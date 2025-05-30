«Орландо Сити» – «Чикаго Файр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:16

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Орландо Сити» – «Чикаго Файр», который состоится 1 июня 2025 года.

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» проводит средний сезон и идет в середине зоны плей-офф МЛС . На данный момент команда располагается на пятом месте с 27 баллами и отстает на один пункт сразу от двух соперников. В поединке с менее успешным «Чикаго Файр» от хозяев стоит ожидать максимальных усилий и стараний, чтобы одержать победу и при удобном раскладе обойти конкурентов в турнирной таблице.

29 мая «Орландо Сити» проиграл на выезде «Атланте» (2:3), а 25 числа на своем поле одолел «Портленд Тимберс» (1:0).

«Чикаго Файр»

В прошлом туре «Чикаго Файр» прервал свою небольшую серию побед в прошлом туре и на данный момент находится достаточно близко к зоне плей-офф. Коллектив располагается на 11 месте с 19 баллами и на три пункта отстает девятого места. Поединок с «Орландо Сити» будет сложным, но даже ничья в такой ситуации будет считаться весьма неплохим результатом.

25 мая «Чикаго Файр» проиграл на выезде «Нью-Йорк Сити» (1:3), а 21 числа команда обыграла с тем же счетом «Нью-Инглэнд Революшн» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Орландо Сити» – 1.65

Ничья – 4.2

Победит «Чикаго Файр» – 4.8

Тотал больше 2.5 мячей – 1.6

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35

Статистика

«Чикаго Файр» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

Девять последних выездных матчей «Чикаго Файр» завершились исходом «обе забьют»

«Орландо Сити» выиграл три из пяти поединков у «Чикаго Файр» за последнее время

Прогноз

Поставить на победу «Орландо Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева смогут создать проблемы своему сопернику и добиться максимального количества очков в этой встрече.