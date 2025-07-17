«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по Мбеумо

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вчера, 17:22

«Манчестер Юнайтед» повысил свою ставку за вингера «Брентфорда» до 65 млн фунтов плюс 5 млн в виде бонусов.

Ранее «Брентфорд» уже отверг два предложения «красных дьяволов».

Мбеумо заявил своему клубу, что предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед».