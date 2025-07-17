«Ливерпуль» напрямую ведёт переговоры по трансферу с Родриго

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вчера, 21:10

Нападающий «Реала» может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщается, «Ливерпуль» напрямую ведёт переговоры с бразильцем, также продолжаются переговоры между клубами.

Отмечается, что Родриго открыт к переходу в «Ливерпуль».