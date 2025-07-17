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Ерохин может пропустить матч между «Зенитом» и «Ростовом»

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ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:37
Можно подумать, что если бы травмы не было, то он вышел бы на поле. Исключено.
там госарбайтеров 14 человек готовы выйти на поле. А Ерохин.... Смешно!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:48
Большая потеря для зенита...ерохин не будет играть...)
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