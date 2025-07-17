ПСЖ объявил о трансфере вратаря «Ромы»

Пресс-служба ПСЖ объявила о переходе вратаря «Ромы» Ренато Марина.
Контракт с голкипером подписан до лета 2030 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
Пресс-служба ПСЖ объявила о переходе вратаря «Ромы» Ренато Марина.
Контракт с голкипером подписан до лета 2030 года. Трансфер состоялся на правах свободного агента.
воспитанник Барселоны, основной вратарь молодежной сб.Испании.
жаль, что ничего не получилось у Арнау.
надеюсь, что Тенас получит шанс стать основным в клубе попроще.
а Ренато Марино под Доннарумой и Сафоновым будет сидеть на лавке.
воспитанник Барселоны, основной вратарь молодежной сб.Испании.
жаль, что ничего не получилось у Арнау.
надеюсь, что Тенас получит шанс стать основным в клубе попроще.
а Ренато Марино под Доннарумой и Сафоновым будет сидеть на лавке.