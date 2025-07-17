Объявлены назначения арбитров на 1-й тур РПЛ

Назначены арбитры и инспекторы на матчи первого тура Российской Премьер-Лиги.
18 июля (пятница)
«Динамо» Москва – «Балтика»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мацюра.
19 июля (суббота)
«Акрон» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков
Помощники судьи – Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Юрий Баскаков.
«Локомотив» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.
«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – Василий Казарцев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.
20 июля (воскресенье)
«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.
«Зенит» – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев
Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.
«Ахмат» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Эдуард Малый.
21 июля (понедельник)
«Оренбург» – ЦСКА: судья – Егор Егоров
Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.