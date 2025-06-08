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Португалия – Испания: прогноз и ставка от БК Pinnacle

вчера, 13:21
Португалия – Испания: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Наций Португалия – Испания, который состоится 8 июня 2025 года.

Португалия

В выход в финал именно португальской сборной мало кто верил, поэтому победа коллектива стала для них еще приятнее. Где-то футболистам повезло, но нельзя сказать, что они сыграют за победу в турнире незаслуженно. Их соперником станет действующий чемпион Европы – Испания, которая играет очень красиво, результативно и стабильно. Букмекеры вновь отдают предпочтение сопернику, а Португалия постарается еще раз удивить всю Европу.

4 июня Португалия обыграл Германию на поле соперника (2:1), а 23 марта одолела команду Дании лишь в дополнительное время (5:2).

Испания

Сборная Испании на данный момент является одной из лучших молодых команд, где собрано большое количество разноплановых исполнителей. Коллектив просто разгромил Францию, но слишком рано поверил в победу и почти дал возможность отыграться, но все-таки пробился в финал, где сыграет с Португалией, которую нельзя недооценивать. Матч похожих по стилю команд ожидается среди любителей европейского футбола и не должен разочаровать зрителей.

5 марта сборная Испании обыграла в полуфинале сборную Франции (5:4), а 23 марта в серии пенальти смогла одолеть Нидерланды (4:3).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит Португалия – 3.8
  • Ничья – 3.7
  • Победит Испания – 2.05
  • Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
  • Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

  • Испания выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти последних матчей Португалии завершились исходом «обе забьют»
  • Четыре из пяти личных встреч команд за последнее время завершились ничейными результатами

Прогноз

Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что Португалия будет достойно выглядеть на фоне соперника и не даст ему себя обыграть в основное время поединка.

 
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
вчера в 19:21
Финал! Сценариев может быть масса! Скромно остановлюсь на обе забьют -ОЗ.
Гость
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