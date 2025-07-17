Ерохин может пропустить матч между «Зенитом» и «Ростовом»

1752770040

вчера, 19:34

Полузащитник «Зенита» может пропустить матч 1-го тура РПЛ против «Ростова».

По данным источника, игрок может пропустить предстоящую встречу из-за микротравмы. Его участие в игре с «Ростовом» находится под вопросом.