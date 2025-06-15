«Бавария» – «Окленд Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 16:51

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч клубного чемпионата мира «Бавария» – «Окленд Сити», который состоится 15 июня 2025 года.

«Бавария»

«Бавария» в нынешнем сезоне вернула себе чемпионство в Бундеслиге и продолжает работать под руководством Венсана Компани. Коллектив имеет серьезные задачи на этот турнир и рассчитывает успешно сыграть во всех матчах группового этапа. В игре с «Окленд Сити» никто не сомневается в победе немецкого клуба, остается узнать, насколько велико будет количество забитых мячей.

17 мая «Бавария» разгромила на выезде «Хоффенхайм» (4:0), а 10 числа не имел проблем на своем поле с «Боруссией» М (2:0).

«Окленд Сити»

«Окленд Сити» представляет Новую Зеландию и перед стартом группового этапа на бумаге является аутсайдером этой группы. Трудно представить, что команда сможет на равных соревноваться со своими соперниками, однако даже забитые мяче таким клубам будут хорошим результатом для «Окленд Сити».

12 апреля «Окленд Сити» обыграл на своем поле «Хеккари Юнайтед» (2:0), а 9 числа с тем же счетом одолел «Ифира Блэк Берд» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бавария» – 1.02

Ничья – 22

Победит «Окленд Сити» – 72

Тотал больше 5.5 мячей – 2.2

Тотал меньше 5.5 мячей – 1.68

Статистика

«Бавария» выиграла четыре из пяти последних матчей во всех турнирах

«Окленд Сити» забивает более чем в 20 поединках подряд во всех турнирах

Команды никогда ранее не встречались между собой в официальных или товарищеских поединках

Прогноз

Поставить на тотал больше 5.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.2. Предполагаем, что «Бавария» забьет много мячей своему сопернику, а возможно и пропустит один, особенно при крупном счете в свою пользу.