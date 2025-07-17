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«Ливерпуль» напрямую ведёт переговоры по трансферу с Родриго

вчера, 21:10

Нападающий «Реала» Родриго Силва может продолжить карьеру в Англии.

Как сообщается, «Ливерпуль» напрямую ведёт переговоры с бразильцем, также продолжаются переговоры между клубами.

Отмечается, что Родриго открыт к переходу в «Ливерпуль».

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:48
будет он Родриго Ливерпульский ! )
Grizly88
Grizly88
вчера в 23:13
Зачем он им? Сдутый паренек
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:41
Может купить Сен Максимена, лишним не будет, если Диас уйдет)
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 22:40
Что-то мне кажется переоцененный игрок и 90 млн не стоит он. Максимум 50млн)
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:59
Замены всегда нужна, какой калибр это уже вопрос 25-й, главное не прогадать , не всем игрокам подходит АПЛ
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Ice van Reed (раскрыть)
вчера в 21:50
покупка Родриго очень напоминает историю с покупкой Диаса, когда клуб готовился к уезду Садио Мане.
и пока Родриго не купят, Диаса никому не отдадут.
Alex_67
Alex_67
вчера в 21:47
А ведь Родриго Ливерпуль подпишет, скорее всег
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 21:30
Бразилец в АПЛ либо к месту, либо на травме чилит и врубает режим Неймара, зачем парится когда можно отбывать номер на лавке, плюс игроки под 30 склоны к набору душного веса, хотя не только бразильцы бельгиец Азар опроверг мою теорию
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 21:20
Мо Салах главная звезда Ливерпуля.
но скоро он уйдет.
скорей всего Вирц станет главным...таких как Родриго, еще найдутся))
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:15
Неплохое усиление для англичан, обновление сливочных...
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