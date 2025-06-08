Португалия – Испания: прогноз и ставка от БК Pinnacle

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вчера, 13:21

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Наций Португалия – Испания, который состоится 8 июня 2025 года.

Португалия

В выход в финал именно португальской сборной мало кто верил, поэтому победа коллектива стала для них еще приятнее. Где-то футболистам повезло, но нельзя сказать, что они сыграют за победу в турнире незаслуженно. Их соперником станет действующий чемпион Европы – Испания, которая играет очень красиво, результативно и стабильно. Букмекеры вновь отдают предпочтение сопернику, а Португалия постарается еще раз удивить всю Европу.

4 июня Португалия обыграл Германию на поле соперника (2:1), а 23 марта одолела команду Дании лишь в дополнительное время (5:2).

Испания

Сборная Испании на данный момент является одной из лучших молодых команд, где собрано большое количество разноплановых исполнителей. Коллектив просто разгромил Францию, но слишком рано поверил в победу и почти дал возможность отыграться, но все-таки пробился в финал, где сыграет с Португалией, которую нельзя недооценивать. Матч похожих по стилю команд ожидается среди любителей европейского футбола и не должен разочаровать зрителей.

5 марта сборная Испании обыграла в полуфинале сборную Франции (5:4), а 23 марта в серии пенальти смогла одолеть Нидерланды (4:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит Португалия – 3.8

Ничья – 3.7

Победит Испания – 2.05

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Испания выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей Португалии завершились исходом «обе забьют»

Четыре из пяти личных встреч команд за последнее время завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что Португалия будет достойно выглядеть на фоне соперника и не даст ему себя обыграть в основное время поединка.