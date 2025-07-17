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ПСЖ объявил о трансфере вратаря «Ромы»

вчера, 19:06

Пресс-служба ПСЖ объявила о переходе вратаря «Ромы» Ренато Марина.

Контракт с голкипером подписан до лета 2030 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.

ПСЖ объявил о трансфере вратаря «Ромы»

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:40
значит, испанский вратарь Тенас уйдет.
воспитанник Барселоны, основной вратарь молодежной сб.Испании.
жаль, что ничего не получилось у Арнау.
надеюсь, что Тенас получит шанс стать основным в клубе попроще.
а Ренато Марино под Доннарумой и Сафоновым будет сидеть на лавке.
Alex_67
Alex_67
вчера в 19:35
Самое интересное, что это, возможно, не по душу Матвея. Ходят слухи, что Доннарумма заинтересовал один из богатых клубов и он может уйти. В любом случае, с учётом загруженного календаря, ПСЖ понадобится ротация. Необходимы минимум два вратаря высокого уровня, а может быть и три.
sv_1969
sv_1969
вчера в 19:23
А мне пофиг подумал Мотя!Жизнь удалась уже)))
drug01
drug01
вчера в 19:22
Зачем им еще один вратарь?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 19:16
Ещё один ученик Донны...
Итальянцу надо будет сверхурочные платить!!))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 19:14
Сафонов-давай, до свиданья
Scorp689
Scorp689
вчера в 19:11
Перебор вратарей у ПСЖ... Как будут игровое время делить...
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