«Ливерпуль» напрямую ведёт переговоры по трансферу с Родриго

Нападающий «Реала» Родриго Силва может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, «Ливерпуль» напрямую ведёт переговоры с бразильцем, также продолжаются переговоры между клубами.
Отмечается, что Родриго открыт к переходу в «Ливерпуль».
Нападающий «Реала» Родриго Силва может продолжить карьеру в Англии.
Как сообщается, «Ливерпуль» напрямую ведёт переговоры с бразильцем, также продолжаются переговоры между клубами.
Отмечается, что Родриго открыт к переходу в «Ливерпуль».
но скоро он уйдет.
скорей всего Вирц станет главным...таких как Родриго, еще найдутся))
но скоро он уйдет.
скорей всего Вирц станет главным...таких как Родриго, еще найдутся))