладелец «шпор» хотел бы оказаться героем фильма Гая Ричи о мафиози в дорогом костюме, но вместе с давним партнером по бизнесу и футболу Джо Льюисом просто ушлый бизнесмен. Льюиса задержали в США , старику светит тюрьма после признания вины в суде Нью-Йорка. Дедушке 88 лет отроду не сиделось на Багамах. Льюис рассказывал друзьям, частным пилотам и любовницам корпоративные секреты.

Затем переводил им деньги для покупки акций. За инсайдерскую торговлю застрял в США . Дэниел Леви сидит в Лондоне, но ещё чаще оказывался в печенках фанатов «шпор». Все знают о неумении владельца доверять тренерам. Ещё были глупые отказы от своевременных продаж игроков, чтобы нашлись деньги на новые ценные трансферы. Леви не умеет побеждать в футболе, но прикрывается финалом Лиги чемпионов против «Ливерпуля». Вот только «Тоттенхэм» уступил Клоппу и Салаху.

«Тоттенхэм» уничтожит поражение в финале

Рубен Аморим сказал, что даже победа в Лиге Европы не спасет сезон. Сыграли ужасно, сделают генеральные выводы. Кубок УЕФА , даже если его завоюют, не станет событием для «Манчестер Юнайтед». Моуриньо выигрывал для «красных дьяволов» этот трофей. Затем был неудачный финал против «Вильярреала». За девять сезонов МЮ третий раз в финале Лиги Европы. Им нужен переход на иной уровень, борьба за победу в АПЛ и в Лиге чемпионов. Так что Аморим не кокетничает.

МЮ не будет устраивать буйный праздник в случае успеха. Также коллектив вряд ли уничтожит неудача в финале в Бильбао. Будет порция мемов по поводу очередного прокола «дьяволов», но потом переключатся на трансферы и начнут с чистого листа. А у «Тоттенхэма» иной случай. Ни клубу, ни команде, ни главному тренеру Постекоглу нельзя сегодня уступать. С клубом всё понятно. В начале года были разговоры о частных катарских инвесторах. Но в том сюжете есть подвох.

Леви планировали оставить председателем правления клуба с контрактом на много лет, то есть вливание нефтяных миллионов ничего бы для «Тоттенхэма» заметно не поменяло. После непростого старта миллиардера Рэтклиффа в «Манчестер Юнайтед», а также на фоне финансовых просчетов Боэли в «Челси» многие богачи передумали связываться с футболом. Не у всех столько свободных денег, как у шейхов из «Манчестер Сити». Никто не хочет стать объектом насмешек.

Поражение «Тоттенхэма» вызовет волну хейта разной высоты волны. Победа «шпор» отрежет часть шуток о серии без трофеев, но Постекоглу прав – до конца репутацию его клуба не исправит даже триумф в финале. Не самый крупный и богатый клуб из Лондона оказался в центре нелюбви невероятных масштабов. Легендарного Венгера не волновало много лет, что победители Лиги Европы получают путевки в главный турнир континента. А теперь потребовал устроить реформу.