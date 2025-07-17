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«Манчестер Юнайтед» готовит новое предложение по Мбеумо

вчера, 17:22

«Манчестер Юнайтед» повысил свою ставку за вингера «Брентфорда» Брайана Мбеумо до 65 млн фунтов плюс 5 млн в виде бонусов.

Ранее «Брентфорд» уже отверг два предложения «красных дьяволов».

Мбеумо заявил своему клубу, что предпочитает перейти в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
8wjsbs6nn3c6
8wjsbs6nn3c6
вчера в 21:44
Брентфорду держать нет смысла, просто ценник набивают
kovalev-barin
kovalev-barin ответ Брулин (раскрыть)
вчера в 21:24
Вообще 70 миллионов за 25летнего игрока, который забил больше всех из команд, которые не играют в Еврокубках, учитывая, что за игрока той же позиции Элангу отдали 61,4 миллиона евро, а за Кудуса - почти 64, и чей контракт Транфермарк оценивает в 55 миллионов, не выглядит большой переплатой в реалиях современного рынка.

Другое дело, что у МЮ позиция правого вингера не самая проблемная, и как Брентфорд ведет переговоры (после первого запроса они сказали, что хотят 62,5 миллиона, а когда МЮ их предложил, сказали, что уже хотят 70) - возникают вопросы: а нужно ли так зацикливаться на нем?
Маг_тм
Маг_тм ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 18:48
Ну там скорее всего зарплата решает. Уверен МЮ готов повысить оклад Мбеумо в 5 раз. Это единственное, чем сейчас привлекает Юнайтед.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 17:47, ред.
Судя по наличию серого вещества у Рэдклиффа и Кампании, МЮ надо готовится в шип.

Ну а Мбеумо надо сидеть и не рыпаться, - его Брентфорд, на фоне МЮ, очень симпатичный клуб.
Брулин
Брулин
вчера в 17:45
Переговоры в стиле МЮ. До конца везти переговоры, заплатить завышенную сумму и не иметь альтернативных вариантов🤦🏻‍♂️.
Гость
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