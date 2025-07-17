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ГлавнаяНовостиСудействоРоссия. Премьер-Лига 2025/2026

Объявлены назначения арбитров на 1-й тур РПЛ

вчера, 18:19

Назначены арбитры и инспекторы на матчи первого тура Российской Премьер-Лиги.

18 июля (пятница)

«Динамо» Москва – «Балтика»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Максим Белокур; резервный судья – Иван Сараев; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Сергей Мацюра.

19 июля (суббота)

«Акрон» – «Крылья Советов»: судья – Ранэль Зияков

Помощники судьи – Денис Петров, Хамид Талаев; резервный судья – Роман Сафьян; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Артём Чистяков; инспектор – Юрий Баскаков.

«Локомотив» – «Сочи»: судья – Евгений Буланов

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Денис Березнов; резервный судья – Инал Танашев; ВАР – Алексей Сухой; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Лапочкин.

«Спартак» – «Динамо» Махачкала: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Андрей Веретешкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Андрей Фисенко; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Владимир Казьменко.

20 июля (воскресенье)

«Пари НН» – «Краснодар»: судья – Евгений Кукуляк

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Андрей Болотенков; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Сергей Карасёв; АВАР – Сергей Цыганок; инспектор – Александр Гончар.

«Зенит» – «Ростов»: судья – Рафаэль Шафеев

Помощники судьи – Андрей Образко, Алексей Стипиди; резервный судья – Владислав Целовальников; ВАР – Виталий Мешков; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Сергей Французов.

«Ахмат» – «Рубин»: судья – Иван Абросимов

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Олег Соколов; ВАР – Павел Кукуян; АВАР – Сергей Чебан; инспектор – Эдуард Малый.

21 июля (понедельник)

«Оренбург» – ЦСКА: судья – Егор Егоров

Помощники судьи – Константин Шаламберидзе, Арам Петросян; резервный судья – Александр Машлякевич; ВАР – Сергей Иванов; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Олег Соколов.​

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:24
Как так? Неужто всё..., отдАхнули?! Во кому хреновее шахтеров!
lotsman
lotsman
вчера в 18:24
Матчем Динамо - Балтика открывается чемпионат РПЛ. С почином!)
Гость
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