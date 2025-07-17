«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по Мбеумо

«Манчестер Юнайтед» повысил свою ставку за вингера «Брентфорда» Брайана Мбеумо до 65 млн фунтов плюс 5 млн в виде бонусов.
Ранее «Брентфорд» уже отверг два предложения «красных дьяволов».
Мбеумо заявил своему клубу, что предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед».
Ну а Мбеумо надо сидеть и не рыпаться, - его Брентфорд, на фоне МЮ, очень симпатичный клуб.
Ну а Мбеумо надо сидеть и не рыпаться, - его Брентфорд, на фоне МЮ, очень симпатичный клуб.
Другое дело, что у МЮ позиция правого вингера не самая проблемная, и как Брентфорд ведет переговоры (после первого запроса они сказали, что хотят 62,5 миллиона, а когда МЮ их предложил, сказали, что уже хотят 70) - возникают вопросы: а нужно ли так зацикливаться на нем?
Другое дело, что у МЮ позиция правого вингера не самая проблемная, и как Брентфорд ведет переговоры (после первого запроса они сказали, что хотят 62,5 миллиона, а когда МЮ их предложил, сказали, что уже хотят 70) - возникают вопросы: а нужно ли так зацикливаться на нем?