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«Арсенал» может подписать Николаса Джексона

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azkan
azkan
вчера в 19:04
Ничего себе Арсенал раскошеливается!
Скоро полусиними станут. Жоржиньо, Хаверц, Стерлинг, Мадуэке...
Теперь вот Жаксон.
С центр напами в мире дефицит имеется. Так что пусть быстрее покупают.
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