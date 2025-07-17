«Спартак» Москва — «Динамо» Махачкала. Прогноз на матч чемпионата России (19.07.2025)

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17 июля 2025, 19:45

Ставки букмекеров

Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.5. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 6.9, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.3.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, и низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.05.

Форма команд

«Спартак» Москва прошлый сезон завершил на четвертом месте, с 57 заработанными очками, что на 10 меньше, чем у первого места. Команда уже три сезона подряд завершают в пятёрке лучших, думаю в этом сезоне стоит ждать похожих результатов. Две последние игры «Спартака» завершились ничьёй с «Крыльями Советов» (2:2), и победой над «Спартак» Субботица (4:1)

«Динамо» Махачкала завершила последний сезон в низу турнирной таблицы, на 11 месте, с 29 заработанными очками. От зоны вылета его отделяло всего два очка. Разница мячей отрицательная, 27 забитых, и 35 пропущенных. Две последние игры завершились поражениями от «Зенита» (0:2), и «Ростова» (1:2).

Информация для ставок

«Спартак» Москва не проигрывает на протяжении пяти встреч

«Динамо» Махачкала не выиграла ни разу за 10 матчей

Три последние игры «Спартака» Москва завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.5.