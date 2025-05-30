«Орландо Сити» – «Чикаго Файр»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Орландо Сити» – «Чикаго Файр», который состоится 1 июня 2025 года.
«Орландо Сити»
«Орландо Сити» проводит средний сезон и идет в середине зоны плей-офф МЛС. На данный момент команда располагается на пятом месте с 27 баллами и отстает на один пункт сразу от двух соперников. В поединке с менее успешным «Чикаго Файр» от хозяев стоит ожидать максимальных усилий и стараний, чтобы одержать победу и при удобном раскладе обойти конкурентов в турнирной таблице.
29 мая «Орландо Сити» проиграл на выезде «Атланте» (2:3), а 25 числа на своем поле одолел «Портленд Тимберс» (1:0).
«Чикаго Файр»
В прошлом туре «Чикаго Файр» прервал свою небольшую серию побед в прошлом туре и на данный момент находится достаточно близко к зоне плей-офф. Коллектив располагается на 11 месте с 19 баллами и на три пункта отстает девятого места. Поединок с «Орландо Сити» будет сложным, но даже ничья в такой ситуации будет считаться весьма неплохим результатом.
25 мая «Чикаго Файр» проиграл на выезде «Нью-Йорк Сити» (1:3), а 21 числа команда обыграла с тем же счетом «Нью-Инглэнд Революшн» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Орландо Сити» – 1.65
- Ничья – 4.2
- Победит «Чикаго Файр» – 4.8
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.6
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.35
Статистика
- «Чикаго Файр» выиграл четыре из пяти последних матчей во всех турнирах
- Девять последних выездных матчей «Чикаго Файр» завершились исходом «обе забьют»
- «Орландо Сити» выиграл три из пяти поединков у «Чикаго Файр» за последнее время
Прогноз
Поставить на победу «Орландо Сити», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.65. Предполагаем, что хозяева смогут создать проблемы своему сопернику и добиться максимального количества очков в этой встрече.