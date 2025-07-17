«Арсенал» может подписать Николаса Джексона

«Арсенал» определился с альтернативой нападающему «Спортинга» Виктору Дьёкерешу.
Если лондонский клуб не сможет подписать шведа, «канониры» переключат своё внимание на Николаса Джексона из «Челси».
«Арсенал» определился с альтернативой нападающему «Спортинга» Виктору Дьёкерешу.
Если лондонский клуб не сможет подписать шведа, «канониры» переключат своё внимание на Николаса Джексона из «Челси».
Скоро полусиними станут. Жоржиньо, Хаверц, Стерлинг, Мадуэке...
Теперь вот Жаксон.
С центр напами в мире дефицит имеется. Так что пусть быстрее покупают.
Скоро полусиними станут. Жоржиньо, Хаверц, Стерлинг, Мадуэке...
Теперь вот Жаксон.
С центр напами в мире дефицит имеется. Так что пусть быстрее покупают.