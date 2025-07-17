«Спартак» Москва — «Динамо» Махачкала. Прогноз на матч чемпионата России (19.07.2025)

Ставки букмекеров
Небольшое предпочтение в этом матче букмекеры отдают «Ростову», ставки на победу которого, принимают в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.5. Сделать выбор в пользу гостей можно по коэффициенту 6.9, а выбрать в линии ничью предлагают по 4.3.
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1 : 0
завершен
19 июля 2025, 20:30
суббота
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 1.9, и низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.9. Сделать ставку на вариант «обе забьют» предлагают по коэффициенту 2.05.
Форма команд
«Спартак» Москва прошлый сезон завершил на четвертом месте, с 57 заработанными очками, что на 10 меньше, чем у первого места. Команда уже три сезона подряд завершают в пятёрке лучших, думаю в этом сезоне стоит ждать похожих результатов. Две последние игры «Спартака» завершились ничьёй с «Крыльями Советов» (2:2), и победой над «Спартак» Субботица (4:1)
«Динамо» Махачкала завершила последний сезон в низу турнирной таблицы, на 11 месте, с 29 заработанными очками. От зоны вылета его отделяло всего два очка. Разница мячей отрицательная, 27 забитых, и 35 пропущенных. Две последние игры завершились поражениями от «Зенита» (0:2), и «Ростова» (1:2).
Информация для ставок
- «Спартак» Москва не проигрывает на протяжении пяти встреч
- «Динамо» Махачкала не выиграла ни разу за 10 матчей
- Три последние игры «Спартака» Москва завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Предлагаем поверить в хозяев и сделать ставку на их победу в букмекерской конторе Пари по коэффициенту 1.5.