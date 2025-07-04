История «Наполи» часть 3

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04 июля 2025, 08:35

Кризис, охвативший «Наполи» в 1930-х годах, был не просто чередой неудачных сезонов — он стал отражением куда более глубоких проблем, связанных с экономическим и организационным упадком клуба. После смерти Джорджо Аскарелли, харизматичного президента и фактического создателя современного «Наполи», клуб оказался в финансовой ловушке: за пять лет, к 1936 году, долги выросли до сотен тысяч лир, а руководство не находило способов покрывать растущие расходы. Единственным стабильным источником дохода оставалась касса стадиона, но и она не могла спасти ситуацию: билеты стоили недорого, зарплаты игроков были скромными, однако расходы на трансферы, содержание стадиона и организацию поездок по Италии постоянно увеличивались, а притока новых инвестиций не было.

Приход Акилле Лауро

В 1936 году на фоне общего экономического кризиса и политических перемен в Италии фашистское правительство, осознав силу футбола как инструмента пропаганды, настояло на том, чтобы в руководство клубов пришли люди, лояльные режиму. Так у руля «Наполи» оказался Акилле Лауро — владелец крупного торгового флота, человек с деловой хваткой и поддержкой властей. Его приход стал поворотным моментом: Лауро взял на себя управление, начал гасить долги, продав Феррариса в «Интер» и Бузони в «Болонью», что позволило покрыть около 260 тысяч лир. Он сразу же отправил в отставку прежнего тренера Чапкая и назначил на его место Анджело Маттеа — первого итальянского наставника в истории «Наполи», который ранее был помощником главного тренера сборной Италии, выигравшей золото на Олимпиаде в Берлине 1936 года.

Спортивные трудности

Однако даже с новым тренером дела в чемпионате не пошли на лад: в сезоне 1936/37 команда заняла лишь 13-е место, всего в двух очках от зоны вылета, и лишь отдельные вспышки радости, такие как победа над «Интером» 2:1 27 декабря 1936 года, скрашивали унылую картину. В том матче полузащитник Антонио Феррара забил фантастический гол с углового, отправив мяч прямо в девятку ворот «нероадзурри» — этот момент надолго остался в памяти болельщиков.

Аттила Саллустро — символ эпохи

Особое место в истории клуба занимает Аттила Саллустро — легенда «Наполи», второй лучший бомбардир в истории клуба после Марадоны, который за 11 лет в составе «голубых» забил 108 голов в 258 матчах. Его последний гол за «Наполи» был забит 2 мая 1937 года в Милане в матче против «Интера» — красивый удар головой стал символическим прощанием с эпохой. Саллустро был не только футбольным кумиром, но и настоящей звездой вне поля: красивый, знаменитый, он стал героем первого громкого спортивного скандала Италии благодаря роману с балериной Люси Д’Альберт. Несмотря на предложение официальной зарплаты, он отказался получать деньги за игру, считая футбол удовольствием, а не работой, и клуб подарил ему автомобиль Fiat Balilla, на котором он с удовольствием разъезжал по Неаполю, раздавая автографы и улыбки поклонникам.

Обновление состава и приход новых звезд

После ухода Саллустро «Наполи» вступил в период скромных амбиций и относительной финансовой стабильности: летом 1937 года в команду пришли мощный фланговый игрок Джермано Миан и будущий великий тренер Нерео Рокко, который позже выиграет с «Миланом» десятки титулов, включая два Кубка европейских чемпионов и Межконтинентальный кубок.

Маркетинговые эксперименты и смена тренеров

В попытках оживить интерес к клубу руководство разрешило женщинам бесплатно посещать матчи, чтобы заполнить пустующие трибуны, однако это не принесло существенного улучшения результатов. С уходом Маттеа и приходом венгерского специалиста Эугена Пайера команда продолжила испытывать трудности: Пайер, известный эксцентричным стилем и постоянными перестановками в составе, не смог вывести «Наполи» из кризиса, и клуб вновь финишировал в середине таблицы, а болельщики всё чаще сетовали на отсутствие стабильности и ярких побед.

Звёздый вратарь и универсал

В этот период в команде выделялись вратарь Арнальдо Сентименти, который стал легендой благодаря фантастической игре и умению отражать пенальти — за 227 матчей он отразил 36 одиннадцатиметровых ударов, включая удар от Сильвио Пиолы, лучшего бомбардира Серии А. Универсал Итало Романьоли, известный за способность играть на любой позиции, также стал ключевой фигурой, демонстрируя надёжность в обороне и эффективность в атаке.

