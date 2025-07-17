Ерохин может пропустить матч между «Зенитом» и «Ростовом»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может пропустить матч 1-го тура РПЛ против «Ростова».
По данным источника, игрок может пропустить предстоящую встречу из-за микротравмы. Его участие в игре с «Ростовом» находится под вопросом.
Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин может пропустить матч 1-го тура РПЛ против «Ростова».
По данным источника, игрок может пропустить предстоящую встречу из-за микротравмы. Его участие в игре с «Ростовом» находится под вопросом.
там госарбайтеров 14 человек готовы выйти на поле. А Ерохин.... Смешно!!!
там госарбайтеров 14 человек готовы выйти на поле. А Ерохин.... Смешно!!!