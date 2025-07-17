История «Наполи» часть 5

1752753063

17 июля 2025, 14:51

После Второй мировой войны итальянский футбол стал стремительно меняться благодаря наплыву иностранных игроков. На поле зажигали яркие легионеры — знаменитое трио Гре-Но-Ли в «Милане» и братья Хансен в «Ювентусе», а клубы всё чаще обращали внимание на иностранные таланты. Но летом 1950 года сборная Италии, считавшаяся одной из сильнейших, неожиданно провалилась на первом послевоенном чемпионате мира, уступив Швеции. Этот провал заставил федерацию футбола резко ограничить число иностранцев в клубах до трёх.Тем временем «Наполи» жил своими амбициями. Президент клуба Мусоллино не терял надежды сделать клуб чемпионом и вместе с тренером Монцеглио разработал грандиозный четырёхлетний план, но осуществить мечту помешала его трагическая смерть в 1952 году. Мусоллино так и не увидел, как его клуб усилился новыми игроками — Казари, Амадеи , Мазони среди которых выделялись непредсказуемый Баккетти, обладавший мощью и ярким стилем. Однако его карьера и жизнь сложились драматично — после ухода из футбола Баккетти попал в тюрьму, где и умер много лет спустя.

Амадео Амадеи

Одним из ключевых фигур команды после войны стал Амадео Амадеи — — опытный нападающий, известный по выступлениям за «Рому», «Аталанту» и «Интер». В первом же сезоне он стал лучшим бомбардиром команды с 11 голами. За шесть лет в клубе Амадеи провёл 171 матч и забил 47 голов, а затем стал тренером клуба, наивысшим достижением с которым было 4 место в 1958 году.

Президент Альфонсо Коумо

После смерти Мусоллино президентом стал Альфонсо Куомо, пригласивший таких игроков как : Кастелли, Чеккони, Скопиньо и, прежде всего, венгра Йено Виньеи , который полюбился фанатам за универсальность и мощный удар.Старт сезона вдохновил фанатов: после четырёх туров «Наполи» был в лидерах, забив 9 голов и пропустив всего 2. Но дальнейшая нестабильность в игре привела к тому, что команда снова заняла шестое место: для болельщиков такой итог был досаден после столь многообещающего начала.

Возвращение Акилле Лауро и рекордный трансфер

В 1952 году к руководству вернулся Акилле Лауро, также ставший мэром Неаполя.Он проявил себя как президент-революционер, подписав сразу трёх ведущих игроков: Джанкарло Витали, Бруно Пезаолу и шведа Ханса Йеппсона. Трансфер шведа обошёлся в рекордные 105 миллионов лир и вскоре оправдался — Йеппсон стал настоящим любимцем публики. За четыре сезона он забил 52 гола в 112 матчах. Особо запомнился матч с «Ювентусом», когда при счёте 0:2 «Наполи» отыгрался и вырвал победу, причём Йеппсон отличился одним из ключевых голов. Несмотря на результативную атаку, клуб страдал из-за слабой обороны и не сумел повести борьбу за чемпионство.Итоговое четвёртое место не стало провалом — это было лучшее достижение «Наполи» в эпоху Лауро и одно из лучших после двух третьих мест при Гарбатте в 1933 и 1934 годах.

Смена последнего рубежа и трудности сезона 1953/54

В сезоне 1953/54 ворота «Наполи» вместо Казари занял быстрый и техничный Оттавио Бугатти, приобретённый у «СПАЛА» за впечатляющую сумму — 55 миллионов лир. Этот переход освежил игру команды: Бугатти быстро стал своим в коллективе и позднее вошёл в число рекордсменов по количеству матчей за клуб. Несмотря на обновление состава, сезон оказался непростым. «Наполи» финишировал пятым — впереди оказались только признанные гранды: «Интер», «Ювентус», «Милан» и «Фиорентина». Безусловным лидером атаки стал Ханс Йеппсон, записавший на свой счёт 20 голов. Особенно запомнился его покер в матче третьего тура против «Аталанты», завершившемся убедительной победой 6:3.Команда впечатлила болельщиков ещё несколькими яркими результатами: была одержана выездная победа над «Лацио» (4:0), а 18 апреля 1954 года, при 30-тысячной аудитории на Вомеро, «Наполи» одолел будущих чемпионов — «Интер». В том матче важнейший вклад внёс Джованни Чиккарелли, оформивший дубль.Сезон не был лишён неожиданностей и драматизма. 20 декабря 1953 года матч с «Леньяно» был впервые в истории клуба перенесён из-за необычно сильного для Неаполя снегопада. А 10 января 1954 года встреча с «Дженоа» стала настоящим испытанием: спорное судейство вызвало волну недовольства, болельщики прорвались на поле, и после пяти минут остановки арбитр присудил «Наполи» техническое поражение 0:2.

Уход легенды клуба , спад и внутренние конфликты в сезоне 1954/55

Сезон для «Наполи» выдался напряжённым и непростым: команда финишировала лишь шестой, а внутри коллектива нарастали острые конфликты. Единственным моментом настоящей радости стала эффектная победа в 30‑м туре над чемпионом Италии «Интером» — 4:1, где дублями отличились Белтранди и Мазони. Несмотря на этот успех, атмосферу сезона определяли нервозность и скрытое напряжение. Легендарный Бруно Грамалья, посвятивший клубу одиннадцать лет, покинул команду — его уход только усилил ощущение переломного момента в истории «Наполи». Тренер Эральдо Монцеглио, президент Акилле Лауро и нападающий Ханс Йеппсон постоянно вступали в противоречия, что вылилось в затяжной кризис: старт был провальным — всего 7 очков в 8 матчах, Йеппсон успел забить несколько голов, но получил сразу две тяжёлые травмы, был оштрафован на 60 тысяч лир и провёл значительную часть сезона вне игры.Лауро не принимал отставку Монцеглио, который, в свою очередь, защищал шведа перед руководством. Однако даже после возвращения форварда в феврале их отношения не улучшились: в публичном пространстве Монцеглио не упускал случая раскритиковать образ жизни Йеппсона — за увлечение теннисом, отношениями с женщинами и бурные ночные развлечения.Тем временем сумма штрафов, наложенных на него, достигла 250 тысяч лир. Но и это было не всё: ещё в декабре команда раскололась на две группировки — одну, поддерживавшую Монцеглио (во главе с Пезаолой), и другую, настроенную против тренера и возглавляемую Амадеи.Последние безуспешно пытались убедить Монцеглио перейти на более оборонительную тактику. Все это привело к провалу в следующем сезоне , но об этом поговорим в следующий раз.. ...