Борьба за выживание и ключевые трансферы

В клуб также пришли важные игроки — нападающий Карло Альберто Куарио из «Про Верчелли» и полузащитник Луиджи Розеллини из «Луккезе». Оба провели в «Наполи» по два сезона, оставив после себя добрую память у болельщиков.В начале сезона 1939-40 команду возглавил Адольфо Балончиери, но его работа не принесла особых успехов — «голубые» долгое время находились в зоне вылета. К 19-му туру команда отставала от спасительного 14-го места на пять очков, и шансы остаться в Серии А казались минимальными.Однако «Наполи» сумел найти в себе силы. После смены тренера — Балончиери сменил Антонио Вояк — команда совершила настоящий рывок, сумев догнать и обойти в таблице «Лигурию» и «Фиорентину». Благодаря сложной системе подсчёта «голевого коэффициента» (отношение забитых мячей к пропущенным), «Наполи» с показателем 0,634 опередил «Лигурию» (0,568), сохранив место в высшей лиге.

Легендарный матч с «Болоньей»

В сентябре 1940 года, когда Италия официально вступила во Вторую мировую войну, жизнь клуба и всего города изменилась навсегда. Война принесла разрушения и трагедии, но футбол продолжал жить, хоть и в непростых условиях.Сезон 1940/41 «Наполи» провёл лучше предыдущего, и временами казалось, что команда вновь обрела дух той знаменитой эпохи Гарбатта. Одним из ярких эпизодов того сезона стал матч «Наполи» с «Болоньей».15 ноября 1940 года на стадионе «Джорджио Аскарелли» «Наполи» сыграл драматичный матч с «Болоньей», собравший около двадцати тысяч зрителей. Игра была наполнена яркими моментами: Баррера открыл счёт на 15-й минуте, Пуричелли сравнял до перерыва, во втором тайме Розеллини забил дважды, но гости восстановили равновесие усилиями Регуццони и Андреоли. В концовке Розеллини оформил хет-трик, однако за две минуты до финального свистка Регуццони установил итоговый счёт 4:4. В том сезоне «Болонья» стала чемпионом Италии, выиграв свой шестой скудетто. В итоге обновление состава сработало неплохо, и «Наполи» занял седьмое место, разделив его с «Торино».

Смена президента

После смены президента «Наполи» под руководством адвоката Томмазо Леонетти команда претерпела серьёзное обновление состава. Были приобретены такие игроки, как : Милано, Баррера, Кадрегари, Каппеллини и Блазон. Особое внимание вызвал переход опытного вратаря Джакомо Блазона, который до прихода в «Наполи» был основным голкипером в «Триестине» и «Лацио». Несмотря на более 200 матчей в Серии А, Блазон не хотел уступать место в воротах Сентименти, что породило некоторое соперничество, однако оно не повлияло на командный дух — оба вратаря поочерёдно показывали сильную игру.

Вылет в Серию В

В сезоне 1941-42 «Наполи» впервые в своей истории вылетел из Серии А в Серию B. Несмотря на все усилия, клуб занял 15-е место, оказавшись в зоне вылета. За пять туров до конца чемпионата «голубые » находились на последнем месте, отставая на шесть очков от зоны спасения, и ситуация казалась безнадёжной.Однако команда сумела совершить невероятный рывок, выиграв четыре матча подряд Но в последнем туре поражение от «Дженоа» 0:3 и одновременная победа «Ливорно» над «Миланом» перечеркнули все надежды, и «Наполи» впервые в истории вылетел в Серию B.Одним из ярких моментов сезона стала победа «Наполи» над «Миланом» 2 ноября 1941 года на стадионе «Джорджио Аскарелли». Многие болельщики были удивлены, увидев в составе «россонери» легендарного Джузеппе Меаццу, который большую часть карьеры провёл в «Интере». Несмотря на уважение к Меацце, в тот день «голубые» одержали победу со счётом 2:1.В сезоне 1941-42 также запомнилась драматичная встреча с «Моденой» 17 мая, где вратари команд были братья Сентименти — Арнальдо и Лучидио. За пять минут до конца матча арбитр назначил пенальти в ворота «Наполи», но из-за репутации Арнальдо как мастера отражать пенальти никто из гостей не решился пробивать. Тогда Лучидио подошёл к брату, и между ними произошёл забавный диалог, после чего младший брат забил, а Арнальдо, по легенде, гнался за ним по всему полю, вызывая улыбки у всех присутствующих.

Неаполь в руинах

С 1942 по 1943 год Неаполь пережил настоящую катастрофу: более двухсот авианалётов превратили город в руины, накрыв его дымом и пеплом. Бесконечные бомбардировки уничтожили не только здания, но и унесли жизни около тридцати тысяч человек. В этих условиях говорить о футболе было почти невозможно — война разрушала не только стены, но и души людей...