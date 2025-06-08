Португалия – Испания: прогноз и ставка от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на финал Лиги Наций Португалия – Испания, который состоится 8 июня 2025 года.
Португалия
В выход в финал именно португальской сборной мало кто верил, поэтому победа коллектива стала для них еще приятнее. Где-то футболистам повезло, но нельзя сказать, что они сыграют за победу в турнире незаслуженно. Их соперником станет действующий чемпион Европы – Испания, которая играет очень красиво, результативно и стабильно. Букмекеры вновь отдают предпочтение сопернику, а Португалия постарается еще раз удивить всю Европу.
4 июня Португалия обыграл Германию на поле соперника (2:1), а 23 марта одолела команду Дании лишь в дополнительное время (5:2).
Испания
Сборная Испании на данный момент является одной из лучших молодых команд, где собрано большое количество разноплановых исполнителей. Коллектив просто разгромил Францию, но слишком рано поверил в победу и почти дал возможность отыграться, но все-таки пробился в финал, где сыграет с Португалией, которую нельзя недооценивать. Матч похожих по стилю команд ожидается среди любителей европейского футбола и не должен разочаровать зрителей.
5 марта сборная Испании обыграла в полуфинале сборную Франции (5:4), а 23 марта в серии пенальти смогла одолеть Нидерланды (4:3).
Котировки БК Pinnacle
- Победит Португалия – 3.8
- Ничья – 3.7
- Победит Испания – 2.05
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- Испания выиграла восемь из десяти последних матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти последних матчей Португалии завершились исходом «обе забьют»
- Четыре из пяти личных встреч команд за последнее время завершились ничейными результатами
Прогноз
Поставить на ничью в основное время, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.7. Предполагаем, что Португалия будет достойно выглядеть на фоне соперника и не даст ему себя обыграть в основное время поединка.